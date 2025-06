ETV Bharat / entertainment

35 বছর লাগল নিজেকে প্রমাণ করতে ! অস্কার পাচ্ছেন 'মিশন ইম্পসিবল' তারকা টম ক্রুজ - TOM CRUISE WILL GET OSCAR

অস্কার পাচ্ছেন 'মিশন ইম্পসিবল' তারকা টম ক্রুজ ( আইএএনএস )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 18, 2025 at 11:25 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 11:50 AM IST 2 Min Read

হায়দরাবাদ, 18 জুন: কেরিয়ারের প্রথম অস্কার (Oscar) ঝুলিতে ভরতে চলেছেন মিশন ইম্পসিবল খ্যাত অভিনেতা টম ক্রুজ (Tom Cruise) ৷ এমনটাই ঘোষণা করেছে অ্যাকাডেমি সংস্থা ৷ টম ক্রুজের পাশাপাশি কোরিয়োগ্রাফার ডেবি অ্যালেন ও 'ডু দ্য রাইট থিং' (Do the Right Thing) সিনেমার প্রোডাকশন ডিজাইনার উইন থমাসকে গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসে সম্মানসূচক অস্কারের (honorary Oscars at the Governors Awards) জন্য নির্বাচন করা হয়েছে ৷ ডলি পার্টনকে কয়েক দশক ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য জিন হার্শল্ট হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাওয়ার্ডে (Jean Hersholt Humanitarian Award) ভূষিত করা হবে। 35 বছর আগে প্রথম মনোনয়ন পান টম ক্রুজ এর আগে 35 বছর আগে টম ক্রুজ প্রথম অস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন ৷ কিন্তু ভাগ্য সেই সময় সঙ্গে ছিল না ৷ কিন্তু এবার অভিনেতা কেরিয়ারে প্রথমবার অস্কার পেতে চলেছেন ৷ অনেকেই মনে করছেন এই অস্কার তিনি পাচ্ছেন তাঁর ঝুঁকিপূর্ণ স্ট্যান্টের জন্য ৷ কিন্তু অ্যাকাডেমির সভাপতি জ্যানেট ইয়াং এক বিবৃতিতে বলেন, "এই বছরের গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডস চারজন সেরা মানুষকে তাঁদের অসাধারণ ক্যারিয়ার এবং বিনোদন জগতে অবদানের জন্য সম্মানিত করবে।"

মজার বিষয়, নির্বাচিত তারকাদের মধ্যে অনেকেই এখনও পর্যন্ত অস্কার জেতেননি ৷ 62 বছর বয়সী ক্রুজ চারবার মনোনয়ন পেয়েছেন ৷ 'বর্ন অন দ্য ফোর্থ অফ জুলাই' ও 'জেরি ম্যাগুয়ার'-এ সেরা অভিনেতার জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন ৷ আর একবার 'ম্যাগনোলিয়া'-তে সহ-অভিনেতার জন্য তিনি অস্কার মনোনয়ন পান ৷ এমনকী, 'টপ গান: ম্যাভেরিক'-এ সেরা ছবির জন্যও টম ক্রুজ মনোনীত হয়েছিলেন ৷ এই তারকাদেরও সম্মানিত করা হবে 75 বছর বয়সী অ্যালেন অতীতে কখনও অস্কারের জন্য মনোনীত হননি। তবে তিনি অস্কার শোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বছরের পর বছর ধরে সাতটি অনুষ্ঠানের কোরিওগ্রাফি করেছেন। এর মধ্যে চারটি প্রাইম-টাইম এমি অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছিল। থমাস প্রথম সারির প্রোডাকশন ডিজাইনার ৷ যার সিনেমা প্রায়শই সেরা ছবির জন্য মনোনীত হয় ৷ থমাস চলচ্চিত্র পরিচালক স্পাইক লির সঙ্গে একাধিক সিনেমায় কাজ করেছেন ৷ 16 নভেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসের রে ডলবি বলরুমে এক অনুষ্ঠানে পুরষ্কার প্রদান করা হবে। আগের বছরের বিজয়ীদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত কুইন্সি জোন্স, বন্ড প্রযোজক বারবারা ব্রোকলি এবং মাইকেল জি. উইলসন, চলচ্চিত্র প্রযোজক রিচার্ড কার্টিস এবং কাস্টিং ডিরেক্টর জুলিয়েট টেলর। এই পুরস্কার কারা পাবেন তা ঠিক করেন অ্যাকাডেমির বোর্ড অফ গভর্নররা।

