নেটফ্লিক্সে 'কুরুক্ষেত্র', সামলাতে প্রস্তুত কৌশিক পুত্র উজান
অলোক জৈন, অনু সিক্কা, অজিত আন্ধেরে প্রযোজিত নেটফ্লিক্সের নতুন প্রোজেক্ট লেখা ও পরিচালনার দায়িত্বে উজান গঙ্গোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2025 at 9:51 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 সেপ্টেম্বর: 2018 সালে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ ঘটা সেই অভিনেতা 2025 সালে আন্তর্জাতিক মানের শোয়ের লেখক-পরিচালক ৷ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ও চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে উজান বুধবার চমকে দিয়েছেন সকলকে ৷ নেটফ্লিক্সে শুরু হতে চলেছে নতুন এক সিরিজ 'কুরুক্ষেত্র'(Kurukshetra Series) ৷ এদিন সকালে প্রকাশ্যে আসে শোয়ের প্রথম ঝলক ৷ আর সেখানেই লুকিয়ে থাকে অবাক করে দেওয়ার মতো খবর ৷ অলোক জৈন, অনু সিক্কা, অজিত আন্ধেরে প্রযোজিত নেটফ্লিক্সের নতুন প্রোজেক্ট লেখা ও পরিচালনার দায়িত্বে উজান গঙ্গোপাধ্যায় (Ujaan Ganguly) ৷
অভিনেতা থেকে পরিচালনার সফর শুরু কীভাবে ? ইটিভি ভারতকে উজান বলেন, "এই প্রোজেক্টের কাজ শুরু হয় দু-তিন বছর আগে ৷ ঠিক যে সময় আমার পড়াশোনা শেষ হয়েছে ঠিক সেই সময়ে এই কাজের প্রস্তাব আসে ৷ টাইম টেকিং প্রসেস ছিল ৷ প্রথমবার পরিচালক হিসাবে হাতেখড়ি ৷ অপূর্ব অভিজ্ঞতা ৷ মুম্বই, পুণে ও কলকাতা এই তিন জায়গার টিম মিলে এই প্রোজেক্টের কাজ হয় ৷ নেটফ্লিক্স ইন্টারন্যাশনালে দেখানো হবে এই সিরিজ ৷ অর্থাৎ ভারতের পাশাপাশি বিদেশেও এটা দেখানো হবে ৷"
পরিচালক উজানের কথায়, "ছোটবেলায় থেকেই আমি কার্টুন আঁকতে ভালোবাসি ৷ যাঁরা আমাকে চেনেন-জানেন তাঁরা জানেন আঁকা আমার খুব পছন্দের একটা বিষয় ৷ স্কুলে থাকাকালীন ম্যাগাজিনের কভার আঁকতাম ৷ ইয়ারবুকে ছবি আঁকতাম ৷ ফলে ছবি আঁকা ও অ্যানিমেশনের প্রতি আমার একটা ঝোঁক ছিলই ৷ সেই প্যাশনটাকে এইভাবে কাজে লাগাতে পারা বড় উপহার ইউনিভার্সের কাছ থেকে ৷" হিন্দু মহাকাব্য 'মহাভারত'এর 'কুরুক্ষেত্র' একটা বড় অধ্যায় ৷ হস্তিনাপুরের সিংহাসনের জন্য কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে সংঘাতের প্রতীক ৷ এটি ভগবদগীতা-র প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল ৷ যেখানে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দেন। ঐতিহাসিক সেই বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে উজানের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ কী ছিল?
পরিচালকের কথায়, "এই প্রোজেক্টে পড়াশোনা বা রিসার্চের দিক থেকে আমাদের একটা টিম ছিল ৷ যেখানে অনেক সিনিয়ররাও ছিলেন ৷ যাঁদের কাছ থেকে মহাভারতের যে কাব্য তার বিভিন্ন দিক, শ্লোক, ফিলোজফি বা দর্শন নিয়ে উপদেশ পেয়েছি ৷ গাইডেন্স পেয়েছি ৷ পুরো মহাভারত এখনকার প্রজন্মের অনেকেই পড়েননি বা জানেন না ৷ বিভিন্ন অনুবাদ পড়ে বা টিভিতে দেখে মহাভারত-এর টুকরো টুকরো কাহিনি জেনেছি ৷ কিন্তু অনেক না জানা তথ্যও রয়ে গিয়েছে যা আমরা জানি না ৷ সেই গুলো খুঁজে বের করা, ন্যারেটিভ তৈরি করা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ৷" তাঁর কথায়, "একটা সিনেমার ক্ষেত্রে সংলাপ লিখে একটা দৃশ্যায়ন তৈরি করা যায় ৷ কিন্তু অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে আসল সোর্সটাই হল চিত্রনাট্য ৷ ফলে শট বাই শট লিখতে হয় ৷ টাইম বুঝে বুঝে লিখতে হয়, সেটাও একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা ৷"
জানা গিয়েছে, মূলত হিন্দি ভাষাতেই দেখা যাবে এই সিরিজ ৷ পাশাপাশি অনান্য ভাষাতেও ডাবিং হবে ৷ এমনকী, জাপানিজ-কোরিয়ান ভাষাতেও ডাবিং হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কীভাবে চলেছে 'কুরুক্ষেত্র' তৈরির কাজ ? উজান জানান, চিত্রনাট্য তৈরি হওয়ার পর আঁকে হাতা স্টোরি বোর্ড হত ৷ সেই স্টোরি বোর্ডে এডিট হত ৷ সেই স্টোরি বোর্ড এডিট হওয়ার পর পিভি করা হত ৷ তারপর এডিট করতে হত ৷ তারপর কালার, টেক্সচার, লাইট এইসব বসানো হত ৷ তারপর আবার এডিট করা হত ৷ সেখান থেকে পরবর্তী ধাপ ছিল ডাবিং, মিউজিক, বিজিএম তারপর ফাইনাল এডিট ৷" 10 অক্টোবর থেকে নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং হবে কুরুক্ষেত্রে সিরিজ ৷ এই সিরিজে মিউজিক ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন সিমাব সেন ৷ লিরিক্স লিখেছেন গুলজার আর অ্যানিমেশন করেছে হাই টেক অ্যানিমেশন।