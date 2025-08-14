হায়দরাবাদ, 14 অগস্ট: 2019 সালের 'ব্লকব্লাস্টার' সিনেমার রিমেক 2025 সালে কি 'ডিজাস্টার' সিনেমার তকমা পাবে ? শুটিং শুরুর সময় থেকে অয়ন মুখোপাধ্যায় (Ayan Mukerji) পরিচালিত 'ওয়ার 2' (War 2) নিয়ে যে উত্তেজনা দর্শকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সিনেমার মুক্তির পর তা যেন অনেকটাই উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ স্বাধীনতার দিবসের আগে হৃতিক রোশন (Hrithik Roshan) ও জুনিয়র এনটিআর (Jr NTR) বড় কোনও ধামাকা দেবেন, এমনটাই মনে করেছিল দর্শক ৷ প্রত্যাশা কি পূরণ হল ? যশ রাশ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের (YRF's spy universe) এই সিনেমার এক্স রিভিউ দেখে নেওয়া যাক ৷
চটকদার অ্যাকশন সিকোয়েন্স, দুর্দান্ত ভিজ্যুয়াল এবং পর্দায় দুই হেভিওয়েট তারকার মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ, ওয়ার 2 সিনেমাকে ঘিরে বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৷ কিন্তু ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখার পর সিনেমাকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে ৷ অনেক অনুরাগী এই সিনেমাকে কালজয়ী বলেছেন আবার অনেক 'পাঠান', 'টাইগার 3'-র থেকেও দুর্দান্ত সিনেমা' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন ৷ আবার এক অনুরাগী লিখেছেন, "পজিটিভ- ডান্স নাম্বারে হৃতিককে ধুয়ে দিয়েছেন জুনিয়র এনটিআর ৷"
Today English country UK 🇬🇧 witnessed the uncontrollable crowd 🔥 for the #War2 premiers! @tarak9999 annaaaw nuvve raaaavali ika nee fans ni control cheyyadaniki 😄#War2Premiers pic.twitter.com/WVgCIRoTfu— Teja for Jr NTR ❤️ (@TejaforTarak) August 13, 2025
Way way better than War Pathaan and Tiger3 #War2 Ayan is the man 💥💥— 🫂 (@vaddulebabu) August 14, 2025
একজন বলিউডের গ্রিক গড অন্যজন দক্ষিণী সিনেমার মেগাস্টার ৷ ফলে পর্দায় এই দুই মহারথীর কামাল সিনেমার বড় টিআরপি ছিল ৷ এক অনুরাগী লিখেছেন, "ভারতীয় সিনেমায় দুই অসাধারণ তারকার দুর্দান্ত অ্যাকশন ৷ হৃতিক অ্যাকশন ও ইমোশন দৃশ্যে মারাত্মক ৷ তবে গল্পে কোনও রকম টুইস্ট আশা করা উচিত নয় ৷ সিনেমার দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে প্রথম ভাগের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না ৷
Positive: NTR completely outclassed hrithik in dance number.— - (@kakarla_7) August 14, 2025
Top grace and ease.@tarak9999 💥 #war2
Just came back from watching #war2 with my wife and sons. Everyone enjoyed it! #HrithikRoshan shines! He has amazing screen presence! He carries this film! Ayan Mukherjee is a brilliant director. Wake Up Sid, Yeh Jawani Hai Deewani, Brahmastra. #Bollywod pic.twitter.com/bFVwe6JwqN— Ashok Singh (@ashoksingh68) August 14, 2025
আবার কারোর কাছে এই সিনেমা বিনোদনের রসদে ভরপুর ৷ অনুরাগী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "ওয়ার 2 সিনেমা দেখলাম আমার স্ত্রী ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ৷ ভীষণ উপভোগ করেছি ৷ হৃতিক রোশন চমৎকার ৷ স্ক্রিন প্রেজেন্স দুর্ঘর্ষ ৷ ওর কাঁধেই রয়েছে গোটা সিনেমাটা ৷ অয়ন মুখোপাধ্যায় ব্রিলিয়ান্ট পরিচালক ৷" তবে সিনেমাকে ঘিরে পজিটিভ রিভিউ সব জায়গা থেকে মেলেনি ৷
