কলকাতা, 10 অগস্ট: বাংলা টেলিভিশনের দর্শকের জন্য আসছে একটি নতুন চ্যানেল । যেখানে বিনোদনের খোরাক ইতিমধ্যেই গোছানো হয়ে গিয়েছে এক প্রকার । ফিকশন এবং নন ফিকশন সবেরই স্বাদ থাকবে বলে জানা গিয়েছে । ইতিমধ্যেই দুটি ধারাবাহিকের প্রোমো হাজির টেলিভিশনে ।
যার মধ্যে একটি হল 'এসআইটি বেঙ্গল'। যেখানে ডিসিপি ইন্দ্রজিৎ বসাকের চরিত্রে দেখা যাবে ঋষি কৌশিককে । বেশ অনেকদিন পর আবার বাংলা টেলিভিশনে ঋষি কৌশিক । বেশ অনেকদিন ধরেই হিন্দি বিনোদন দুনিয়ায় ব্যস্ত তিনি । তবে আবারও নিজের ভালোবাসার বাংলায় নতুন অবতারে ফিরলেন অভিনেতা । ড. উজান চ্যাটার্জি হোক বা অর্চিবাবু - ঋষি কৌশিক সব অবতারেই মহিলা মহলের মন কেড়েছেন কেরিয়ারের শুরুর দিন থেকে । হিন্দি বিনোদন দুনিয়ায় ভিলেনের চরিত্রে তাঁকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন লেখিকা লীনা গঙ্গোপাধ্যায় । এবার আসন্ন নতুন চ্যানেলে তিনি থাকছেন ডিসিপি'র ভূমিকায় ।
প্রোমোতে শোনা যায়, "পৃথিবী যখন ঢেকে যায় অন্ধকারে, ঠিক তখনই জন্ম নেয় কিছু মানুষ । অপরাধীদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য আসছে ডিসিপি ইন্দ্রজিৎ বসাক, সঙ্গে তাঁর দুর্ধর্ষ টিম এসআইটি বেঙ্গল । এখন নিশ্চিন্তে বাংলা, কারণ ? ডিউটিতে এসআইটি বেঙ্গল । ঋষি কৌশিক ছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, রুকমা রায়, জ্যামি ব্যানার্জি, আনন্দ ঘোষকে । ইন্সপেক্টর দেবুর ভূমিকায় আনন্দ ঘোষ, রোমি ডি'সুজার ভূমিকায় রুকমা রায়, সাব ইন্সপেক্টর ইউসুফ আলির ভূমিকায় জ্যামি ব্যানার্জি ।
অন্যদিকে, আসছে বেদেনি জ্যোৎস্নার কাহিনি 'বেদেনি জ্যোৎস্নার অমর প্রেম'। রাজকুমার বিক্রমের সঙ্গে এক সামান্য বেদেনির প্রেম কি সফল হবে কোনওদিন ? এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্রে রেখেই এই ধারাবাহিক । বেদেনি জ্যোৎস্নার চরিত্রে ইন্দ্রাণী পাল আর রাজকুমার বিক্রমের চরিত্রে সিদ্ধার্থ রায় । আছেন অনিন্দিতা কপিলেশ্বরী-সহ আরও অনেকে । কবে থেকে আসছে এই ধারাবাহিকগুলি তা জানা যায়নি এখনও । তবে, বেশি দেরি নেই তা নিশ্চিত ।
একটি স্বনামধন্য বিনোদন চ্যানেল সম্প্রতি লোগো পালটে ফেলেছে, সেই চ্যানেলেরই একটি জনপ্রিয় শাখা আসছে নাম বদলে । জানতে হলে অপেক্ষাই কাম্য ।