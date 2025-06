ETV Bharat / entertainment

আচমকাই ফাটল বিশাল বড় জলের ট্যাঙ্ক, রামচরণের শুটিং সেটে বড়সড় দুর্ঘটনা - WATER TANK BURST ON MOVIE SET

রামচরণের শুটিং সেটে বড়সড় দুর্ঘটনা ( ভাইরাল ভিডিয়োর স্ক্রিনশট/আইএএনএস )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 12, 2025 at 10:59 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 11:05 AM IST 2 Min Read

হায়দরাবাদ, 12 জুন: শুটিং চলাকালীন বড়সড় দুর্ঘটনা ৷ 'দ্য ইন্ডিয়া হাউস' (The India House)-এর সেটে আচমকাই জলের ট্যাঙ্ক ফেটে (Water tank burst) বড় দুর্ঘটনা ঘটে। জলের তোড়ে শুটিং সেট ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয় ৷ তেলুগু তারকা নিখিল সিদ্ধার্থ এই সিনেমার মুখ্য অভিনেতা ৷ সিনেমাটি প্রযোজনা করছেন রামচরণ (Ram Charan) ৷ সূত্রের খবর, একজন সহকারী ক্যামেরাম্যান এবং আরও কয়েকজন ক্রু সদস্য আহত হয়েছেন। ছবির সেটে বন্যা পরিস্থিতির ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ জানা গিয়েছে, শমশাবাদের কাছে একটি সেটে সমুদ্রের পটভূমিতে শুটিং করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ শুটিং চলাকালীন জলের ট্যাঙ্ক ফেটে যায় ৷ যার ফলে বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে শামশাবাদ পুলিশ ৷ অভিনেতা নিখিল সিদ্ধার্থ (Nikhil Siddhartha) ও রামচরণ সেটে উপস্থিত ছিলেন কি না তা এখনও জানা যায়নি ৷ 'দ্য ইন্ডিয়া হাউস'-এর সেটে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সাংঘাতিক বলে মনে করা হচ্ছে ৷

ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ট্যাঙ্ক ফেটে যাওয়ায় হাজার হাজার লিটার জলের কারণে শুটিং ফ্লোরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ শুটিংয়ের একাধিক সামগ্রী জলে নষ্ট হয়ে যায় ৷ অনেক জিনিস জলে ডুবে যায় ৷ অন্যদিকে, সেটে আহত ক্রু সদস্যকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ এইমুহূর্তে তিনি চিকিৎসাধীন ৷ আপাতত শুটিং বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ দু'বছর আগে অর্থাৎ 2023 সালে, রাম চরণ তাঁর প্রথম প্রযোজনায় 'দ্য ইন্ডিয়া হাউস' সিনেমা তৈরির কথা ঘোষণা করেন। নিকিল সিদ্ধার্থ এবং অনুপম খের অভিনীত একটি প্রোমোও সামনে আসে ৷ 'দ্য ইন্ডিয়া হাউস' দিয়ে রাম বংশী কৃষ্ণের পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ হতে চলেছে ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সর্বকরের 140 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই সিনেমা তৈরির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।

