'লাইফ স্টার্টস অ্যাট সিক্সটি' প্রমাণ করলেন বৃদ্ধারা, আবাসনের পুজোয় হাঁটলেন র্যাম্পে
কচিকাঁচাদের হাতে পর্ণশ্রীর এক আবাসনের পুজোর উদ্বোধন হয় । পাশাপাশি হয় র্যাম্প ওয়াক ৷ যেখানে হাঁটেন ষাটোর্ধ মহিলারা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2025 at 3:58 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: 'লাইফ স্টার্টস অ্যাট সিক্সটি'-আরও একবার প্রমাণ করলেন বর্ষীয়ান নারীরা । পরিচালক ইন্দিরা ধরের উদ্যোগে ফ্যাশন শো-তে মাতলেন ষাটোর্ধ্ব মহিলারা । হাঁটলেন র্যাম্পেও ।
আজ মহানবমী ৷ রাত পোহালেই বিজয়া ৷ বিদায়ের সুর বাজবে শহরের অলিগলিতে ৷ তাই পুজোর শেষ লগ্নে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম বাদ দিলে চলবে না একটাও প্যান্ডেল দেখা । সাবেকি থেকে থিমের পুজো, মানুষের ঢল সব মণ্ডপেই । একইভাবে নজর কাড়ছে বিভিন্ন আবাসনের পুজোও ৷ বেহালার পর্ণশ্রী অঞ্চলের পর্ণশ্রী গ্রিন হাইটস এবার নিয়েছিল এক অভিনব উদ্যোগ । এবার তাদের আবাসনে পুজো 12 বছরে পা দিল । সাবেকি ঢঙেই সেজে উঠেছে মণ্ডপ। আবাসনের খুদে সদস্যরা অর্থাৎ কচিকাঁচাদের দিয়ে উদ্বোধন হয় পুজোর ।
এরপর ছিল আবাসনের মহিলাদের নৃত্য পরিবেশন থেকে শুরু করে আরও নানা ধরনের অনুষ্ঠান । তার মধ্যে অন্যতম আবাসনের মহিলাদের ফ্যাশন শো তথা র্যাম্প ওয়াক । না, নিছকই মহিলাদের বললে ভুল বলা হবে। এই ফ্যাশন শো-তে অংশগ্রহণ করেন বৃদ্ধারাও । এঁদের মধ্যে কেউ 50 তো কেউ 60 কেউ বা 80 । এঁদের মধ্যে কেউ আবার ক্যানসারজয়ী, কেউ বা অন্য কোনও রোগে আক্রান্ত । কিন্তু উৎসাহ উদ্দীপনায় এতটুকু ভাটা নেই তাঁদের মধ্যে । সন্ধে হতেই কেউ শাড়ি, কেউ ডিজাইনার ড্রেস, কেউ বা সালোয়ার কামিজ পরে হাতে নকশা করা ব্যাগ নিয়ে হাজির হন মণ্ডপে ৷
জীবনটাকে আরও একবার নতুন করে খুঁজে পাওয়ার এই সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়? 'লাইফ স্টার্টস অ্যাট সিক্সটি'- আরও একবার প্রমাণ করলেন তাঁরা । কেউ সেজেছেন সাবেকি গয়নায় কেউ বা কস্টিউম জুয়েলারিতে । এই নেট দুনিয়ায় তাঁরাও কতটা এগিয়ে রাখেন নিজেদের, তা এক লহমায় টের পাওয়া গেল ।
বলতে দ্বিধা নেই, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার আগে বেশ ভালোরকমের অনুশীলন করেছেন তাঁরা, তা বোঝা গেল তাঁদের পায়ের স্টেপ ফেলার ধরন দেখেই । সব মিলিয়ে এক জমজমাট সন্ধের সাক্ষী রইল সবাই । এই র্যাম্প ওয়াক কনটেস্টের বিচারক আসনে ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক ইন্দিরা ধর, পাপিয়া রাও এবং সায়ন গঙ্গোপাধ্যায় ।
উল্লেখ্য, 'পুতুল' এবং 'ইকোজ অফ ভ্যালর' ছবির পরিচালক ইন্দিরা ধর এই আবাসনেরই বাসিন্দা । প্রতিযোগিতা তো উপলক্ষ, আসল উদ্দেশ্য আনন্দ । আর জীবন যে কোনোদিন থেমে থাকে না তারই বার্তা দিতে আবাসনের এই আয়োজন, জানালেন উদ্যোক্তারা । ইন্দিরা বলেন, "আমাদের এই পুজো 12 বছরের । খুব ঘরোয়াভাবে এই পুজো সম্পন্ন হয় । যাঁরা দায়িত্বে থাকেন, তাঁরা ভীষণ খেটেখুটে পুজোটা সামলান । নানারকমের অনুষ্ঠান হয় প্রতিদিন । ছোটদের নানারকমের পারফরম্যান্স থাকে । বড়দের তো থাকেই । আর এবার তো বৃদ্ধারাও নিজেদের ক্যারিশ্মা দেখালেন ।"