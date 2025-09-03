ETV Bharat / entertainment

99 তম জন্মদিনেও স্মৃতিতে উজ্জ্বল উত্তম কুমার

বাংলা সিনেমায় 'ফ্লপ মাস্টার জেনারেল'-এর আখ্যা থেকে 'মহানায়ক'-এর শিরোপা- অনেকটা লম্বা পথ ছিল শীর্ষে ওঠার ৷ তাঁকে নিয়ে স্মৃতিতে ভাসলেন অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়-লিলি চক্রবর্তী।

উত্তম কুমার (ফাইল ছবি)
Published : September 3, 2025 at 10:48 AM IST

কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: 1926 সালের আজকের দিনে আহিরিটোলায় জন্ম মহানায়ক উত্তম কুমারের। বাংলা সিনেমায় 'ফ্লপ মাস্টার জেনারেল'-এর আখ্যা থেকে 'মহানায়ক'-এর শিরোপা- অনেকটা লম্বা পথ ছিল শীর্ষে ওঠার ৷ প্রাক জন্মশতবর্ষে তাঁকে নিয়ে স্মৃতিতে ভাসলেন তাঁর দুই সহ অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং লিলি চক্রবর্তী।

'দুই ভাই' এবং 'চৌরঙ্গী' ছবিতে উত্তম কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। 'দুই ভাই' ছবিটার পর অনেকেই আসল ভাই ভাবতেন- উত্তম কুমার এবং বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। এ কথা নিজেই জানালেন অভিনেতা। তিনি বলেন, " 'দুই ভাই' ছবিটা করার পর থেকে অনেকেরই ধারণা ছিল আমরা সত্যিকারের ভাই। অনেক জায়গায় গেলে জানতে চাইত, দাদা কোথায় আপনার? কেমন আছেন উনি? একইভাবে উত্তম দা'র ড্রাইভার ন্যাপা আমাকে বলেছিলেন আমার আর দাদার অনেককিছু নাকি একরকম। আমি যা খেতে ভালোবাসি উনিও তাই ভালোবাসেন। আমার হাবভাব, চালচলনও দাদার সঙ্গে মিলে যায়। দুজনের একই রঙ পছন্দ।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের সবার গর্ব উত্তম কুমার। আজ সশরীরে না থাকলেও উনি আছেন দর্শকের মনের মধ্যে। না হলে আজও তাঁকে নিয়ে কথা হত না। আমার খুব কাছের মানুষ ছিলেন দাদা। দাদা বলে সম্বোধন করতাম আমি। ওঁর বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ছিল আমার। ভারতের মধ্যে প্রথম বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড উনিই পান। সেদিন যখন খবরটা আসে তখন আমরা একটা পার্টিতে ছিলাম। অঞ্জনা ভৌমিক, সুপ্রিয়া চৌধুরী-সহ আরও অনেকেই ছিলেন সেই পার্টিতে। সেখানে সুপ্রিয়াই সবাইকে খবরটা দেন। মনে পড়ে ডিএন ভট্টাচার্য শ্যাম্পেনের বোতল আনালেন। তখন ওটা ছিল 'ভরত পুরস্কার'। দাদা সারা ভারতের 'শ্রেষ্ঠ নায়ক' হিসেবে পরিচিত হলেন। মাঝরাতেও পরেও সেই আনন্দে চলেছিল আমাদের পার্টি। আনন্দে কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম আমরা দাদাকে। শুভেন্দুও ছিলেন সেদিন সেই পার্টিতে। দারুণ হুল্লোড় হয় আমাদের। বলতে দ্বিধা নেই ভারতের শ্রেষ্ঠ নায়ক উত্তম কুমার।"

বিশ্বজিতের কথায়, "আরেকবার দাদাকে নিয়ে খুব গর্ব হয়েছিল আমার। হায়দরাবাদে আমি কোনও একটা ছবির কাজে গিয়েছিলাম রামোজি ফিল্ম সিটিতে। আমাকে খুব ভালোবাসতেন রামোজি রাও। আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখান সব ফ্লোরগুলো। আমার গর্বে বুকটা ভরে গিয়েছিল একটা ফ্লোরের নাম 'উত্তম কুমার ফ্লোর' দেখে ৷ উনি শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের নায়ক ছিলেন। আলাদা পরিচিতি ছিল ওঁর। আমার মনে হয়, উত্তম-সুচিত্রার জুটির পাশে নার্গিস-রাজকাপুরের জুটি ছাড়া আর কোনও জুটিই সামনে আসতে পারেনি। উত্তম কুমার একটি ইনস্টিটিউশন। প্রত্যেক অভিনেতার শেখা উচিত ওঁর কাছ থেকে কীভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় চেষ্টা আর নিষ্ঠা দিয়ে। কীভাবে 'ফ্লপ মাস্টার জেনারেল' থেকে মহানায়ক হয়ে ওঠা যায়। কীভাবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছনো যায়। নিজের প্রতি ভীষণ যত্নবান ছিলেন দাদা। সবসময় সুস্থ এবং সুন্দর রাখতেন নিজেকে। আমাদের দুর্ভাগ্য উনি এত কম বয়সে চলে গেছেন। তবে, আছেন আমাদের মধ্যেই।"

