পুজোয় বই উপহার হিসাবে দেখে ভালো লাগছে: লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

পুজোয় বই উপহার হিসাবে দেখে ভালো লাগছে: লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থায় হয় দুর্গাপুজো ৷ ষষ্ঠী থেকে দশমী লেখিকা কোন দিন কী পরবেন, তা জানালেন ইটিভি ভারতকে ৷
Published : September 14, 2025 at 5:03 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: একসময় পুজো থেকে বিয়ে, যেকোনও অনুষ্ঠানে বই উপহার দেওয়ার চল ছিল ৷ বেশ কিছু বছর ধরে তাতে ভাঁটা পড়েছে ৷ তবে ফের এবারের পুজোয় বই উপহার দিচ্ছে মানুষ ৷ তা দেখে আপ্লুত লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ৷
তিনি বলেন, "আজকাল পুজোয় আবার মানুষ মানুষকে বই উপহার দিচ্ছে দেখে খুব ভালো লাগছে । আমাদের বুটিকে সবথেকে বেশি জনপ্রিয় হল বই । এখানে বড় বড় পাবলিশারদের বই থাকে । ক’দিন আগে একজনকে 2 লাখ টাকার চেক দিলাম শুধু বই বিক্রির টাকা থেকে । তা হলে কী করে বলি মানু্ষ বই পড়ছে না? অনেকেই বই কিনতে আসছেন এই পুজোতে কারওকে উপহার দেবেন বলে । এর থেকে ভালো কী হতে পারে !"
একাধারে তিনি লেখিকা । সঙ্গে প্রযোজক এবং পরিচালক । পাশাপাশি রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন । বহুদিন ধরেই নিজের ভাবনায় লেখনীর মাধ্যমে গড়ে তোলেন কখনও শ্রীময়ী বা অনুপমা, কখনও কমলিনী তো কখনও রোশনাইদের । আর এবার তিনি গড়ে তুললেন ঝিলকে । ঝিল র্যাপ সিঙ্গার । নিজের মনের কথা র্যাপের মাধ্যমে বলে সে । খুব ভালো না গাইলেও তার ভক্ত অনেক । আসন্ন বাংলা ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করে গা'র মুখ্য নারী চরিত্র এই ঝিল ।
15 সেপ্টেম্বর থেকে মূলত পুজোর আবহেই আসছে এই ধারাবাহিক । সম্প্রতি ঝিলকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করাতে এসে তিনি ইটিভি ভারতের সঙ্গে পুজো নিয়েও কিছু কথা ভাগ করে নেন । তাঁর প্রযোজনা সংস্থা প্রতিবছর দুর্গাপুজোর আয়োজন করে । পুজোর চারটে দিন তাতেই মেতে থাকেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় । সেখানে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল এবারের পুজোর সাজের কথা ।
কারণ, লীনা গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও শাড়িতে দারুণ অভ্যস্ত । পরিপাটি শাড়ি আর তার সঙ্গে মানানসই গয়নায় নিজের একটা ফ্যাশন সিগনেচার তৈরি করেছেন তিনি । এবার ষষ্ঠী থেকে দশমী লেখিকা কোন দিন কী পরবেন ? এ বিষয়ে তিনি বলেন, "প্রথম কথা সারা বছরে চারটে দিন ছুটি । সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী । তাও দশমী পুরো ছুটি নয় । কারণ, সেদিন কাজ করতে হবে একাদশীর জন্য । তার উপরে আমাদের অফিসে পুজো হয় । শিল্পী, কলাকুশলী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন নিয়ে জমজমাট একটা ব্যাপার থাকে পুজোর ক’টা দিন । পুজোতে আমরা প্ল্যান করি কোন বেলা কী খাব, কোন বেলা কী পরব এসব নিয়ে ।"
তিনি আরও বলেন, "এখনও পুজোর কেনাকাটা করা হয়নি । আমি ঢাকাই পরতে খুব ভালোবাসি । পুজোয় একদিন ঢাকাই তো পরবই । মসলিনও খুব ভালোবাসি । সেটাও একদিন পরব । বেনারসীও পরব । কোনও একদিন সালোয়ার কামিজ বা অন্য পোশাকও পরতে পারি । কেন না দশমীর দিন আমাদের ভাসান হয় । তখন শাড়ি পরে যাওয়াটা অসুবিধার হয় । তাই অন্যকিছু পরি ওইদিন ।"