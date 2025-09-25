যৌথভাবে বাজিমাত 'পরশুরাম'-'পরিণীতা'র, টিআরপি তালিকায় দ্বিতীয়-তৃতীয় কে ?

যৌথভাবে বাজিমাত 'পরশুরাম'-'পরিণীতা'র, টিআরপি তালিকায় দ্বিতীয়-তৃতীয় কে ?
হাজির বাংলা ধারাবাহিকের টিআরপি তালিকা (TRP -Bangla Serial) ৷ কোন ধারাবাহিক রইল কত নম্বর স্থানে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2025 at 12:56 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 1:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার মানে শুধু লক্ষ্মী বার নয় ধারাবাহিকের ভাগ্য নির্ধারন বারও বলা যায় ৷ এই সপ্তাহেও টিআরপি তালিকা ইতিমধ্যেই হাজির ৷ গতবারের মতো এবার বেঙ্গল টপার-এর জায়গা দখলে রাখল পরশুরাম আজকের নায়ক (Parashuram Ajker Nayok) ৷ যৌথভাবে প্রথম স্থানে জায়গা করে নিল পরিণীতা-ও (Parineeta ) ৷ অর্থাৎ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চ্যানেলের দুই ধারাবাহিক যা সম্প্রচারিত হয় একই সময়ে সেই দুই ধারারাবাহিকই সমানভাবে পেয়েছে দর্শকদের ভালোবাসা ৷ বাকি কোন ধারাবাহিক টিআরপি তালিকায় রয়েছে কত নম্বরে দেখে নেওয়া যাক এক ঝলকে ৷
6.5 রেটিং পেয়ে সবার আগে রয়েছে 'পরশুরাম' ও 'পরিণীতা' ৷
6.3 রেটিং নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ধারাবাহিক 'জগদ্ধাত্রী'
6.1 রেটিং নিয়ে যৌথভাবে তৃতীয় স্থান দখল করেছে 'ফুলকি' ও 'চিরদিনই তুমি যে আমার'
6.0 রেটিং নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে 'রাজ রাজেশ্বরী রানী ভবানী'
মূলত রাণী ভবানী শুরু হতেই বেশ কয়েকবার টিআরপি তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল ৷ রাজন্দিনী পালের অভিনয়ে মুগ্ধ হন দর্শক ৷ তবে এবার সেই ধারাবাহিক নেমে এসেছে চতুর্থ স্থানে ৷ অর্থাৎ চিত্রনাট্য বা গল্পের মোড়ে আরও বেশি চমক আনতে হবে এই ধারাবাহিকের নির্মাতাদের ৷ অন্যদিকে 5.9 রেটিং নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে 'আমাদের দাদামণি' ধারাবাহিক ৷ 5.8 রেটিং নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে 'রাঙামতী তিরন্দাজ' ৷ 5.5 রেটিং নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে 'চিরসখা' ধারাবাহিক ৷
আসলে ছোট পর্দার কোন ধারাবাহিক বা শো কেমন স্কোর করেছে , তা জানা যায় টিআরপি (TRP) চার্ট থেকে ৷ সাধারণত প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে আসে বাংলা টেলিভিশনের আগের সপ্তাহের মার্কসিট। বাংলা টেলিভিশনে একে অপরকে টেক্কা দিতে চলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ।