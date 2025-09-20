ETV Bharat / entertainment

Exclusive: 'আক্ষরিক বোহেমিয়ান ছিলেন জুবিনদা', গায়কের স্মৃতিতে বিহ্বল প্রাক্তন সহকর্মী মানিক

তিনি বলেন, "কি নিয়তির পরিহাস ! জুবিনদার বোনও দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ৷ জুবিনদারও মৃত্যু হল সেই দুর্ঘটনায় ৷"

zubeen-garg-longtime-associate-and-sound-engineer-manik-sarkar-recalls-working-experience-with-assamese-singer
গায়কের স্মৃতিতে বিহ্বল প্রাক্তন সহকর্মী মানিক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 4:38 PM IST

শিলিগুড়ি, 20 সেপ্টেম্বর: সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গের। তাঁর মৃত্যু গোটা সঙ্গীতমহলকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর সুরে নেচে উঠতো আট থেকে আশি। তিনি একজন দারুণ গায়ক তো বটেই, ভাল মনের মানুষ হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। 52 বছরের গায়কের অকালমৃত্যুর অভিঘাত শুধু অসমকেই নয়, নাড়িয়ে দিয়েছে বলিউড থেকে টলিউড। জুবিনের অকাল প্রয়াণ যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না একসময়ের সঙ্গীত সফরের সঙ্গী শিলিগুড়ির মানিক সরকার।

প্রিয় ‘জুবিনদা’র মৃত্যুতে শোকস্তদ্ধ শিলিগুড়ির ডাবগ্রামের বাসিন্দা মানিক সরকার। দুই দশক জুবিনের সঙ্গে কাজ করেছেন। পেশায় সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার মানিক। জুবিন গর্গের মৃত্যুর খবর পেতেই আকাশ থেকে পরেন তিনি। গত সপ্তাহেও মুম্বই হয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার আগে ফোনে কথা হয়েছিল মানিক সরকারের। সেই মানুষটা যে চিরতরে হারিয়ে যাবে তা হয়তো তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। জুবিনদার কথা বলতে বলতে চোখ ছলছল করে ওঠে মানিক সরকারের। ভাঙা গলায় বলতে থাকেন জুবিনের সঙ্গে কাটানো পুরনো সেই স্মৃতির কথা ৷

মুখোমুখি গায়ক জুবিনের প্রাক্তন সহকর্মী মানিক (ইটিভি ভারত)

মানিক সরকার বলেন, "শুধু পেশাগত সম্পর্ক নয়। জুবিনদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল দাদা-ভাইয়ের মতো। আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আমার মা ইলিশ মাছ রান্না করে খাইয়েছিলেন। তখন নিজের রাধুঁনিকে ও সহকর্মীদের বলেছিলেন কীভাবে ইলিশ রান্না করতে হয় তা আমার মায়ের কাছ থেকে শিখতে। ‘ইয়া আলি’ থেকে ‘বোঝে না সে বোঝে না’ এই গান করার পর বলিউড আর টলিউডে আলাদা একটা জায়গা করে নেয়।"

উত্তর-পূর্ব ভারত হোক বা উত্তরবঙ্গ, দেশ হোক বা বিদেশ, 20 বছর ধরে জুবিন যেখানে যেখানে 'শো' করেছেন সেখানেই মানিক সরকারকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। শিল্পী বলেন, "আমার মতো বাংলার ছেলেকে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জুবিনদা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে পর্যন্ত লড়েছেন। মানিক ছাড়া জুবিন অনুষ্ঠান করবে না। এই বাড়িতে ওঁর কম স্মৃতি নেই। কত গল্প হয়েছে এখানে। মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুই কী ভাবে অতীত হয়ে গেল !"

স্মৃতির ঝাঁপি খুলে মানিক বলতে থাকেন, "আমাদের মতো বহু ছেলেকে দাদা তুলে এনেছিলেন। এটাই ছিল জুবিনদা ৷ আমার মনে আছে, আলিপুরদুয়ারে ‘শো’ করতে গিয়ে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি কাজ করব, তা আয়োজকেরা মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু দাদা লড়াই করে সেই ‘শো’ করেছিলেন। এমনও বলেছিলেন, ‘মানিক ছাড়া আমি গাইব না।’ এমন বহু স্মৃতি রয়েছে ৷"

মেঘালয়ের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জুবিনের জন্ম। সঙ্গীতের আশপাশেই বড় হয়ে ওঠা। বাবা মোহিনীমোহন বরঠাকুর পেশায় ম্যাজিস্টেট হলেও গান ও লেখক ছিলেন। অসমিয়া কবি ছিলেন। কপিল ঠাকুর ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন। জুবিনের মা ইলি বরঠাকুর ছিলেন গায়িকা। বোন জ‌ংকী বরঠাকুর ছিলেন অভিনেত্রী-গায়িকা। 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি জায়গায় অনুষ্ঠান করতে যাওয়ায় পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় বোনের। মানিক সরকার বলেন, "জানি না ওঁনার বাবা কীভাবে নেবেন… ওঁনার বোনেরও মৃত্যু হয় দুর্ঘটনায় ৷ শো করে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে ৷ কি নিয়তির পরিহাস ! জুবিনদাও দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ৷"

মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন জুবিনদা? সেই উত্তরে মানিক সরকার বলেন, "একদম বোহেমিয়ান জীবন কাটাতেন তিনি। খুব ঘুরতে ভালো বাসতেন। শিল্পীরা প্রতিষ্ঠিত হলে মুম্বইতে চলে যান। কিন্তু জুবিনদা উল্টো। মুম্বইয়ের বাড়ি বিক্রি করে অসমে ফেরেন। উনি যা ভার্সেটাইল সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন ততোটা হয়তো ভূপেন হাজারিকাও ছিলেন না। সবথেকে বড় বিষয় যে কোনও অনুষ্ঠানের শেষে ড্রাইভার থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মীদের নিয়ে একসঙ্গে খেতেন। সব থেকে বড় বিষয় কাউন্সিলার মন্ত্রীদের মতো তাঁর বাড়িতেও এলাকাবাসীরা নানা সমস্যা নিয়ে যেতেন আর তিনি সমাধান করতেন।"

প্রিয় মানুষের প্রয়াণে তাঁকে ঘিরে নানা স্মৃতি ভিড় করতে থাকে মানিক বাবুর মনে ৷ তিনি জানান, "শিলিগুড়িতে কনসার্ট করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে কীভাবে কনর্সার্ট কর‍তে হয়। নতুন প্রজন্মের গায়কদের কিভাবে মাইক ব্যবহার করতে হয় তা জানতে হলে জুবিনদার লাইভ শো দেখা উচিত।"

জুবিনের মৃত্যুর খবর পেতেই মানিক বাবুর মনে হচ্ছে তিনি কোনও প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলেছেন ৷ তাঁর মতে, যত বড় গায়ক ছিলেন তত বড় মানুষও ছিলেন ৷ সঙ্গীত জগতে এমন মানুষ খুব কম দেখা গিয়েছে ৷ এমন প্রতিভাবান সঙ্গীতশিল্পী ভারতবর্ষ আরও পাবে না ৷ কবি শক্তি চট্টোপাধ্য়ায়ের মতো জুবিনও নাকি বোহেমিয়ান জীবন কাটাতেন ৷ বাঁচতেন নিজের শর্তে ৷ আজ কাছের সেই মানুষের প্রয়াণে ভারাক্রান্ত মন মানিকের ৷ জানালেন যত কষ্টই হোক এতদিন যাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর শেষযাত্রাতেও থাকবেন সঙ্গে ৷

