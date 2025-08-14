ETV Bharat / entertainment

কেমন হল হৃতিক রোশন-জুনিয়র এনটিআর জুটির 'ওয়ার 2' ? রইল এক্স রিভিউ - WAR 2 X REVIEW

যশ রাশ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের (YRF's spy universe) 'ওয়ার 2' দেখে কী বলছেন নেটিজেনরা ? টিকিট কাটার আগে দেখে নিতে পারেন এক্স রিভিউ ৷

war-2-x-review
কেমন হল 'ওয়ার 2' ? (পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2025 at 10:46 AM IST

3 Min Read

হায়দরাবাদ, 14 অগস্ট: 2019 সালের 'ব্লকব্লাস্টার' সিনেমার রিমেক 2025 সালে কি 'ডিজাস্টার' সিনেমার তকমা পাবে ? শুটিং শুরুর সময় থেকে অয়ন মুখোপাধ্যায় (Ayan Mukerji) পরিচালিত 'ওয়ার 2' (War 2) নিয়ে যে উত্তেজনা দর্শকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সিনেমার মুক্তির পর তা যেন অনেকটাই উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ স্বাধীনতার দিবসের আগে হৃতিক রোশন (Hrithik Roshan) ও জুনিয়র এনটিআর (Jr NTR) বড় কোনও ধামাকা দেবেন, এমনটাই মনে করেছিল দর্শক ৷ প্রত্যাশা কি পূরণ হল ? যশ রাশ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের (YRF's spy universe) এই সিনেমার এক্স রিভিউ দেখে নেওয়া যাক ৷

চটকদার অ্যাকশন সিকোয়েন্স, দুর্দান্ত ভিজ্যুয়াল এবং পর্দায় দুই হেভিওয়েট তারকার মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ, ওয়ার 2 সিনেমাকে ঘিরে বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৷ কিন্তু ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখার পর সিনেমাকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে ৷ অনেক অনুরাগী এই সিনেমাকে কালজয়ী বলেছেন আবার অনেক 'পাঠান', 'টাইগার 3'-র থেকেও দুর্দান্ত সিনেমা' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন ৷ আবার এক অনুরাগী লিখেছেন, "পজিটিভ- ডান্স নাম্বারে হৃতিককে ধুয়ে দিয়েছেন জুনিয়র এনটিআর ৷"

একজন বলিউডের গ্রিক গড অন্যজন দক্ষিণী সিনেমার মেগাস্টার ৷ ফলে পর্দায় এই দুই মহারথীর কামাল সিনেমার বড় টিআরপি ছিল ৷ এক অনুরাগী লিখেছেন, "ভারতীয় সিনেমায় দুই অসাধারণ তারকার দুর্দান্ত অ্যাকশন ৷ হৃতিক অ্যাকশন ও ইমোশন দৃশ্যে মারাত্মক ৷ তবে গল্পে কোনও রকম টুইস্ট আশা করা উচিত নয় ৷ সিনেমার দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে প্রথম ভাগের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না ৷

আবার কারোর কাছে এই সিনেমা বিনোদনের রসদে ভরপুর ৷ অনুরাগী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "ওয়ার 2 সিনেমা দেখলাম আমার স্ত্রী ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ৷ ভীষণ উপভোগ করেছি ৷ হৃতিক রোশন চমৎকার ৷ স্ক্রিন প্রেজেন্স দুর্ঘর্ষ ৷ ওর কাঁধেই রয়েছে গোটা সিনেমাটা ৷ অয়ন মুখোপাধ্যায় ব্রিলিয়ান্ট পরিচালক ৷" তবে সিনেমাকে ঘিরে পজিটিভ রিভিউ সব জায়গা থেকে মেলেনি ৷

হতাশ এক দর্শক ওয়ার 2 দেখে সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "যদি 'কুলি 2' ডিজাস্টার হয় তাহলে 'ওয়ার 2' সিনেমার সর্বনাশ ৷ চকচকে দৃশ্য, সিনেমাটোগ্রাফি দুর্বল চিত্রনাট্যকে বাঁচাতে পারে না ৷ এমন এক সিকুয়্যেল যা দেখে মনে প্রশ্ন জাগবে কেন প্রথম পার্ট তৈরি হয়েছিল ৷" আর এক নেটিজেনের মতে, "ভয়াবহ ভিএফএক্স, জৌলুসহীন চিত্রনাট্য। টুইস্ট মাঝারি মানের। বেশিরভাগ সিকোয়েন্সই অনিচ্ছাকৃতভাবে মজার। হৃত্বিক রোশনের আকর্ষণ ছিল কিন্তু তাতে এই জঘন্যভাবে তৈরি বোকা সিনেমা টিকবে না... সময় ও টাকা নষ্ট করবেন না।"

ইতিমধ্যেই হৃতিক ও জুনিয়র এনটিআর অনুরাগীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, সিনেমা স্পয়লার না করার জন্য ৷ যেখানে লেখা হয়েছে, "দয়া করে আমাদের সিনেমাকে স্পয়লার হওয়া থেকে বাঁচান ৷" সেখানে জুনিয়র এনটিআর লেখেন, "স্পয়লার মজার জিনিস নয় ৷ এমনটা হলে পুরো সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা নষ্ট নয় ৷"

হিন্দি, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় মুক্তি পেয়েছে 'ওয়ার 2' ৷ স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, ওয়ার 2 সিনেমার লাইভ বক্সঅফিস আয় 8.36 কোটি টাকা হয়েছে ৷ প্রতিমুহূর্তে আয়ের সেই সংখ্যাটা বদলাবে তা নিশ্চিত ৷ দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবির ভাগ্য আলোকোজ্জ্বল হয় কি না, তা সময় বলবে ৷

