হায়দরাবাদ, 26 ডিসেম্বর: কথাতেই বলে শেষ থেকে শুরু ৷ কয়েকদিন পরেই নতুন বছর 2025 শুরু হওয়ার অপেক্ষা ৷ তবে নতুন বছরে পা রাখার আগে ফিরে দেখা যাক, অতীতে ৷ স্মরণ করা যাক, সেই সব তারকাদের যাঁদের এই বছর হারিয়েছে বিনোদন জগত ৷ উস্তাদ রশিদ খান লেজেন্ডারি ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতশিল্পী বছর শুরুতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ 2024 সালের 9 জানুয়ারি তিনি প্রয়াত হন ৷ দীর্ঘদিন ধরে মারণ রোগ ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি ৷ থেকে যায় আওগে জব তুম সজনা গানের নেপথ্যের কণ্ঠস্বর ৷ ঋতুরাজ সিং সিনে পর্দা ও টেলিভিশন দুনিয়ার অন্যতম অভিনেতা রিতুরাজ সিং ৷ 'দিয়া অউর বাতি' ধারাবাহিক থেকে তিনি নজরে আসেন ৷ এরপর 'বদ্রীনাথ কি দুলহানিয়া', 'ইয়ারিয়া 2'-এর মতো একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন অভিনেতা ৷ তিনি প্রয়াত হন 20 ফেব্রুয়ারি ৷ সুহানি ভাটনগর মাত্র 20 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 'দঙ্গল' খ্যাত অভিনেত্রী সুহানি ৷ আমির খানের ছবিতে প্রথমবার কাজ করেই তিনি প্রশংসিত হন ৷ কিন্তু সিনে পর্দায় কেরিয়ার তৈরি করার আগেই শেষ হয়ে যায় সবকিছু ৷ পঙ্কজ উধাস সঙ্গীত জগতে আরও এক নক্ষত্র পতন ৷ 26 ফেব্রুয়ারি পথ থামে চিঠ্ঠি আয়ি হ্যায়, না কজরে কি ধার, অউর আহিস্তা- গানের শিল্পী পঙ্কজ উধাস ৷ তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতে বড় শূন্যস্থান তৈরি হলেও, শিল্পীর গান মানুষের মনে থেকে যাবে আজীবন ৷ জাকির হুসেন স্বনামধন্য তবলা মায়েস্ত্রো জাকির হুসেনের প্রয়াণের খবরে শোকাহত হয় গোটা দেশ তথা বিশ্ব ৷ তবলার বোলে তিনি যেভাবে সঙ্গীত বেড়াজাল ভেঙে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ছেয়ে গিয়েছিলেন, তা মনে রাখবে শ্রোতারা ৷ 15 ডিসেম্বর তবলা বাদকের প্রয়াণ ঘটে ৷ শ্যাম বেনেগাল 23 ডিসেম্বর তারাদের দেশে পাড়ি দেন খ্যাতনামা পরিচালক শ্যাম বেনেগাল ৷ বছর শেষের আগেই সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন 'অঙ্কুর', 'নিশান্ত’-এর মতো ছবির পরিচালক ৷ দীর্ঘদিন ধরেই কিডনি সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন আধুনিক ভারতের অন্যতম সেরা এই ফিল্মমেকার। সারদা সিনহা মারণরোগের ক্যানসারের কাছে হার মানেন লোকসঙ্গীত শিল্পী সারদা সিনহা। পদ্মভূষণ সম্মান প্রাপ্ত সারদা সিনহার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে সঙ্গীত জগৎ ৷ দীর্ঘদিন ধরেই মারণরোগ ক্যানসারে ভুগছিলেন ৷

মনোজ মিত্র 12 নভেম্বর প্রয়াত হন কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব তথা অভিনেতা মনোজ মিত্র ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 85 বছর ৷ দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি ৷ 'সাজানো বাগান' রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাঞ্ছারাম ৷ অরুণ চক্রবর্তী 23 নভেম্বর 'লাল পাহাড়ির দেশ' ছেড়ে পরপারে পাড়ি দেন কবি অরুণ চক্রবর্তী ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় 78 বছর বয়সী কবির ৷ উমা দাশগুপ্ত 18 নভেম্বর প্রয়াত হন সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালির দুর্গা ৷ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'কে পর্দায় নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায়। দুর্গার চরিত্রে ছিলেন উমা দাশগুপ্ত। 85 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷ দেবরাজ রায় 17 অক্টোবর তারাদের দেশে পাড়ি দেন সঞ্চালক তথা অভিনেতা দেবরাজ রায়। আজীবন নিজের দরাজ কণ্ঠের জোরে সকলের মন জয় করে এসেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 69 বছর। দীর্ঘদিন ধরেই কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। পার্থসারথি দেব 23 মার্চ জীবনের লড়াই থামে অভিনেতা পার্থসারথি দেবের। দীর্ঘদিন ধরেই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন পার্থসারথি। 200 বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন অভিনেতা পার্থসারথি দেব । একইসঙ্গে মঞ্চ অভিনেতা ছিলেন । ‘চুনী-পান্না’, ‘জয়ী’, ‘মিঠাই’-এর মতো জনপ্রিয় বাংলা ধারাবাহিকেও অভিনয় করেছেন। অঞ্জনা ভৌমিক নীলাঞ্জনার মা অঞ্জনা ভৌমিক বাংলা সিনেমার স্বনামধন্য অভিনেত্রী ৷ 17 ফেব্রুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ মৃত্যুকালে অভিনেত্রীর বয়স হয়েছিল 79 বছর ৷ অসীমা মুখোপাধ্যায় বড় একা লাগে.. চৌরঙ্গী সিনেমার বিখ্যাত গানের শিল্পী অসীমা মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন 20 ফেব্রুয়ারি ৷ কলকাতায় নিজের বাড়িতে ঘুমের মধ্যেই তারাদের দেশে পাড়ি দেন গায়িকা ৷ ভবানী প্রসাদ মজুমদার বাঙালি কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার প্রয়াত হন 74 বছর বয়সে ৷ তাঁর বিখ্যাত কবিতা বাংলাটা ঠিক আসে না আজও সমান জনপ্রিয় ৷ বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন কবি ৷ বাঙালি ইউটিউবার অ্যাংরি র‍্যান্টম্যান 7 এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভ্রদীপ সাহা । মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 27 বছর । তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন অগণিত অনুরাগী । না-ফেরার দেশে পাড়ি দেন জনপ্রিয় ইউটিউবার অভ্রদীপ সাহা । নেটদুনিয়ায় ‘অ্যাংরি ব়্যান্টম্যান’ নামে পরিচিত ছিলেন । মাত্র সাতাশেই নিভে গেল তাঁর অনর্গল বক্তব্যের ফুলঝুরি । শ্রীলা মজুমদার 27 জানুয়ারি টানা এক মাস অসুস্থ থাকার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার ৷ তিন বছর ধরে মারণ রোগ ক্যানসারে ভুগছিলেন অভিনেত্রী ৷ 'পরশুরাম', 'একদিন প্রতিদিন', 'খারিজ' থেকে শুরু করে, 'প্রতিবাদ', 'আসল নকল', 'মহীনের ঘোড়াগুলি’, 'শঙ্কর মুদি', 'পার্সেল'- একের পর এক বাংলা সিনেমাতে গুরুত্বপূর্ণ সব চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীলা মজুমদার ৷ ভারতীয় সিনেমায় মহিলাদের জয় জয়কার, তালিকায় রয়েছেন কারা ?

