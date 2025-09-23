ETV Bharat / entertainment

পূরণ শেষ ইচ্ছা ! 'মায়াবিনী' গানে চিরবিদায় জুবিনের...

শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ ও পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার মধ্য দিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় 'পিয়া রে' গায়কের ৷

'চোখের জলে ভাসিয়ে' চিরবিদায় জুবিনের (Etv Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 12:29 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: পঞ্চভূতে বিলীন প্রয়াত জুবিন গর্গের নশ্বর দেহ ৷ শেষকৃত্যে অসমের প্রতিটা মানুষ আজ উপস্থিত সোনাপুরের কামারকুচি গ্রামে ৷ শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ ও পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন 'পিয়া রে' গায়কের ৷

আজকের দিনটা রয়ে যাবে ইতিহাসের পাতায় ৷ একজন গায়কের প্রয়াণে অসমবাসীর আবেগ-দুঃখ যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ৷ যেদিকে চোখ যায় নজরে আসে সারি সারি কালো মাথা ৷ জুবিন গর্গ, কারোর কাছে বন্ধু সম, কারোর কাছে সন্তানের মতো আবার কারোর কাছে ভাইয়ের মতো ৷ আর প্রিয় সেই মানুষটার শেষ যাত্রায় নিজেদের ঘরে আটকে রাখতে পারেননি কেউ ৷ প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে খোলা মাঠে সকলে উপস্থিত গায়কের শেষ যাত্রায় ৷ তারকার শেষ যাত্রায় সাধারণ জনগণের পাশাপাশি উপস্থিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে তারকারাও ৷ উপস্থিত রয়েছেন গায়ক পাপন, জুবলি বড়ুয়া-সহ আরও অনেকে ৷

এদিন, জুবিন গর্গের দাহের প্রস্তুতির সময় পুরোহিতরা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। তাঁর স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গকে জুবিনের নিথর দেহের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও জুবিনের চিতায় তুলে দেন চন্দন কাঠ ৷ এরপর একে একে অনেকেই গায়কের চিতা সাজান চন্দন কাঠ দিয়ে ৷ জুবিনের মুখাগ্নি করেন বোন পামি বোর ঠাকুর, রাহুল গৌতম শর্মা ৷

জুবিন গর্গের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী, ভক্তরা তাঁর শেষকৃত্যের আগে 'মায়াবিনী রাতির বুকুট' গানে গলা মেলান। 2019 সালে, গুয়াহাটির বি বরোয়াহ কলেজে একটি কনসার্টের সময়, জুবিন বলেছিলেন, "এই গানটি (মায়াবিনী) আমার কাছে একটা ফ্যান্টাসি। যখন আমি মারা যাব, তখন এই গানটিই বাজবে। তাই, এই গানটি আপনার, আমার এবং সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷" আজ সেই ইচ্ছাই পূর্ণ করলেন তাঁর অনুরাগীরা ৷

