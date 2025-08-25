ETV Bharat / entertainment

বাংলার বুকে নতুন সিনেমা হল ! 'ধূমকেতু'কে নিয়ে যাত্রা শুরু উদয়ন প্রেক্ষাগৃহের - TARKESHWAR NEW CINEMA HALL

যেখানে সিঙ্গল স্ক্রিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেখানে নতুন করে হল তৈরি হওয়া উল্লেখযোগ্য বিষয় ৷ কোথায় তৈরি হল নতুন এই সিনেমা হল ?

তারকেশ্বরে নতুন সিনেমা হল ! (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 3:13 PM IST

কলকাতা, 25 অগস্ট: দিন দিন কমছে সিনেমা হলের সংখ্যা। এরই মাঝে নতুন প্রেক্ষাগৃহ খুলে গেল তারকেশ্বরের বুকে। দর্শকের নতুন ডেস্টিনেশন 'উদয়ন' সিনেমা হল।

রাজ্যের প্রতিটি সিনেমা হল ও মাল্টিপ্লেক্সে প্রাইম টাইমে প্রতিদিন অন্তত একটি বাংলা সিনেমা প্রদর্শন এখন থেকে বাধ্যতামূলক । রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দফতর থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে কয়েকদিন আগেই। নির্দেশ বিকেল তিনটে থেকে রাত ন'টার মধ্যে প্রতিটি স্ক্রিনে প্রতিদিন অন্তত একটি করে বাংলা ছবি দেখাতেই হবে। এর মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে চায় সরকার। এই খবরের রেশ কাটতে না কাটতেই আরও এক সুখবর। নতুন সিনেমা হল গড়ে উঠল বাংলার তারকেশ্বরের বুকে।

বাংলার বুকে নতুন সিনেমা হল ! (Special Arrangement)

উদয়নের অন্যতম কর্ণধার রুদ্রপ্রসাদ দাঁ বলেন, "রাজ্য জুড়ে সিনেমা হলগুলি বন্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ হল পরিকাঠামোর অভাব। আধুনিক যুগে চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না অনেক হল মালিকই। আমাদের কাছে সিনেমা হল গড়ে তোলা আবেগের জায়গা। সেই কারণেই আমরা তারকেশ্বরে হলটা চালু করলাম।" পাশাপাশি 'ধূমকেতু'র মাধ্যমে এই প্রেক্ষাগৃহ যাত্রা শুর করায় খুশি ছবির পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, 1946 সালে হুগলির শেওড়াফুলিতে প্রথম যাত্রা শুরু উদয়ন সিনেমার। এটাই ছিল জেলার প্রথম সিনেমা হল। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেওড়াফুলির বিখ্যাত দাঁ পরিবারের কর্তা দেবপ্রসাদ দাঁ। আর এবার সেই দাঁ পরিবারের উদ্যোগেই তারকেশ্বরে যাত্রা শুরু হল 'উদয়ন' সিনেমা হলের। দেব, শুভশ্রী, রুদ্রনীল অভিনীত 'ধূমকেতু' প্রদর্শনের মাধ্যমেই যাত্রা শুরু হল এই সিনেমা হলের।

বাংলার বুকে নতুন সিনেমা হল ! (Special Arrangement)

আজকের সময়ের সব রকমের ব্যবস্থাপনা থাকবে তারকেশ্বরের উদয়নে, জানানো হয়েছে তেমনটাই। আর এই মুহূর্তে বাংলার দর্শকের চোখ এক প্রকার এঁটে আছে 'ধূমকেতু'তে। ফলে যাত্রা শুরুতেই তারকেশ্বরের উদয়নে দর্শকের ভিড় জমবে তা বলাই বাহুল্য। জানা গিয়েছে এখানে সর্বনিম্ন টিকিটের দাম রাখা হয়েছে 99 টাকা। টিকিটের সর্ব্বোচ্চ দাম 249 টাকা। দর্শকের জন্য থাকছে- লেজার টু কে, থ্রিডি প্রজেকশন- তুলনামূলক স্পষ্ট এবং নিমজ্জনিত ভিজ্যুয়াল, ডলবি 7.1 ডিজিটাল সাউন্ড, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম, ভালো খাবারের স্টল।

প্রসঙ্গত, গত এক দশকে সারা রাজ্যে বন্ধ হয়েছে কয়েকশো সিনেমা হল। তালিকায় রয়েছে কলকাতার এলিট, রক্সি, লাইট হাউস, গ্লোব, প্যারাডাইসের মতো বিখ্যাত সিনেমা হল। হুগলি জেলাতেও বহু সিনেমা হল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে আরামবাগের ছায়াবাণী, করুণা ও সুধানীল এবং তারকেশ্বরের ঊষা ও রবীন্দ্র হল।

