বাগদানের পরেই দুর্ঘটনার কবলে বিজয় ! কেমন আছেন অভিনেতা ?

বাগদানের পরেই দুর্ঘটনার কবলে বিজয় ! কেমন আছেন অভিনেতা ?
অভিনেতার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে এমন খবর সামনে আসার পরেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অনুরাগীরা ৷ বিজয় সোশাল হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2025 at 10:12 AM IST
হায়দরাবাদ, 7 অক্টোবর: অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন অভিনেতা বিজয় দেবরেকোন্ডা (Vijay Deverakonda) ৷ পেয়েছেন মাথায় চোট ৷ অভিনেতার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে এমন খবর সামনে আসার পরেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অনুরাগীরা ৷ সূত্রের খবর, কিছুদিন আগেই দীর্ঘদিনের বান্ধবী রশ্মিকা মন্দানার সঙ্গে বাগদান সেরেছেন অভিনেতা ৷ যদিও সেই খবর তারকা জুটি এখনও প্রকাশ্যে আনেননি ৷ তারমধ্যেই বিজয়ের গাড়ি দুর্ঘটনার (Vijay Deverakonda car accident) কবলে পড়লে চিন্তিত হয়ে পড়েন তাঁর শুভাকাঙ্খী থেকে অনুরাগীরা ৷ এরপর অভিনেতা নিজেই সোশাল হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা ৷
বিজয়ের বার্তা
সোমবার সন্ধ্যায় তেলেঙ্গানার জগুলাম্বা গড়ওয়াল জেলার উন্ডাভল্লি এলাকায় বিজয়ের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৷ স্বভাবতই, অনুরাগীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা যায় ৷ এরপরেই তিনি এক্স হ্যান্ডেলে (টুইটার) সকলকে আশ্বস্ত করে জানান, তিনি ভালো আছেন ৷ অভিনেতা লেখেন, "সব ঠিক আছে ৷ গাড়ি দুর্ঘটনা হয়েছে কিন্তু আমরা সবাই নিরাপদে রয়েছি ৷" এরপরেই অভিনেতা লেখেন, "আমি জিমে গিয়ে কসরতও করেছি ৷ তারপর বাড়ি ফিরেছি ৷ মাথায় একটু চোট লেগেছে ৷ বিরিয়ানি খেলে আর ভালো ঘুমোলে সব ঠিক হয়ে যাবে ৷ সকলে আমাকে নিয়ে যেভাবে চিন্তিত ছিলেন তাদেরকে আমার আলিঙ্গন ৷ চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷"
All is well ❤️— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) October 6, 2025
Car took a hit, but we are all fine. Went and did a strength workout as well and just got back home.
My head hurts but nothing a biryani and sleep will not fix. So biggest hugs and my love to all of you. Don’t let the news stress you 🤗❤️
কিছুদিন আগেই বিজয়কে তাঁর পরিবারের সঙ্গে পুট্টাপার্থীতে ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবার মহা সমাধিতে যেতে দেখা গিয়েছে। যেখানে অভিনেতাকে তাঁর ভাই, অভিনেতা আনন্দ দেবেরকোন্ডা, বাবা-মা, গোবর্ধন রাও এবং মাধবীর সঙ্গে দেখা গিয়েছে ৷ পুট্টাপার্থী কর্তৃপক্ষ অভিনেতাকে স্বাগত জানায় ৷ তাঁর হাতে ফুলের তোড়া এবং সত্য সাই বাবার একটি ছবি উপহার তুলে দেন ৷ তখনই অনুরাগীরা বিজয়ের আঙুলে একটি আংটি দেখতে পান, যা দেখে তা বাগদানের আংটি বলে অনুমান করেন ভক্তরা ৷ খবর, কাছের মানুষদের সাক্ষী রেখে অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দনার (Rashmika Mandanna) সঙ্গে বাগদান সেরেছেন বিজয় ৷ যদিও তারকা জুটির কেউই এখনও তাঁদের বাগদানের খবর প্রকাশ্যে ঘোষণা করেননি।