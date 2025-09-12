শ্বেতা দুর্গা, রুবেল মহিষাসুর ! মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠানে আর কে কোন ভূমিকায়

শ্বেতা দুর্গা, রুবেল মহিষাসুর ! মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠানে আর কে কোন ভূমিকায়
মহালয়ার অনুষ্ঠানে দেব-দেবী ও অসুরের ভূমিকায় টেলি তারকারা ৷ শ্বেতা ভট্টাচার্য থেকে রুবেল দাস, রণজয়, দিব্যাণী মণ্ডল, ইধিকা পালরা কোন অবতারে ধরা দেবেন দেখে নিন৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2025 at 7:13 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: মহালয়ার ভোরে আকাশে বাতাসে পুজোর গন্ধ ছড়ায় । ওই দিনই পিতৃপক্ষের অবসানে হয় দেবীপক্ষের সূচনা ৷ মহালয়ার ভোর মানেই ভোর চারটেয় রেডিয়োতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী' ৷ আর তা শোনার পরেই চোখ চলে যায় টিভিতে । তারকাদের উপস্থাপনায় চাক্ষুস করা মহিষাসুরবধ ৷ আবাহন জানানো দেবী দুর্গাকে ৷ প্রথম সারির বিনোদন চ্যানেলগুলি নানা রঙের অনুষ্ঠানের ডালি সাজায় এই মহালয়ায় । এবারও তার অন্যথা হচ্ছে না ৷
অন্যান্য বারের মতোই চ্যানেলে সম্প্রচারিত ধারাবাহিকগুলির মহিলা ও পুরুষ চরিত্ররা অংশগ্রহণ করছেন মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠানে । সাজে, পোশাকে, ইমেজে তাঁরা হয়ে উঠবেন একেবারে অন্যরকম । দেব-দেবী ও অসুর রূপে তাঁরা ধরা দেবেন নানা রূপে ৷ নানা সাজে মা দুর্গার নানা অবতারে এবং মহিমায় হাজির হবেন টেলি সেলেবরা। শ্বেতা ভট্টাচার্য থেকে রুবেল দাস, রণজয় বিষ্ণু থেকে দিব্যাণী মণ্ডল, এমনকী ইধিকা পালও এবার মহালয়ার অনুষ্ঠানে দর্শকের মন ভরাবেন ।
এবার এক বিনোদন চ্যানেলে 21 সেপ্টেম্বর 'জাগো মা জাগো দুর্গা' সম্প্রচারিত হবে । কাকে কোন রূপে দেখা যাবে প্রকাশ্যে এসেছে সেই নাম এবং ছবি । এই চ্যানেলে এ বার মহিষাসুরমর্দিনী এবং পার্বতী রূপে ধরা দেবেন ইধিকা পাল । দেবী জগদ্ধাত্রী রূপে অঙ্কিতা নন, দেখা যাবে 'আনন্দী' ধারাবাহিকের নায়িকা অর্থাৎ অন্বেষা হাজরাকে । দেবী কৌশিকীর ভূমিকায় দেখা মিলবে আরাত্রিকা মাইতির । ত্রিপুরা সুন্দরীর ভূমিকায় দেখা যাবে দিব্যাণী মণ্ডল অর্থাৎ সকলের অতি পরিচিত ফুলকিকে ।
ভদ্রকালী হিসেবে দেখা যাবে 'পরিণীতা'র নায়িকা ঈশানি চট্টোপাধ্যায়কে । আর দেবী গন্ধেশ্বরী হিসেবে ধরা দেবেন 'কুসুম' ধারাবাহিকের কুসুম অর্থাৎ তনিষ্কা তিওয়ারি । কালী রূপে অবতীর্ণ হবেন 'তুই আমার হিরো' ধারাবাহিকের মোহনা মাইতি ।
দুর্গা হিসেবে এবার এই চ্যানেলে দেখা যাবে শ্বেতা ভট্টাচার্যকে । সদ্যই তাঁর ধারাবাহিক 'কোন গোপনে মন ভেসেছে' শেষ হয়েছে । তাতে কী ? শ্বেতা নাচে পারদর্শী । এই ভূমিকাতেও তিনি নিজের জায়গা বোঝাবেন সেই আশা রাখে তাঁর ভক্তকূল । এই একই ধারাবাহিকের অনিকেত অর্থাৎ রণজয় বিষ্ণুকে দেখা যাবে শিব রূপে ।
ওদিকে মহিষাসুর হিসেবে পর্দায় অবতীর্ণ হবেন রুবেল দাস । তিনিও 'ডান্স বাংলা ডান্স' খ্যাত নৃত্যশিল্পী । তাঁর নাচের খ্যাতি আছে বিনোদন দুনিয়ায় । এই প্রথম অসুরের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে ।