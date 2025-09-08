জিৎকে আটকাতে আসরে টোটা ! শুরু হবে সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর

জিৎকে আটকাতে আসরে টোটা ! শুরু হবে সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর
সিনেমায় জিৎকে দেখা যাবে অনন্ত সিংয়ের ভূমিকায় ৷ টোটাকে দেখা যাবে কোন চরিত্রে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 10:56 AM IST
হায়দরাবাদ, 8 সেপ্টেম্বর: "জিৎ আর আমি বহুদিনের বন্ধু হলেও, একসঙ্গে কাজ করা হয়ে ওঠেনি। আমি আনন্দিত যে এই ছবি অবশেষে আমাদের প্রথমবারের মতো একসঙ্গে পর্দায় নিয়ে আসছে।" গুঞ্জন ছিলই ৷ এবার তা অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হয়েছে ৷ জিতের সঙ্গে প্রথমবার স্ক্রিন শেয়ার করতে চলেছেন টোটা রায় চৌধুরী ৷ নন্দী মুভিজ ও জিৎ ফিল্মওয়ার্কসের বহু প্রতিক্ষীত সিনেমা কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত সিনেমায় অন্য়তম এক চরিত্রে দেখা যাবে টোটাকেও ৷ সিনেমায় জিৎকে দেখা যাবে অনন্ত সিংয়ের ভূমিকায় ৷ টোটাকে দেখা যাবে কোন চরিত্রে ?
টোটার কথায়, "একজন অভিনেতা হিসেবে আমি সবসময় চিত্রনাট্যকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত পড়ার পরই বুঝেছিলাম, এর মধ্যে সেই দৃঢ়তা ও গভীরতা রয়েছে যা আমি খুঁজছিলাম। আমার চরিত্রটি বহুস্তরীয়, যেখানে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সূক্ষ্মতা রয়েছে ৷ আমি সবসময় পথিকৃতের কাজ পছন্দ করেছি ৷ এই প্রজেক্টে অবশেষে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পারছি বলে খুব ভালো লাগছে।" টোটা বিগত কয়েক দশক ধরে মূলধারার এবং সমান্তরাল সিনেমায় তাঁর অসাধারণ অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। বাংলার পাশাপাশি বলিউডে প্রশংসিত হচ্ছে টোটার কাজ ৷ এবার জিতের সঙ্গে টক্করে টোটা ৷
দুর্গা রায় চরিত্রে টোটা
জিতের মতো টোটার চরিত্র যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ৷ জানা গিয়েছে, দুর্গা রায় আসলে অনন্ত সিংহের চিরশত্রু ৷ নেতিবাচক অর্থে নয়, বরং এক শক্তিশালী আইনরক্ষক হিসেবে বিদ্রোহের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রতিপক্ষ। একে অনেকটা ইস্ট বেঙ্গল বনাম মোহনবাগান দ্বন্দ্বের মতো বলা যায় ৷ দুই দিক থেকে আসা দুই মহীরুহের সংঘর্ষ। পরিচালকের কথায়, "জিৎ-দা আর টোটাদার মুখোমুখি সংঘর্ষ নিঃসন্দেহে হবে এক দুর্দান্ত সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা দেবে দর্শকদের ।"
পরিচালক আরও জানান, "আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত যে টোটা রায়চৌধুরী কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত ছবিতে দুর্গা রায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন। টোটা দার বড় ভক্ত হিসেবে আমি সবসময়ই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও পর্দার উপস্থিতিকে প্রশংসা করেছি ৷ বহুদিন ধরে চেয়েছি তাঁকে একেবারে পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন অবতারে দেখতে। এই ছবিই সেই স্বপ্নকে সত্যি করছে।"
প্রযোজক প্রদীপ কুমার নন্দী জানান, এটি তাঁদের প্রযোজনা সংস্থার কাছেও সম্মানের যে অভিনেতা টোটাও সেই টিমে যোগদান করেছেন ৷ জিৎ-টোটার যুগলবন্দি দর্শকদের মোহিত করবে বলে আশাবাদী প্রযোজক ৷ সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে শান্তনু মৈত্র ৷
সিনেমার প্রেক্ষাপট
1960-এর দশকের কলকাতার পটভূমিতে তৈরি, 'অনন্ত' একজন রহস্যময় এবং দক্ষ বয়স্ক ব্যক্তির জার্নি তুলে ধরে, যাকে কেউ চেনে একজন ডাকাত হিসাবে আবার কেউ চেনে বিপ্লবী হিসেবে ৷ গল্পটি অনন্তের জীবনকে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে সামনে আনে ৷ যিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের নির্দেশনায় একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পা রাখেন ৷ যিনি বড়লোকেদের শোষণ করে তা বিলিয়ে দিতেন গরীবদের মধ্য়ে ৷ গরীব মানুষদের কাছে অনন্ত ছিল একজন মসীহা ৷ অন্যদিকে, অনন্তকে আটকাতে ইন্সপেক্টর দুর্গা রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ তল্লাশি অভিযান শুরু করে ৷ অনন্তের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং সামরিক দক্ষতা তাকে এগিয়ে রাখে পুলিশের থেকে ৷ তারপর কী হয় ? পুলিশ টোটার হাতে কি ধরা পড়বে বিপ্লবী বা ডাকাত জিৎ ? জানতে হলে প্রেক্ষাগৃহে দেখতে হবে 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ৷