অসুস্থ জুবিনকে সামনে রেখে কোটি টাকার লুঠ ! অনুষ্ঠান আয়োজকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ অসম সরকারের

শ্যামকানুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, নিজের মুনাফার কারণে গোপনে সিঙ্গাপুরে ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছিলেন তিনি ৷ অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও জুবিনকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়েছে আয়োজক শ্যামকানু ৷

zubeen-garg-death-assam-govt-blacklists-north-east-india-festival-organiser-shyamkanu-mahanta
অনুষ্ঠান আয়োজকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ অসম সরকারের (ইটিভি ভারত/এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
গুয়াহাটি, 24 সেপ্টেম্বর: এখনও জুবিন গর্গের শোকে বিহ্বল অসমবাসী ৷ মঙ্গলবারই সম্পন্ন হয়েছে গায়কের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া ৷ এরপরেই কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে অসম সরকার ৷ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে জুবিন গৰ্গকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া বিতর্কিত 'ফেস্টিভেল মহন্ত' খ্যাত শ্যামকানু মহন্ত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানকে।

বুধবারই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, রাজ্য সরকার শ্যামকানু মহন্ত এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও সংস্থাকে অসমের মধ্যে কোনও প্রকারের অনুষ্ঠান বা উৎসব আয়োজনা করা থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে ৷ এক্সবার্তায় বলা হয়েছে, "রাজ্য সরকার মহন্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কোনও অনুষ্ঠানে আর্থিক অনুদান, বিজ্ঞাপন বা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে না।"

মূলত, 2013 সাল থেকেই 'নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যাল'-এর আয়োজক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন শ্যামকানু ৷ তিনি অসমে 'ফেস্টিভেল মহন্ত' নামেও পরিচিত ৷ গত সপ্তাহে, শ্যামকানু আয়োজিত ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতেই সিঙ্গাপুরে যান জুবিন ৷ তারপরেই মেলে দুঃসংবাদ ৷ একদিকে যেমন সরকারি অনুদান বন্ধ করার ঘোষণা করা হয়েছে তেমনই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও বিশেষ আবেদন রেখেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদনে বলা হয়েছে, ইভেন্ট ম্যানেজার শ্যামকানু মহন্ত বা তাঁর প্রতিষ্ঠান কোনওভাবেই যাতে আর্থিক সাহায্য না পায় ৷

19 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন জুবিন ৷ স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারান জনপ্রিয় এই সঙ্গীতশিল্পী ৷ এরপরেই শ্যামকানুর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে অসমবাসী ৷ অভিযোগ, অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও জুবিনকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়েছে শ্যামকানু ৷ আর তাঁকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যু মুখে ৷ দাবি ওঠে, অবিলম্বে শ্যামকানুকে গ্রেফতার করা হোক ৷ পাশাপাশি, তাঁর প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করারও দাবি ওঠে ৷ রাজ্যের বিভিন্ন থানায় শ্যামকানু মোহন্তের বিরুদ্ধে 40টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শেষকৃত্যের পর সিআইডি ইতিমধ্যেই মামলাগুলির তদন্ত শুরু করেছে।

অভিযোগ উঠেছে, সিঙ্গাপুরে এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন গোপনে করেছিলেন শ্যামকানু ৷ নিজের ব্যবসায়িক মুনাফার জন্য শ্যামকানু মহন্ত দীর্ঘদিন ধরে জুবিন গর্গকে নিয়ে অনুষ্ঠান করে চলেছেন ৷ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোর সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান কৌশলে আদায় করে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্থানে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করে কোটি কোটি টাকার সরকারি অর্থ লুট করার অভিযোগ উঠেছে শ্যামকানুর বিরুদ্ধে। বর্তমানে অসমের বাইরে আত্মগোপন করে আছেন শ্যামকানু মহন্ত।

