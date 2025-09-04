ETV Bharat / entertainment

পার্টিতে নিমন্ত্রণ করে ধর্ষণের অভিযোগ ! গ্রেফতার জনপ্রিয় অভিনেতা - ACTOR ASHISH KAPOOR ARRESTED

'ইয়ে রিশতা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়', 'সসুরাল সিমর কা 2' খ্যাত অভিনেতাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

yeh-rishta-kya-kehlata-hai-fame-ashish-kapoor-arrested-on-alleged-physical-assault-charges-in-pune
গ্রেফতার জনপ্রিয় অভিনেতা (আইএএনএস)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2025 at 11:53 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 12:07 PM IST

2 Min Read

হায়দরাবাদ, 4 সেপ্টেম্বর: টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা আশিস কাপুরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ৷ 'ইয়ে রিশতা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়', 'সসুরাল সিমর কা 2' খ্যাত অভিনেতাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, অভিনেতাকে পুণে থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ দিল্লির সিভিলস লাইন্স থানায় অভিনেতার নামে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ নজর রাখা হয় অভিনেতার গতিবিধির ওপরেও ৷ এরপর পুণে থেকে পুলিশ অভিনেতা আশিসকে গ্রেফতার করেছে ৷

অভিনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

দিল্লি পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত মাসে দিল্লিতে একটি বাড়িতে পার্টির সময় এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে টেলিভিশন অভিনেতা আশিস কাপুরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের মতে, গোয়া হয়ে প্রথমে পুণেতে যাওয়ার পর কাপুরকে খুঁজে পাওয়া যায়। একাধিক পুলিশ দলের মিলিত তল্লাশির পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগকারিনী জানিয়েছেন, সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে আশিসের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর ৷ তাঁকে অগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক বন্ধুর বাড়িতে পার্টিতে আমন্ত্রণ জানান আশিস ৷

এরপর 'ইয়ে রিস্তা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়' খ্যাত অভিনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত 2 অগস্ট হাউসপার্টি চলাকালীন শৌচালয়ের মধ্যে বন্ধ করে মহিলার উপর নির্যাতন চালান। 11 অগস্ট অভিনেতা আশিস কাপুরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন নির্যাতিতা মহিলা। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে কাপুর এবং ওই মহিলা একসঙ্গে ওয়াশরুমে গিয়েছিলেন ৷ বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুজি শুর হয় ৷ তখনই ওয়াশরুম থেকে তর্কাতর্কির আওয়াজ শুনতে পান উপস্থিত অনেকে ৷ এরপরেই ওয়াশরুম থেকে অভিযোগকারী মহিলা ও আশিসকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় ৷

ডিসিপি নর্থ রাজা বান্থিয়া আশিস কাপুরের গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ আশিস কাপুর টেলিভিশন জগতের পরিচিত নাম ৷ একাধিক ধারাবাহিকে কাজ করেছেন তিনি ৷ হিট শো 'ইয়ে রিশতা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়'তে আশিসের অভিনয় জনপ্রিয় হয়। এছাড়াও কাপুরের অভিনয় তালিকায় রয়েছে 'Ssshhh...ফির কোই হ্যায়', 'সসুরাল সিমর কা 2', 'সাথ ফেরে – সালোনি কা সফর', 'সরস্বতী চন্দ্র' এবং 'মোলকি রিশতা কি অগ্নিপরীক্ষা'র মতো ধারাবাহিক ৷ 2021 সালে প্রযোজক পার্ল গ্রে-র সঙ্গে অভিনেতার এনগেজমেন্ট হলেও একবছরের মাথায় তা ভেঙে যায় ৷

ডিসিপি নর্থ রাজা বান্থিয়া আশিস কাপুরের গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ আশিস কাপুর টেলিভিশন জগতের পরিচিত নাম ৷ একাধিক ধারাবাহিকে কাজ করেছেন তিনি ৷ হিট শো 'ইয়ে রিশতা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়'তে আশিসের অভিনয় জনপ্রিয় হয়। এছাড়াও কাপুরের অভিনয় তালিকায় রয়েছে 'Ssshhh...ফির কোই হ্যায়', 'সসুরাল সিমর কা 2', 'সাথ ফেরে – সালোনি কা সফর', 'সরস্বতী চন্দ্র' এবং 'মোলকি রিশতা কি অগ্নিপরীক্ষা'র মতো ধারাবাহিক ৷ 2021 সালে প্রযোজক পার্ল গ্রে-র সঙ্গে অভিনেতার এনগেজমেন্ট হলেও একবছরের মাথায় তা ভেঙে যায় ৷

Last Updated : September 4, 2025 at 12:07 PM IST

