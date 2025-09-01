ETV Bharat / entertainment

প্রেক্ষাগৃহ পাচ্ছে না 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ! রাজনৈতিক চাপের মুখে নতিস্বীকার ? - THE BENGAL FILES RELEASE

বাংলায় বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' পাচ্ছে না প্রেক্ষাগৃহ ৷ প্রতিবাদে সরব পরিচালক ৷

বাংলায় বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2025 at 1:16 PM IST

হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: আদৌ কি বাংলায় মুক্তি পাবে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' (The Bengal Files) ? সেই প্রশ্নই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে নেটপাড়ায় ৷ কারণ বাংলার একটা প্রেক্ষাগৃহে বুক মাই শোয়ে কোনও শো দেখাচ্ছে না ৷ আর তাতেই প্রতিবাদে সরব হয়েছেন পরিচালক বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী (Vivek Ranjan Agnihotri) থেকে শুরু করে বেশ কিছু সিনেমাপ্রিয় অনুরাগীরাও ৷ সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে (টুইটার) বিবেক একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেন ৷ যেখানে তিনি জানান, বাংলায় একাধিক মাল্টিপ্লেক্স ও হল মালিকদের চাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে এই সিনেমা মুক্তি না পায় ৷

কী অভিযোগ পরিচালকের ?

পরিচালক এক অনুরাগীর স্ক্রিনশট শেয়ার করেন ৷ যেখানে পরিচালক বিবেক, প্রযোজক, ফেডারেশন ও আইনক্সমুভিসকে ট্যাগ করে অভিযোগ করা হয় বুক মাই শোয়ে, কলকাতায় এই সিনেমার অ্যাডভান্স বুকিং দেখা যাচ্ছে না ৷ এরপরেই পরিচালক অভিযোগ করে বলেন, "দুঃখের বিষয়, বাংলায় চাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে দ্য বেঙ্গল ফাইলস প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি না পায় ৷ যারা এই সিনেমা দেখতে চান তাদের অনুরোধ করব, আপনারাও পাল্টা মাল্টিপ্লেক্সগুলোকে চাপ দিন যাতে এই সিনেমা মুক্তি পায় ৷ " রাজনৈতিক স্বৈরাচারকে ভয় পাবেন না বলেও উল্লেখ করেন পরিচালক বিবেক।

অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া

এক অনুরাগীর বক্তব্য, "বাংলার থিয়েটারগুলো The Bengal Files ব্লক করার জন্য প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছে। আমি ভারতজুড়ে দর্শকদের কাছে অনুরোধ করছি তারা যেন কথা বলেন এবং বাংলার মাল্টিপ্লেক্স মালিকদের নির্ভয়ে এটি মুক্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।" এরপর এক অনুরাগী জানতে চান, "কলকাতায় এই সিনেমা দেখতে হলে কী করা উচিত ?" এরপর বিবেক জবাবে জানান, "স্থানীয় মাল্টিপ্লেক্স চেইনকে মেইল করুন ৷ এমনকী, সোশাল মিডিয়াতেও এই নিয়ে প্রতিবাদ করুন ৷ তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন ৷ রাজ্য সরকারের স্বৈরাচারিতার কাছে মাথা নত করবেন না ৷"

সৌরভের অভিনয়ের প্রশংসা

বাংলার অভিনেতা সৌরভকে গোপাল মুখোপাধ্যায় 'পাঁঠা'র চরিত্রে দেখা যাবে ৷ এই নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক অনেক দূর গড়িয়েছে ৷ বিবেক সৌরভের অভিনয়ের প্রশংসা করেন ৷ পাশাপাশি জানান, যখন বাংলা জ্বলছিল তখন গোপাল পাঁঠা জেগে উঠেছিল ৷ তীব্রতা এবং বিরল দৃঢ়তার সঙ্গে সৌরভ এমন একটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলেন যা ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল ৷ আর চারদিন পর 5 সেপ্টেম্বর দ্য বেঙ্গল ফাইলস ভারতজুড়ে মুক্তি পাবে ৷ কিন্তু বাংলার দর্শক এই সিনেমা দেখতে পাবে কি বাংলায়, উত্তর দেবে সময় ৷