অন্যদিকে, 'বিপাশা', 'দেয়ানেয়া', 'ভোলা ময়রা', 'দুই পুরুষ' ছবিতে উত্তম কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেন লিলি চক্রবর্তী। 'ভোলা ময়রা' ছবি করার সময়ে জরদা খেয়ে অভিনেত্রী কেলোর কীর্তি বাঁধিয়েছিলেন সেটে। মাথা ঘুরে গিয়েছিল লিলি চক্রবর্তীর। মহানায়ক তাঁকে বলেন, "যা সহ্য হয় না তা খাওয়া কেন?" জানা গেল লিলি চক্রবর্তীর স্মৃতি রোমন্থনেই। বলেন, "অনেক স্মৃতি দাদাকে ঘিরে। 'দেয়া নেয়া' করার পর থেকে আমাকে বৌঠানই ডাকতেন দাদা। যতগুলো ছবিতে কাজ করেছি প্রত্যেকটাতেই কিছু না কিছু স্মৃতি আছে। প্রথমদিকে 'দেয়ানেয়া'র সময় সারাক্ষণই একসঙ্গে কাজ করতাম। হইহই করতেন, গল্প করতেন। ভালো লাগত খুব। সময় বয়ে যাচ্ছে মনেই হত না!। কোনও নতুন আর্টিস্টের সামনেও কখনও গোমরা হয়ে বসে থাকেননি। এমন ব্যবহার করতেন যেন কতদিনের চেনা নতুনেরা। সকলের সঙ্গে গল্প করতেন। আমি যখন 'দুই পুরুষ' করলাম তখনও ভালো ব্যবহার পেয়েছি।"

অভিনেত্রী লিলি বলেন, "খুব মনে পড়ে, একদিন বলছিলেন বৌঠান কোন রেশনের চাল খাওয়া হয়? চেহারাটা একইরকম রেখেছেন। আমি বলেছিলাম, একই কথা তো আপনাকেও বলতে হয়।" অভিনেত্রী 'ভোলা ময়রা' ছবির স্মৃতি আওড়ে বলেন, "একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল 'ভোলা ময়রা'র সময়ে। বম্বেতে ছিলাম তখন। তার আগে দাদার সঙ্গে একটা ছবিতে কাজ করার কথা ছিল, কিন্তু শেষ অবধি আর কাজটা হয়নি ৷ একজন রোলটা করতে চাওয়ায় তাকে না কর‍তে পারেননি দাদা ৷ আমি এরপর একসময় বম্বে চলে গিয়েছিলাম। তখন ওখানে বেশ চুটিয়ে কাজ করছিলাম। সুনু দা বলে একজনকে আমার কাছে মুম্বইতে পাঠিয়েছিলেন দাদা, 'ভোলা ময়রা'তে কাজের জন্য। প্রোডাকনের লোক ছিলেন সেই সুনু দা।"

অভিনেত্রী বলতে থাকেন, "আমিও 'ভোলা ময়রা'তে কাজের জন্য উৎসাহী হয়ে উঠি। তখন ওখানেও আমি অনেকগুলো কাজও করছিলাম। কিন্তু ওদেরকে জানিয়ে দিলাম ফিরে এসে কাজ করব। এরপর কলকাতায় আসি ওই ছবিটার জন্য। তখন একটু একটু পানও খেতে শিখেছি জরদা দিয়ে। বেণু দি বলল পান খাবি? আমি বললাম জরদা দিয়ে খাব। ফ্লোরে লাইট হচ্ছিল আর আমরা বসে ছিলাম ফাঁকা। পানের ভিতরে জরদা ছিল আবার এক্সট্রাও নিয়েছিলাম। আমার তো সেভাবে অভ্যাস ছিল না। সকালে ব্রেক ফাস্টও সেভাবে করিনি সেদিন। খুব মাথা ঘোরাতে শুরু করে। শেষে শুয়েই পড়লাম। ব্রেক হয়েছে তখন। লাঞ্চ খেতে যাবে সবাই। দাদাকে সেদিন বলতে শুনেছিলাম, 'যেগুলো সহ্য হয় না খাওয়া হয় কেন?' আমি তো লজ্জায়...। বেণু দি আমাকে ধরে ধরে মেক আপ রুমে নিয়ে গেলেন। মেক আপ রুমে গিয়ে সব ফেলে দিয়েছি বমি করে। জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়েছিলাম।

4টের সময় উঠে দেখি খুব খিদে পেয়ে গেছে। শুনলাম কেউ আমাকে ডাকেওনি সেদিন। শুনলাম উনি আমাকে ঘুমাতে দেখে নাকি বলে গিয়েছিলেন আমাকে যেন কেউ না ডাকে। আর আমি উঠলে যেন আমার খাবারটা গরম করে দেওয়া হয় ৷ সকলের উপর নজর রাখতেন ৷ এটা খুব ভালো লাগত। শুধু আর্টিস্ট নয়, টেকনিশিয়ানদেরও সমান নজর দিতেন। সবার বাড়ির খবর জানতেন। কারওর অসুবিধা হলে তার বাড়িতে লোক দিয়ে টাকা পাঠাতেন। হুকুম ছিল কেউ যেন জানতে না পারেন। কারওকে জানিয়ে উপকার করতেন না। তাই মানুষ এখনও ভালোবাসে ওনাকে। এত বছর আগে মারা গেছেন তবু তাঁকে নিয়ে কথা হয় আজও। আরও একটা ছবির কথা ছিল ওনার সঙ্গে। চারদিন শুটিংও হয়। এরপর যখন আউটডোরের ডেট পেলাম ব্যস তখন উনি চলে গেলেন। ওই স্তরের অভিনেতা হয়েও শট শেষ হলে বলতেন 'ঠিক আছে শটটা? আমাকেও বলেছিলেন। আমি তো লজ্জা পেয়ে যেতাম, কার শটের ভালো মন্দ বিচার করব! মানুষটা যে উত্তম কুমার!"

