লন্ডনের সবচেয়ে বড় দুর্গা পুজোয় 'উত্তম' ম্যাজিক, আলো চন্দননগরের

লন্ডনের সবচেয়ে বড় দুর্গা পুজোয় 'উত্তম' ম্যাজিক, আলো চন্দননগরের
বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দুর্গা পুজোয় এবার উত্তম কুমারের স্মৃতিচারণ ৷ বিদেশে দুর্গা পুজোর মণ্ডপে ঢুকলেই জ্বল জ্বল করতে দেখা যাবে বাঙালির ম্যাটিনি আইডলকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2025 at 9:59 AM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: প্রাক জন্মশতবর্ষ চলছে মহানায়ক উত্তম কুমারের। তাই দিকে দিকে তাঁকে ঘিরে নানা কর্মসূচি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনকী দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এবার বিদেশেও মহানায়ক উত্তম কুমার। এই পুজোতে তাঁকে কেন্দ্রে রেখেই সেজে উঠছে লন্ডনের শারদ উৎসব। লন্ডন শারদ উৎসব সেজে উঠছে মহানায়ক উত্তম কুমারের ছবির পোস্টার দিয়ে, যার নামকরণ করা হয়েছে 'ওয়াল অফ ফেম'। উদ্যোগে বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন।
বাঙালির ম্যাটিনি আইডল উত্তম কুমার। আপামর বাঙালি জাতির কাছে তিনি মহানায়ক। এ বছর তাঁর প্রাক জন্ম শতবর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে। প্রবাসের পুজোতেও তাঁকে স্মরণ করে নেওয়া হচ্ছে। মহানায়ক অভিনীত ছবির পোস্টার দিয়ে মণ্ডপ সেজে ওঠার পাশাপাশি থাকবে 'গানে গানে উত্তম স্মরণ'। এই বছর 17 তম বর্ষে পদার্পণ করল 'লন্ডন শারদ উৎসব'। এই আয়োজন বাংলার সংস্কৃতি, সমৃদ্ধিকে বিদেশের আঙিনায় মেলে ধরে। প্রতি বছরের মতো এই বছরের পুজোতেও থাকছে অনেক আকর্ষণ।
বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন এবং (বিএইচএফ) লন্ডন শারদ উৎসব-এর সভাপতি কৌশিক চট্টোপাধ্যায় আয়োজন নিয়ে জানান,"এই বছরের লন্ডন শারদ উৎসব ইউরোপে দেখা সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে প্রাণবন্ত উদযাপন হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। যেহেতু আমরা দুর্গা পূজার জাঁকজমককে লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে এসেছি, আমরা সবাইকে এতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা যা এখানে একটি অভূতপূর্ব মাত্রা উৎসবের সঙ্গে যোগ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আসুন আমরা এই উদ্যোগকে স্মরণীয় করে তুলি।"
এই বছর চন্দননগরের আলোকসজ্জা ভরিয়ে তুলবে গানার্সবারি পার্ক স্পোর্টস হাব, যা দশ হাজার বর্গ ফুট ইনডোর স্পেস। যাকে ইউরোপের সর্ববৃহৎ দুর্গা পুজোর জায়গা বলা যায়। এখানে ঢুকলেই একশো পঞ্চাশ ফুটের দেওয়াল জুড়ে থাকবে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। বকুল তলার মঠে থাকছে পেট পুজোর আয়োজন। কলকাতার স্ট্রিট ফুড, দিল্লির চাট, ইন্দো চাইনিজ খাবার ছাড়াও থাকছে রসগোল্লা, জিলিপি, পান। যা প্রবাসীদেরকে কলকাতার কথা মনে করাবে। পুজো করবেন কলকাতারই পুরোহিত। নবপত্রিকা স্নান থেকে শুরু করে পুষ্পাঞ্জলি, সন্ধি পুজো, কুমারী পুজো, হোম, চণ্ডীপাঠ, সিঁদূর খেলা সবই থাকছে এবারের পুজোতেও।
অন্যদিকে রঙ্গমঞ্চে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। শচীন দেব বর্মন এবং রাহুল দেব বর্মনের স্মরণে গানের অনুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, ঢাকি, ধুনুচি নাচ, গানের লড়াই, আর থাকছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত শারদীয়া পার্বণী বিশেষ পত্রিকার প্রকাশ। আগামী 26 সেপ্টেম্বর - 28 সেপ্টেম্বর দুর্গোৎসব পালিত হবে গানার্সবারি পার্ক স্পোর্টস হাবে। এখন প্রস্তুতি তুঙ্গে।