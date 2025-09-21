পুজোর প্রেম-ঘরে ফেরার আনন্দ, হাজির 2 নতুন গান
একটি গানে অভিনয় করতে দেখা যাবে জয়ী দেব রায় ও শ্রীতমাকে ৷ আর অন্যটিতে মিষ্টি সিংহ রায় ও সৌমী মুখোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2025 at 2:48 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: পুজোর আবহে মিউজিক ভিডিয়োর ধুম । তাতে গা ভাসিয়ে হাজির আরও দুটি মিউজিক ভিডিয়ো । যার মধ্যে একটিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে জয়ী দেব রায় এবং শ্রীতমাকে । 'মা এলো' শীর্ষক গানটির কথা, সুর এবং কণ্ঠ সবই আশিক মণ্ডলের ।
জয়ী এই গান নিয়ে বলেন, "পুজোয় সবাই মিউজিক ভিডিয়ো নিয়ে আসে । আমরাও ভেবেছিলাম এমন কিছু করব । আর এমন গান আনব যেটাতে মানুষ নাচবে । ভাবতে গিয়ে গানটা পেলাম আশিক মণ্ডলের কাছ থেকে । আমরা বড় করে কিছু ভাবিনি প্রথমে । ছোট করেই কিছু বানাতে চেয়েছিলাম । কিন্তু সেটা ধীরে ধীরে বড় হয়ে গেল । বাজেটও বেড়ে গিয়েছিল । আমরা ভালো জায়গায় শুট করেছি । সোনারপুর রাজবাড়িতে শুটিং হয় । গানটা ঠিক হওয়ার পর আমরা একজন ভালো ডান্সারকে খুঁজছিলাম । আর পেয়েও গেলাম শ্রীতমাকে । শ্রীতমা খুব ভালো ডান্সার । এই পুজোয় আমাদের পাশাপাশি আমজনতা নাচবে এই গানে ।"
গানের গল্প নিয়ে জয়ী বলেন, "আমাদের গল্পটা খুব সিম্পল । প্রেমের গল্প । পাড়ার ছেলে মানে আমি রাজবাড়ির মেয়ে মানে শ্রীতমাকে ভালোবাসে । কিন্তু পৌঁছতে পারে না রাজবাড়ি অবধি । ঘটনাচক্রে পুজোয় রাজবাড়ি সাজানোর কন্ট্রাক্ট পাই । আর এই সুযোগটাকেই আমি কাজে লাগাতে চাই । এই পুজোতে যদি মেয়েটার বাবা-মার মনটা জয় করে নিতে পারি তা হলেই কেল্লাফতে । শেষে কী হয় সেটাই দেখার ।" জয়ীর কথায়, "কোন গান ভালো হল কোনটা খারাপ সেই দৌড়ে আমি যাচ্ছি না । তবে এই গানে ষষ্ঠী থেকে দশমী মানুষ নাচবে তা বলতে পারি ।"
অন্যদিকে 'আইলো উমা বাড়িতে' শীর্ষক একটি মিউজিক ভিডিয়ো নিয়ে হাজির হলেন মিষ্টি সিংহ রায় এবং সৌমি মুখোপাধ্যায় । এঁদের দুজনকেই দেখা যাবে ভিডিয়োতে । আর গানটি গেয়েছেন সৌমী মুখোপাধ্যায় । এই গানের সুর দিয়েছেন অমিত মিত্র । গানটি লিখেছেন অর্পণ সানা ।
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো । বাংলার বড় 'আর্ট ফেস্টিভ্যাল' বললেও ভুল বলা হয় না । কোথাও সাবেকি তো কোথাও থিমের পুজো । গোটা রাজ্য জুড়ে আলোর রোশনাই । এক এক সময় চেনা রাস্তাও অচেনা বলে মনে হয় । এই সময়ে প্রবাসী বাঙালিরা ঘরে ফেরার টান অনুভব করে । অমলাদিত্য ফিল্মস অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস এমন একটি গান নিয়ে এল যেখানে রয়েছে ঘরে ফেরার আনন্দ, উৎসবের আনন্দ, নস্টালজিয়া এবং একে অপরকে কাছে টানার চিত্র ৷ এই গান মাধুর্য ছড়ানোর পাশাপাশি বাঙালির ঐতিহ্যকেও তুলে ধরে । সমস্ত সামাজিক মাধ্যমেই এই গান খুঁজলে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা ।
নির্মাতাদের কথায়, "দুর্গাপুজো শুধুই একটা উৎসব নয় । এর সঙ্গে মিশে থাকে ঘরে ফেরার আনন্দ, নস্ট্যালজিয়া, ঢাকের আওয়াজ, আপনজনদের মুখের হাসি । 'আইলো উমা বাড়িতে' গানের মধ্যে দিয়ে এই সব ম্যাজিকগুলিকে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি ।"