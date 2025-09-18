দিশা পাটানির বাড়িতে গুলিকাণ্ড ! যোগী রাজ্যে এনকাউন্টারে খতম দুই অভিযুক্ত
পাঁচদিনের মাথাতেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল যোগী আদিত্যনাথের সরকার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 11:20 AM IST
নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানির উত্তরপ্রদেশের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ গোল্ডি ব্রার গ্যাংয়ের। পাঁচদিনের মাথাতেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল যোগী আদিত্যনাথের সরকার ৷ এনকাউন্টারে মৃত্যু হল 2 অভিযুক্তের।
পুলিশ সূত্রে খবর, রোহিত গোদরা ও গোল্ডি ব্রার গ্যায়য়ের দুই সদস্য দিশার গাজিয়াবাদে বরেলির বাড়িতে এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত ছিল ৷ দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল, উত্তরপ্রদেশ এসটিএফ এবং হরিয়ানা এসটিএফের যৌথ অভিযানে এই এনকাউন্টার পরিচালিত হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ নিহত অভিযুক্তদের নাম রবিন্দর, হরিয়ানার রোহতকের বাসিন্দা এবং অরুণ, হরিয়ানার সোনিপতের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ।
#WATCH | Ghaziabad, UP | Visuals from the encounter site where 2 accused of firing outside actor Disha Patani's father and retired CO Jagdish Patani's residence took place.— ANI (@ANI) September 18, 2025
Two accused were shot dead in a police encounter. pic.twitter.com/ZtlCF8gEXM
হরিয়ানা এসটিএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে উভয়কেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ৷ এনকাউন্টারের সময় স্পেশাল সেলের একজন সদস্যও আহত হয়েছেন। দিল্লি পুলিশ স্পেশাল সেলের এক অফিসার জানান, "বরেলিতে দিশা পাটানির বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় এই দুজনের সরাসরি ভূমিকা ছিল ৷ হাই প্রোফাইল ব্যক্তিত্বদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷ অভিযুক্তদের টাকা আদায়ের পাশাপাশি ভয় দেখানোর কৌশল ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।" পলাতক অন্যান্য গ্যাং সদস্যদের খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
#WATCH | Bareilly, UP: 2 accused of firing outside actor Disha Patani's father and retired CO Jagdish Patani's residence shot dead in a police encounter.— ANI (@ANI) September 18, 2025
Visuals from outside the residence where armed Police personnel have been deployed. pic.twitter.com/HENOEY9Z3x
12 সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে দিশা পাটানির বরেলির বাড়িতে 10 থেকে 12 রাউন্ড গুলি চলে। ঘটনার দায় স্বীকার করে অভিনেত্রীর পরিবারকে শাসায় কুখ্যাত গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার ও রোহিত গোদরা। দিশার দিদি খুশবু পাটানির বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মগুরু প্রেমানন্দ মহারাজ ও অনিরুদ্ধাচার্য মহারাজকে অসম্মানের অভিযোগ তোলে তারা। এরপরেই দিশা পাটানির বাবা জগদীশ সিং পাটানিকে ফোন করে খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বরেলি কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘটনায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন ৷
#WATCH | Uttar Pradesh | Bodies of accused in the case of firing outside actor Disha Patani's father Jagdish Patani's residence, brought for postmortem to postmortem house in Ghaziabad." https://t.co/qiUvxSxSJE pic.twitter.com/T5gKLNHanf— ANI (@ANI) September 17, 2025
আইন ও শৃঙ্খলা বিষয়ক অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল (এডিজি) অমিতাভ যশ বলেছেন যে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ৷ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির রেকর্ড মিলিয়ে দেখে, বন্দুকধারীদের রোহতকের কাহ্নির বাসিন্দা কাল্লুর ছেলে রবীন্দ্র এবং সোনিপতের গোহানা রোডের ইন্ডিয়ান কলোনির বাসিন্দা রাজেন্দ্রের ছেলে অরুণ হিসাবে শনাক্ত করা হয়। অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি প্রথমে গাজিয়াবাদের ট্রনিকা সিটিতে পুলিশি এনকাউন্টারের সময়ে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। পরে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে। তারা আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেও জানা যায়।