শতরূপে উত্তম: 30 দিন ধরে দেখুন মহানায়কের সেরার সেরা সিনেমা এই ওটিটিতে

কবে উত্তম কুমারের, কোন সিনেমা দেখা যাবে এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে, রইল সম্পূর্ণ তালিকা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 6, 2025 at 2:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 সেপ্টেম্বর: উত্তম কুমারের কোন সিনেমা আপনার সবচেয়ে বেশি পছন্দ ? এমন প্রশ্ন আচমকা এলে কোনও সিনেমার নাম আগে মনে পরে আপনার ? সপ্তপদী, হারানো সুর, অগ্নিপরীক্ষা কিংবা সন্ন্যাসী রাজা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির মতো নাম উঠে আসবে মুখে মুখে ৷ সাদা-কালো যুগের সেই সিনেমা আজও মনে গভীর আঁকড় কেটে যায় ৷ সিনেমা দেখার সেই স্মৃতি উসকে দিতেই ক্লিক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এনেছে 'শতরূপে উত্তম' ৷
সেখানে 30 দিনে উত্তম কুমারের 30টা সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা হবে আপনার ৷ ওটিটির পর্দায় ধরা দেবে সেই সোনালি দিনের ম্যাজিক ৷ 'পৃথিবী আমারে চায়', 'রাজকুমারী', 'সবার উপরে', 'সদানন্দের মেলা', 'সাগরিকা', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'সাথীহারা', 'শেষ অঙ্ক', 'শিল্পী'র মতো সিনেমা দেখার সুযোগ এক ক্লিকেই ৷ 3 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে শতরূপে উত্তম ৷ চলবে 2 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ 7 তারিখ থেকে কবে কোন সিনেমা দেখতে পাবেন, রইল তারই ঝলক ৷
|তারিখ
|সিনেমার নাম
|পরিচালক
|7 সেপ্টেম্বর
|সদানন্দের মেলা
|সুকুমার দাশগুপ্ত
|8 সেপ্টেম্বর
|রাইকমল
|সুবোধ মিত্র
|9 সেপ্টেম্বর
|সবার ওপরে
|অগ্রদূত
|10 সেপ্টেম্বর
|একটি রাত
|চিত্ত বসু
|11 সেপ্টেম্বর
|সাগরিকা
|বাদল খন্দকার
|12 সেপ্টেম্বর
|শিল্পী
|আগ্রাগামি
|13 সেপ্টেম্বর
|ত্রিজামা
|অগ্রদূত
|14 সেপ্টেম্বর
|জীবন তৃষ্ণা
|অসিত সেন
|15 সেপ্টেম্বর
|পথে হলো দেরি
|অগ্রদূত
|16 সেপ্টেম্বর
|পৃথিবী আমারে চাই
|নীরেন লাহিড়ী
|17 সেপ্টেম্বর
|সোনার হারিন
|মঙ্গল চক্রবর্তী
|18 সেপ্টেম্বর
|অগ্নি সংস্কার
|অগ্রদূত
|19 সেপ্টেম্বর
|সাথী হারা
|সুকুমার দাশগুপ্ত
|20 সেপ্টেম্বর
|বিপাশা
|অগ্রদূত
|21 সেপ্টেম্বর
|রাজকন্যা
|সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
|22 সেপ্টেম্বর
|অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি
|সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
|23 সেপ্টেম্বর
|মরুতীর্থ হিংলাজ
|বিকাশ রায়
|24 সেপ্টেম্বর
|ঝিন্দের বন্দি
|তপন সিনহা
|25 সেপ্টেম্বর
|দেয়ানেয়া
|সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
|26 সেপ্টেম্বর
|শেষ অঙ্ক
|হরিদাস ভট্টাচার্য
|27 সেপ্টেম্বর
|চিড়িয়াখানা
|স্বপন ঘোষাল
|28 সেপ্টেম্বর
|চৌরঙ্গী
|পিনাকী মুখোপাধ্যায়
|29 সেপ্টেম্বর
|রাজকুমারী
|সলিল সেন
|30 সেপ্টেম্বর
|মেম সাহেব
|পিনাকী মুখোপাধ্যায়
|1 অক্টোবর
|সন্ন্যাসী রাজা
|পীযূষ বোস
|2 অক্টোবর
|সব্যসাচী
|পীযূষ বোস
তাহলে আর দেরী কিসের, মহানায়কের কোন সিনেমা আপনার পছন্দের তা দেখে নিতে পারেন এই 30 দিনের মধ্যে ৷