শতরূপে উত্তম: 30 দিন ধরে দেখুন মহানায়কের সেরার সেরা সিনেমা এই ওটিটিতে

কবে উত্তম কুমারের, কোন সিনেমা দেখা যাবে এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে, রইল সম্পূর্ণ তালিকা ৷

uttam-kumar-30-superhit-movies-showcased-in-30-days-in-this-ott-platform-celebrates-shatarupe-uttam
শতরূপে উত্তম (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 6, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read

হায়দরাবাদ, 6 সেপ্টেম্বর: উত্তম কুমারের কোন সিনেমা আপনার সবচেয়ে বেশি পছন্দ ? এমন প্রশ্ন আচমকা এলে কোনও সিনেমার নাম আগে মনে পরে আপনার ? সপ্তপদী, হারানো সুর, অগ্নিপরীক্ষা কিংবা সন্ন্যাসী রাজা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির মতো নাম উঠে আসবে মুখে মুখে ৷ সাদা-কালো যুগের সেই সিনেমা আজও মনে গভীর আঁকড় কেটে যায় ৷ সিনেমা দেখার সেই স্মৃতি উসকে দিতেই ক্লিক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এনেছে 'শতরূপে উত্তম' ৷

সেখানে 30 দিনে উত্তম কুমারের 30টা সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা হবে আপনার ৷ ওটিটির পর্দায় ধরা দেবে সেই সোনালি দিনের ম্যাজিক ৷ 'পৃথিবী আমারে চায়', 'রাজকুমারী', 'সবার উপরে', 'সদানন্দের মেলা', 'সাগরিকা', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'সাথীহারা', 'শেষ অঙ্ক', 'শিল্পী'র মতো সিনেমা দেখার সুযোগ এক ক্লিকেই ৷ 3 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে শতরূপে উত্তম ৷ চলবে 2 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ 7 তারিখ থেকে কবে কোন সিনেমা দেখতে পাবেন, রইল তারই ঝলক ৷

তারিখসিনেমার নামপরিচালক
7 সেপ্টেম্বরসদানন্দের মেলা সুকুমার দাশগুপ্ত
8 সেপ্টেম্বররাইকমলসুবোধ মিত্র
9 সেপ্টেম্বরসবার ওপরেঅগ্রদূত
10 সেপ্টেম্বরএকটি রাতচিত্ত বসু
11 সেপ্টেম্বরসাগরিকাবাদল খন্দকার
12 সেপ্টেম্বরশিল্পীআগ্রাগামি
13 সেপ্টেম্বরত্রিজামা অগ্রদূত
14 সেপ্টেম্বরজীবন তৃষ্ণাঅসিত সেন
15 সেপ্টেম্বরপথে হলো দেরিঅগ্রদূত
16 সেপ্টেম্বরপৃথিবী আমারে চাইনীরেন লাহিড়ী
17 সেপ্টেম্বরসোনার হারিনমঙ্গল চক্রবর্তী
18 সেপ্টেম্বরঅগ্নি সংস্কারঅগ্রদূত
19 সেপ্টেম্বর সাথী হারাসুকুমার দাশগুপ্ত
20 সেপ্টেম্বরবিপাশাঅগ্রদূত
তারিখসিনেমার নামপরিচালক
21 সেপ্টেম্বররাজকন্যাসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
22 সেপ্টেম্বরঅ্যান্টনি ফিরিঙ্গিসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
23 সেপ্টেম্বরমরুতীর্থ হিংলাজ বিকাশ রায়
24 সেপ্টেম্বরঝিন্দের বন্দিতপন সিনহা
25 সেপ্টেম্বরদেয়ানেয়াসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
26 সেপ্টেম্বরশেষ অঙ্কহরিদাস ভট্টাচার্য
27 সেপ্টেম্বরচিড়িয়াখানা স্বপন ঘোষাল
28 সেপ্টেম্বরচৌরঙ্গীপিনাকী মুখোপাধ্যায়
29 সেপ্টেম্বররাজকুমারীসলিল সেন
30 সেপ্টেম্বরমেম সাহেবপিনাকী মুখোপাধ্যায়
1 অক্টোবরসন্ন্যাসী রাজা পীযূষ বোস
2 অক্টোবরসব্যসাচী পীযূষ বোস

তাহলে আর দেরী কিসের, মহানায়কের কোন সিনেমা আপনার পছন্দের তা দেখে নিতে পারেন এই 30 দিনের মধ্যে ৷