হায়দরাবাদ, 14 অগস্ট: 2019 সালের 'ব্লকব্লাস্টার' সিনেমার রিমেক 2025 সালে কি 'ডিজাস্টার' সিনেমার তকমা পাবে ? শুটিং শুরুর সময় থেকে অয়ন মুখোপাধ্যায় (Ayan Mukerji) পরিচালিত 'ওয়ার 2' (War 2) নিয়ে যে উত্তেজনা দর্শকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সিনেমার মুক্তির পর তা যেন অনেকটাই উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ স্বাধীনতার দিবসের আগে হৃতিক রোশন (Hrithik Roshan) ও জুনিয়র এনটিআর (Jr NTR) বড় কোনও ধামাকা দেবেন, এমনটাই মনে করেছিল দর্শক ৷ প্রত্যাশা কি পূরণ হল ? যশ রাশ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের (YRF's spy universe) এই সিনেমার এক্স রিভিউ দেখে নেওয়া যাক ৷

চটকদার অ্যাকশন সিকোয়েন্স, দুর্দান্ত ভিজ্যুয়াল এবং পর্দায় দুই হেভিওয়েট তারকার মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ, ওয়ার 2 সিনেমাকে ঘিরে বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৷ কিন্তু ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখার পর সিনেমাকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে ৷ অনেক অনুরাগী এই সিনেমাকে কালজয়ী বলেছেন আবার অনেক 'পাঠান', 'টাইগার 3'-র থেকেও দুর্দান্ত সিনেমা' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন ৷ আবার এক অনুরাগী লিখেছেন, "পজিটিভ- ডান্স নাম্বারে হৃতিককে ধুয়ে দিয়েছেন জুনিয়র এনটিআর ৷"

একজন বলিউডের গ্রিক গড অন্যজন দক্ষিণী সিনেমার মেগাস্টার ৷ ফলে পর্দায় এই দুই মহারথীর কামাল সিনেমার বড় টিআরপি ছিল ৷ এক অনুরাগী লিখেছেন, "ভারতীয় সিনেমায় দুই অসাধারণ তারকার দুর্দান্ত অ্যাকশন ৷ হৃতিক অ্যাকশন ও ইমোশন দৃশ্যে মারাত্মক ৷ তবে গল্পে কোনও রকম টুইস্ট আশা করা উচিত নয় ৷ সিনেমার দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে প্রথম ভাগের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না ৷

আবার কারোর কাছে এই সিনেমা বিনোদনের রসদে ভরপুর ৷ অনুরাগী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "ওয়ার 2 সিনেমা দেখলাম আমার স্ত্রী ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ৷ ভীষণ উপভোগ করেছি ৷ হৃতিক রোশন চমৎকার ৷ স্ক্রিন প্রেজেন্স দুর্ঘর্ষ ৷ ওর কাঁধেই রয়েছে গোটা সিনেমাটা ৷ অয়ন মুখোপাধ্যায় ব্রিলিয়ান্ট পরিচালক ৷" তবে সিনেমাকে ঘিরে পজিটিভ রিভিউ সব জায়গা থেকে মেলেনি ৷

হতাশ এক দর্শক ওয়ার 2 দেখে সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "যদি 'কুলি 2' ডিজাস্টার হয় তাহলে 'ওয়ার 2' সিনেমার সর্বনাশ ৷ চকচকে দৃশ্য, সিনেমাটোগ্রাফি দুর্বল চিত্রনাট্যকে বাঁচাতে পারে না ৷ এমন এক সিকুয়্যেল যা দেখে মনে প্রশ্ন জাগবে কেন প্রথম পার্ট তৈরি হয়েছিল ৷" আর এক নেটিজেনের মতে, "ভয়াবহ ভিএফএক্স, জৌলুসহীন চিত্রনাট্য। টুইস্ট মাঝারি মানের। বেশিরভাগ সিকোয়েন্সই অনিচ্ছাকৃতভাবে মজার। হৃত্বিক রোশনের আকর্ষণ ছিল কিন্তু তাতে এই জঘন্যভাবে তৈরি বোকা সিনেমা টিকবে না... সময় ও টাকা নষ্ট করবেন না।"

ইতিমধ্যেই হৃতিক ও জুনিয়র এনটিআর অনুরাগীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, সিনেমা স্পয়লার না করার জন্য ৷ যেখানে লেখা হয়েছে, "দয়া করে আমাদের সিনেমাকে স্পয়লার হওয়া থেকে বাঁচান ৷" সেখানে জুনিয়র এনটিআর লেখেন, "স্পয়লার মজার জিনিস নয় ৷ এমনটা হলে পুরো সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা নষ্ট নয় ৷"

হিন্দি, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় মুক্তি পেয়েছে 'ওয়ার 2' ৷ স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, ওয়ার 2 সিনেমার লাইভ বক্সঅফিস আয় 8.36 কোটি টাকা হয়েছে ৷ প্রতিমুহূর্তে আয়ের সেই সংখ্যাটা বদলাবে তা নিশ্চিত ৷ দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবির ভাগ্য আলোকোজ্জ্বল হয় কি না, তা সময় বলবে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

HRITHIK JR NTR WAR 2HRITHIK ROSHANWAR 2 TWITTER REVIEWওয়ার 2 রিভিউWAR 2 X REVIEW

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.