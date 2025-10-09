DDLJ-র গানে মজলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, বড় ঘোষণা যশরাজ স্টুডিয়ো থেকে

DDLJ-র গানে মজলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, বড় ঘোষণা যশরাজ স্টুডিয়ো থেকে
বুধবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার যশরাজ স্টুডিয়োতে যান। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায় ৷ ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
হায়দরাবাদ, 9 অক্টোবর: 'তুঝে দেখা তো ইয়ে জানা সনম...' মুম্বইয়ের যশরাজ ফিল্মসের স্টুডিয়োতে পা রাখার পর কি এমনটাই মনে হচ্ছিল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের (UK Prime Minister Keir Starmer) ? ভারত সফরে এসেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ৷ দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক শক্ত করতে এবার বড় ভূমিকা নিচ্ছে সিনেমা জগত ও যশরাজ ফিল্মস (Yash Raj Films) ৷
ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার 8 অক্টোবর বুধবার মুম্বইয়ের যশরাজ স্টুডিয়োতে (YRF studio) পৌঁছান। সেখানে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' (DDLJ)-এর বিখ্যাত প্রেমের গান 'তুঝে দেখা তো ইয়ে জানা সনম' (Tujhe Dekha Toh...) -গানের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয় ৷ 'ডিডিএলজে'-সিনেমার 30 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সফর অনুষ্ঠানটিকে আরও বিশেষ করে তুলেছে। ইনস্টাগ্রামে ওয়াইআরএফ-এর শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে স্টারমার জনপ্রিয় এই গানটি শুনতে শুনতে হাসছেন ৷ আইকনিক এই গানে সরষে ক্ষেতে শাহরুখ খান এবং কাজলের কেমিস্ট্রি আজও অনবদ্য ৷ সেই ভিডিয়ো এখন সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ঝড়ের গতিতে ৷
ভিডিয়ো ক্লিপটি শেয়ার করে যশরাজ ফিল্ম-এর তরফে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, "গতকাল মুম্বইয়ে যশরাজ ফিল্মসে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার-কে আতিথ্য দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমরা সম্মানিত! ব্রিটেন এবং যশরাজ ফিল্মসের সম্পর্ক অনেক পুরনো ৷ আমরা প্রধানমন্ত্রীকে দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে-এর আইকনিক 'তুঝে দেখা তো ইয়ে জানা সনম' শোনাতে পেরে রোমাঞ্চিত।" বিশেষ এই মুহূর্ত আরও বিশেষ হয়ে উঠেছে যশরাজ ফিল্মসের নতুন ঘোষণায় ৷ 2026 সাল থেকে ব্রিটেনের সঙ্গে তিনটে নতুন সিনেমা প্রযোজনার চুক্তি ঘোষণা করা হয়েছে ৷ প্রায় আট বছর পর ফের ব্রিটেনে শুটিং করতে যাবে এই প্রযোজনা সংস্থা ৷
পোস্টটিতে আরও বলা হয়েছে, "2026 সাল থেকে তিনটি সিনেমা প্রযোজনার চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও গভীর হচ্ছে। এমনকী, ডিডিএলজে-র স্টেজ অ্যাডাপ্টশন তৈরির কাজও চলছে ৷ পূর্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নতুন সংস্কৃতির অভূতপূর্ব মেলবন্ধন হতে চলেছে ৷" খবর, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী দেখা করেছেন অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ৷ তিনি ওয়াইআরএফ (YRF)-এর কর্মকতা আদিত্য চোপড়ার স্ত্রী ৷ রানির সঙ্গে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঘুরে দেখেন যশরাজ স্টুডিয়ো ৷
টাইমলেস ক্লাসিক
1995 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' আইকনিক ভারতীয় সিনেমার মধ্য অন্যতম ৷ আদিত্য চোপড়া পরিচালিত রাজ এবং সিমরানের প্রেমের গল্প আজও মন ছুঁয়ে যায় ৷ সিনেমার শুটিং লন্ডন এবং ব্রিটেনের একাধিক জায়গায় হয়েছে ৷ যে কারণেই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে স্টুডিয়োতে স্বাগত জানাতে এই গান বেছে নেওয়া হয় বলে মনে করা হচ্ছে ৷
1995 সালের সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা হিসেবে ডিডিএলজে জায়গা দখল করে নেয় ৷ এমনকি Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment-এর জন্য জাতীয় পুরস্কারও জিতেছে এই সিনেমা। 2025সালের মার্চ পর্যন্ত, ডিডিএলজে মুম্বইয়ের মারাঠা মন্দিরে রেকর্ড-ব্রেকিং সিনেমা প্রদর্শন চালিয়ে গিয়েছে ৷ 1995 সালের 20 অক্টোবর এই সিনেমা মারাঠা মন্দিরে মুক্তি পায় ৷ তারপর থেকে এত বছর ধরে প্রতিদিন এই সিনেমা প্রদর্শিত হয়েছে প্রেক্ষাগৃহে ৷