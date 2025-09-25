কাদের চাপে সিঙ্গাপুরে যেতে বাধ্য হলেন জুবিন ! তদন্তে SIT
জুবিন গর্গের মৃত্যুতে ঘণীভূত হচ্ছে রহস্য ৷ তদন্তের জন্য সিট (SIT) গঠনের নির্দেশ অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ৷ ভিসেরা নমুনা পাঠানো হচ্ছে দিল্লির ল্যাবে ৷
গুয়াহাটি, 25 সেপ্টেম্বর: যে মৃত্যুকে জলে ডোবার কারণ হিসাবে সামনে আনা হয়েছিল সেই মৃত্যুকে ঘিরেই ক্রমশ ঘণীভূত হচ্ছে রহস্য ৷ সিঙ্গাপুরে জুবিন গর্গের (Zubeen Garg) অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ অসম ৷ সিঙ্গাপুর হাই কমিশন থেকে গায়কের ডেথ সার্টিফিকেট এলেও দ্বিতীয়বার হয়েছে ময়নাতদন্ত ৷ সেই রিপোর্ট এখনও প্রকাশ্যে আসেনি ৷ তারমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা (Himanta Biswa Sarma) জুবিনের মৃত্যুর তদন্তের জন্য সিট (SIT) গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি বিরোধীরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ৷
জুবিন মৃত্যু কাণ্ডে সিট গঠন
অসম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মঙ্গলবার বলেছেন যে 19 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে গায়িক জুবীন গর্গের অকাল মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি বিশেষ তদন্ত দল (SIT) গঠন করা হবে। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "জুবিন গর্গের অকাল প্রয়াণে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না ৷ আমি অসমের ডিজিপি, এডিজিপি, সিআইডির উচ্চকর্তারা ও চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে বৈঠক করেছি ৷ আমি ডিজিপিকে নির্দেশ দিয়েছি অসমের সেরা পুলিশ অফিসারদের নিয়ে বিশেষ দল বানাতে ৷ ইতিমধ্যেই গায়কের ভিসেরা স্যাম্পেল দিল্লির সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে ৷ সিট-কে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে শিল্পীর মৃত্যু তদন্তের জন্য ৷"
সিবিআই তদন্তের দাবি
অসমের হার্টথ্রব ছিলেন জুবিন ৷ তাঁর আকস্মিক মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না অসমবাসী ৷ অন্যদিকে জনপ্রিয় শিল্পীর মৃত্যুতে বিরোধীরা সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন ৷ বিরোধী দলনেতা দেবব্রত সাইকিয়া বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখেজুবীন গর্গের মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ৷ অসম জাতীয় পরিষদ (এজেপি) এবং রায়জোর দল (আরডি)-এর মতো অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও গর্গের মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছে ৷ পাশাপাশি আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্তের দাবিতে গুয়াহাটি হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলাও দায়ের করেছেন এক ব্যক্তি।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জুবিনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ খবর, সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে চাননি জুবিন ৷ সিঙ্গাপুরে যাওয়ার আগের মুহূর্তেও জুবিন নাকি ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছিলেন, তিনি যেতে চান না কিন্তু তাঁকে জোর করা হয়েছে এই ফেস্টিভ্যালে যোগ দেওয়ার জন্য ৷ বিরোধী দলনেতা বলেন, "গর্গকে বিশেষভাবে সীমিত সঙ্গী নিয়ে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ যেটাকে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না ৷ পুরো বিষয়টাকেই প্ল্যানমাফিক করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে ৷ সীমিত লোক নিয়ে যাওয়ার মানে জুবিনের নিরাপত্তা টিমে সদস্য সংখ্যা কম হওয়া, সকলের নজর দেখে দূরে রাখা ইত্যাদি ৷ আর এই কারণগুলোই একাধিক সন্দেহ ও প্রশ্ন তুলছে ৷" পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা দেবব্রত সাইকিয়া নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালের আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন৷
অসম সরকার ইতিমধ্যেই মহন্ত ও তাঁর প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ৷ মহন্ত হলেন প্রাক্তন ডিজিপি ভাস্কর জ্যোতি মহন্তের ছোট ভাই, যিনি বর্তমানে অসম রাজ্য তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার (Assam State Information Commission)। উল্লেখ্য, জনপ্রিয় গায়িকা জুবিন গর্গের মরদেহ দাহ করার একদিন পর, অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য বুধবার জুবিনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। রাজ্যপাল গর্গের বাবা মোহিনী মোহন বোরঠাকুর এবং তাঁর স্ত্রী গরিমা গর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।