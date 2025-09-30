কিংবদন্তি শিল্পীর অনন্ত বিদায়, দীপেন্দ্রর হৃদয়ে আজও জীবন্ত জুবিন দা

কিংবদন্তি শিল্পীর অনন্ত বিদায়, দীপেন্দ্রর হৃদয়ে আজও জীবন্ত জুবিন দা
প্রিয় শিল্পীর অনন্ত প্রয়াণে ভেঙে পড়েছেন আলিপুরদুয়ারের দীপেন্দ্র ৷ 'জনতার তারকা' জুবিন যে তাঁর সঙ্গেই মঞ্চে 'মায়াবিনী' গান গেয়েছিলেন ৷ লিখছেন শুভদীপ বর্মন ৷
Published : September 30, 2025 at 2:58 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 30 সেপ্টেম্বর: জুবিন গর্গের জন্য কেঁদেছে গোটা অসম ৷ মন ভারাক্রান্ত বাংলারও ৷ এ যে জুবিনের 'সেকেন্ড হোম' ৷ জনতার তারকা তথা সঙ্গীতশিল্পীর প্রয়াণে এখনও শোকস্তব্ধ দেশের উত্তর-পূর্ব ৷ তাঁর প্রতি লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালোবাসা নতুন করে জুবিন সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করেছে শিল্পীকে। গত 19 সেপ্টেম্বর আচমকাই তারাদের দেশে পাড়ি দেন 'ইয়া আলি' খ্যাত গায়ক ৷ অসংখ্য গুণমুগ্ধ এবং নবীন শিল্পীসমাজ তাঁর 'মায়াবিনী' গান আওড়ে চলেছেন ৷ তাঁদের মধ্যে অন্যতম আলিপুরদুয়ারের শিল্পী দীপেন্দ্র লাহিড়ী, যাঁর সঙ্গীত জীবনের প্রতিটি ধাপে প্রেরণা জুগিয়েছেন জুবিন।
তাঁর কাছে জুবিন গর্গ শুধু শিল্পী নন, এক অনন্য দর্শন, তরুণ শিল্পীদের পথপ্রদর্শক। প্রিয় শিল্পীর অনন্ত প্রয়াণে ভেঙে পড়ে দীপেন্দ্রর একটাই উপলব্ধি: "তিনি যুগশ্রেষ্ঠ। তিনি জীবন। তিনি জুবিন।" জুবিন ছিলেন দীপেন্দ্রর প্রথম প্রেরণা ৷ বর্তমানে কলকাতায় সঙ্গীতের চর্চা ও পেশা নিয়ে ব্যস্ত দীপেন্দ্র ৷ বাংলা-অসমের বিভিন্ন মঞ্চে জুবিনের গান গেয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এই সঙ্গীতশিল্পী।
দীপেন্দ্রর ছোটবেলা
বাবা শান্তনু লাহিড়ী সাংবাদিক, মা গানের শিক্ষিকা দীপালি বাগচী ৷ তাই মায়ের হাতেই সঙ্গীত জগতে হাতেখড়ি দীপেন্দ্রর ৷ দীপেন্দ্র তাই ছোটবেলা থেকেই একটি সাংস্কৃতিক আবহে বড় হয়ে ওঠে। তবে তাঁর সঙ্গীত-যাত্রার মূল আকর্ষণ ছিল জুবিন গর্গের গান। ছোট থেকেই জুবিনের সুর তাঁকে মোহিত করত। দীপেন্দ্র বলেন, "প্রথম গানের অনুপ্রেরণা জুবিন দার গান থেকেই পাই। তাঁর সুর, কথা আর গলার আবেগ আমাকে নাড়িয়ে দিত।" তিনি কেবল শিল্পীর ছবি দেখেই বড় হননি, তাঁর গানের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন জীবনের গভীর অর্থ।
জুবিন গর্গের জনপ্রিয় মায়াবিনী গান
2018 সাল দীপেন্দ্রর জীবনে এক মোড় নিয়ে আসে। ওই বছরের জুলাই মাসে, তিনি তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে প্রথম কাজ হিসেবে জুবিন গর্গের জনপ্রিয় গান 'মায়াবিনী'-এর বাংলা ও অসমীয়া ভার্সন আপলোড করেন। গানটি খুব দ্রুত সোশাল মিডিয়ায়, বিশেষত অসমে, সাড়া ফেলে দেয়।
দীপেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে 'মায়াবিনী' গানে জুবিন
আর সেই গানের সূত্র ধরেই সেপ্টেম্বরের শুরুতে ঘটে অবিশ্বাস্য এক ঘটনা ৷ স্বয়ং জুবিন গর্গ তাঁকে ফোন করেন। জুবিন গর্গ নিজেই দীপেন্দ্রর প্রতিভার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজের আশ্বাস দেন। এর কিছুদিন পরই জুবিন কলকাতায় এসে হাইল্যান্ড পার্কের একটি অনুষ্ঠানে দীপেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে 'মায়াবিনী' গানটি পরিবেশন করেন। সেই দিনটি আজও দীপেন্দ্রর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে আছে। এরপর বহুবার কলকাতার বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও রেকর্ডিংয়ে জুবিনের সঙ্গী হয়েছেন দীপেন্দ্র। একসঙ্গে কাটানো সেই মুহূর্তগুলো আজ তাঁকে গভীরভাবে শোকাহত করছে। দীপেন্দ্রর আক্ষেপ, "আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না যে, তিনি আর নেই। উনি তো ছিলেন এক মহাত্মা।"
ভালোবাসার চিরন্তন প্রতীক জুবিন
জুবিন গর্গ যে কেবল মঞ্চের শিল্পী ছিলেন না, তা দীপেন্দ্রর কথায় স্পষ্ট। তিনি তাঁর সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বারবার দীপেন্দ্রর গান শেয়ার করে তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। নতুনদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি, তাদের হৃদয়ে স্থান দেওয়ার মানসিকতা তাঁকে সাধারণের থেকে আলাদা করেছে। দীপেন্দ্রর কথায়, "জুবিনদা সবসময় নতুনদের অনুভূতি বুঝতেন, উৎসাহ দিতেন, সুযোগ করে দিতেন। উনি ছিলেন এক দর্শনের মানুষ।" তাঁর এই প্রয়াণে পুরো দেশ এক সুরে তাঁর গান গাইছে ৷ জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে তিনি হয়ে উঠেছেন ভালোবাসার চিরন্তন প্রতীক।
উল্লেখ্য, 52 বছর বয়সি এই গায়ক গত 19 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং-এর সময় জলে ডুবে প্রাণ হারান। তিনি সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবে গান পরিবেশনের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। জুবিন গর্গের অকাল মৃত্যুতে নানা ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে ৷ সূত্রের খবর, তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে ৷