#War2 Action packed celebration of two finest actors of Indian cinema! @iHrithik in action & emotional scenes are 🔥Best intro aftr #Yamadonga & #RRR for @tarak9999 !Chase scene in 1st half🥵 Don't expect any story turning twists!Emotional scenes in 2nd half maynot connect to all— Naveen Ramichetty (@NavinRamichetty) August 14, 2025
#Coolie A cinematic catastrophe dressed as nostalgia. Every frame feels like a relic that should’ve stayed buried. From plot to pacing, it’s a masterclass in how not to revive a legacy. A trainwreck in slow motion.#CoolieThePowerHouse #CoolieFDFS— NWO (Equity over Empire) (@LasskuTapa) August 14, 2025
হতাশ এক দর্শক ওয়ার 2 দেখে সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "যদি 'কুলি 2' ডিজাস্টার হয় তাহলে 'ওয়ার 2' সিনেমার সর্বনাশ ৷ চকচকে দৃশ্য, সিনেমাটোগ্রাফি দুর্বল চিত্রনাট্যকে বাঁচাতে পারে না ৷ এমন এক সিকুয়্যেল যা দেখে মনে প্রশ্ন জাগবে কেন প্রথম পার্ট তৈরি হয়েছিল ৷" আর এক নেটিজেনের মতে, "ভয়াবহ ভিএফএক্স, জৌলুসহীন চিত্রনাট্য। টুইস্ট মাঝারি মানের। বেশিরভাগ সিকোয়েন্সই অনিচ্ছাকৃতভাবে মজার। হৃত্বিক রোশনের আকর্ষণ ছিল কিন্তু তাতে এই জঘন্যভাবে তৈরি বোকা সিনেমা টিকবে না... সময় ও টাকা নষ্ট করবেন না।"
Neutral reviews of #War2 movie a thread ❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥#War2Review #HrithikRoshan𓃵 #NTRJr #KiaraAdvani #SpyUniverse pic.twitter.com/iNVcWVvY7w— i (@iPattyHR) August 14, 2025
#WAR2— Alexander Huntt (@AlexanderHuntt) August 14, 2025
Review ⭐
Sluggish, uninteresting screenplay with terrible VFX. The twists were mediocre.Most sequences were Unintentionally funny.#HrithikRoshan had charm but that's not gonna save this distastefully crafted dud.
& a VFX cutout looking #JrNTR was hilarious.
Dont waste 💰 pic.twitter.com/8sCtuw8s4R
ইতিমধ্যেই হৃতিক ও জুনিয়র এনটিআর অনুরাগীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, সিনেমা স্পয়লার না করার জন্য ৷ যেখানে লেখা হয়েছে, "দয়া করে আমাদের সিনেমাকে স্পয়লার হওয়া থেকে বাঁচান ৷" সেখানে জুনিয়র এনটিআর লেখেন, "স্পয়লার মজার জিনিস নয় ৷ এমনটা হলে পুরো সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা নষ্ট নয় ৷"
#War2Review: TERRIBLE! #War2 is full torture. Only loud music and slo-mo entries,that's it. Weak story, poor VFX & predictable twists. #HrithikRoshan's performance is flat; #JrNTR is fine.— MASS (@Freak4Salman) August 14, 2025
#War2 isn't just the worst film in the SpyUni, but it's the worst action film in recent… pic.twitter.com/RG8Au85zjr
হিন্দি, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় মুক্তি পেয়েছে 'ওয়ার 2' ৷ স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, ওয়ার 2 সিনেমার লাইভ বক্সঅফিস আয় 8.36 কোটি টাকা হয়েছে ৷ প্রতিমুহূর্তে আয়ের সেই সংখ্যাটা বদলাবে তা নিশ্চিত ৷ দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবির ভাগ্য আলোকোজ্জ্বল হয় কি না, তা সময় বলবে ৷