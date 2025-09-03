কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: 1926 সালে আজকের দিনেই আহিরীটোলা স্ট্রিট বাড়িতে জন্মেছিলেন অরুন কুমার চট্টোপাধ্যায়। পরে তিনি তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে কয়েক প্রজন্মের সিনেপ্রেমীদের কাছে 'মহানায়ক' হয়ে উঠেছেন। তাঁর জন্মের পর থেকে যে ঘরে শিশু বেলা কাটানো, সেই ঘরে বসে মুগ্ধ হয়েই তাঁর সিনেমা দেখেন সুবর্ণা মুখোপাধ্যায়। তিনি সম্পর্কে বৌমা। আজ মহানায়ক উত্তম কুমারের 99 তম জন্মদিনে সেই অমোঘ অনুভূতির কথা জানালেন তিনি।
এদিন মহানায়কের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর জন্ম ভিটের সামনে তাঁর দুটি ছবি দেওয়া বড় ফ্লেক্স রাখা হয়। পাশাপশি গোলি ও বাড়ির দরজা নীল-সাদা বেলুন দিয়ে সাজানো হয়। গলির মুখে স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি বিজয় উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সেখানেই উত্তম কুমারের পরিবারের সদস্য তাঁর বৌমা সুবর্ণা মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বাড়ির দরজায় লাগানো উত্তম ভক্তদের উদ্যোগে তৈরি করা পাথরের ফলক। পাশাপশি আলোকজ্বল একটি বোর্ড কাউন্সিলরের তরফে লাগানো।
এদিন সুবর্ণা মুখোপাধ্যায় বলেন, "উত্তমের ছোট বেলা খুব ভালো কেটেছে। মামার বাড়ি তিনি আসতেন প্রায়। আসতে ভালোবাসতেন। মামাতো ভাইদের সঙ্গে খেলতেন। পুজোর আগে ঠাকুর তৈরিতে হাত লাগাতেন। খুব আনন্দে কাটিয়েছেন। উত্তমের বাবা এলে খাটের তলায় লুকিয়ে যেতেন বাড়ি ফিরবেন না বলে। বড় বেলায় আসাটা কমে যায়। তবে বাড়ির দুর্গা পুজো ও কালী পুজোতে আসতেন।"
স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে সুবর্ণা দেবী আরও বলেন, "সস্ত্রীক অঞ্জলী দিতেন। উনার ছেলের বিয়েতে গিয়েছিলাম। ব্যবহার খুবই সাধারণ। বাড়িতে লক্ষী পুজো করেন আমরা যেতাম। উনি শেষে বাধ্য হয় আসা বন্ধ করেছিলেন। কারণ উনি তখন অভিনয়ের জগতে ঊর্ধ্ব গগনে। এলেই বাড়িতে ভিড়ের চাপে বাড়ির আসবাব নষ্ট হয় যেত। শেষে মামারা পুজোর সময় আসতে না করেছিলেন। ওনার মেজ ভাইয়ের বিয়ে এই বাড়িতেই মেয়ে দেখে হয়েছিল। উনি দিনের বেলা না এসে রাত আড়াইটার সময় এসেছিলেন। আমি ওঁনার বউমা বলে নয়, ওঁনার অভিনয় এত দারুণ যে আমি অন্ধ ভক্ত। উনি যে ঘরে থাকতেন ছোটবেলায় সেই ঘরেই আমি থাকি এখন। সেই ঘরে বসে টিভির পর্দায় ওঁনার সিনেমা দেখার যে উপলব্ধি তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না ৷"
উত্তর কুমার এই নামটাই বাঙালির কাছে যথেষ্ট। বাঙালি আবেগে ও অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই নাম ৷ বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে সব থেকে সফল একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি অভিনেতা ও প্রযোজক হিসেবে জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। তাঁর থেকে দর্শকরা পেয়েছেন একের পর এক ইতিহাস তৈরি করা সিনেমা। সেই তালিকায় 'হারানো সুর', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'সপ্তপদী', 'নায়ক', 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি', 'অমানুষ', 'সন্ন্যাসী রাজা', 'ওগো বধূ সুন্দরী'র মতো আরও কত সিনেমা, যা সিনেপ্রেমীদের মনে আজও জায়গা দখল করে রেখেছে ৷