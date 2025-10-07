ETV Bharat / entertainment

অপরাজিতা থেকে অর্পিতা, কোজাগরীর আরাধনায় মাতেন টলিউডের লক্ষ্মীরা

অপরাজিতা আঢ্য থেকে সোহম চক্রবর্তী, চৈতী ঘোষাল, পল্লবী চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী, অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়, অর্কজা আচার্য- ধনদেবীর আরাধনায় মেতে ওঠেন সকলেই।

tollywood-celebs-celebrate-sharad-purnima-kojagara-laxmi-puja-2025
তারকাদের লক্ষ্মী পুজো (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 7, 2025 at 11:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 7 অক্টোবর: সারা বছর 14 ঘণ্টা শুটিংয়ের বেড়াজাল, চড়া মেক আপ, স্ক্রিপ্ট মনে রাখার ঝক্কি ইত্যাদি নিয়ে দিনের অর্ধেক সময় কেটে গেলেও উৎসবে মেতে উঠতে ভোলে না টলিপাড়া। তা সে দুর্গাপুজো হোক বা লক্ষ্মী পুজো কিংবা শিবরাত্রি। বিশেষ এই দিনগুলিতে তাঁদের পাওয়া যায় ভিন্ন মেজাজে। বলা ভালো, একেবারে নিজস্ব ঢঙে। যেখানে নেই স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করে সিনে যাওয়া, নেই এপিসোড জমা দেওয়ার তাড়া, নেই চড়া মেক আপের বাড়বাড়ন্ত। এই দিনগুলো একেবারে নিজের। একান্ত আপন।

অপরাজিতা আঢ্য থেকে সোহম চক্রবর্তী, চৈতী ঘোষাল, পল্লবী চট্টোপাধ্যায়, অঙ্কিতা পাল মজুমদার, সোনালী চৌধুরী, মিমি চক্রবর্তী, অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়, অর্কজা আচার্য- ধনদেবীর আরাধনায় মেতে উঠেছিলেন সবাই। একইভাবে প্রতি বছরের মতো এ বছরও মহানায়কের বাড়িতে জাঁকজমকের সঙ্গে লক্ষ্মীপুজোয় মেতে ওঠে চাটুজ্যে পরিবার। একে তো মহানায়কের প্রাক জন্মশতবর্ষ, অন্যদিকে এবার এই বাডির পুজো পা রাখল 75 বছরে। তাই আবেগ একটু বেশিই এবার। প্রতি বছর এই বাড়ির পুজোর পৌরহিত্য করেন মহানায়ক উত্তম কুমারের নাতি গৌরব চট্টোপাধ্যায়। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। গৌরব জায়া দেবলীনা কুমার এই পুজোয় গুরুদায়িত্ব পালন করেন। হাজির হন কোয়েল মল্লিক থেকে দিতিপ্রিয়া রায়-সহ আরও অনেকে।

অপরাজিতা আঢ্য তাঁর বেহালার বাড়িতে প্রতি বছর যত্নে, নিষ্ঠাভরে ধনদেবীর আরাধনায় মেতে ওঠেন। এবারেও নিজের হাতে সাজিয়েছেন বাড়ির প্রতিমাকে। প্রতি বছর বাড়ির লক্ষ্মীদেবীকে নিজের হাতে সাজান তিনি। তাঁর শ্বশুরবাড়ির লক্ষ্মী প্রতিমা প্রতি বছর সাজিয়ে আনা হত কুমোর বাড়ি থেকে। কিন্তু অপরাজিতা যে বছর বিয়ে হয়ে আসেন সেই বছরই কোনও কুমোরকে পাওয়া যায় না দেবীমূর্তি সাজানোর জন্য। অগত্যা অভিনেত্রী শাশুড়ি মা'কে বলেন, "আমিই সাজাব।" সেই থেকে আজ 28 বছর ধরে একইভাবে প্রতিমাকে সাজিয়ে আসছেন অপরাজিতা আঢ্য।

শত ব্যস্ততার মাঝেও এই কাজটি তিনি ছাড়েন না কারওর হাতে। দেবীর চোখ আঁকা থেকে তাঁর গায়ের রঙ, তাঁকে গয়না পরিয়ে সাজানো সব তিনিই করেন নিজের হাতে। আলপনাটিও নিজেই দেন। এ ছাড়া নাড়ু পাকানো থেকে ভোগের রান্না সবেতেই থাকে তাঁর হাতের ছোঁয়া। এই দিনে সুন্দর করে সেজে দেবীর আরাধনায় শামিল হন তিনি। গা ভর্তি গয়নায় সাজিয়ে তোলেন নিজেকে।

অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর বাড়িতে এদিন ছিল চাঁদের হাট। সাদা পাজামা পাঞ্জাবিতে হাজির হন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সোহমের স্ত্রী'র হাতে তৈরি ভোগ খেয়ে প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি সেটা তাঁর রান্না করা কিনা। সোহম জায়াও কম যান না। বলেন, " সোহম ছবিটা এনে দেখা।..." ওদিকে বালিগঞ্জের বাড়িতে প্রতি বছরের মতো এ বছরও লক্ষ্মীদেবীর আরাধনায় মেতে ওঠেন পল্লবী চট্টোপাধ্যায়। সেখানেও ছিল তারকাহাট। একইভাবে চৈতী ঘোষালের বাড়িতেও এদিন ঘটা করে লক্ষ্মীপুজো হয়৷ চৈতীর ছায়াসঙ্গী তাঁর ছেলে অমর্ত্য।

এ ছাড়াও লেখিকা-প্রযোজক লীনা গঙ্গোপাধ্যায় থেকে অভিনেত্রী অঙ্কিতা পাল মজুমদার, এনা সাহা, অঞ্জনা বসু প্রত্যেকেই দেবীর আরাধনায় ছিলেন ব্যস্ত। অনেকে নিজের বাড়িতে এদিন পুজো না করলেও সামিল হয়েছেন অন্যের বাড়ির পুজোয়।

For All Latest Updates

TAGGED:

SHARAD PURNIMA 2025KOJAGARA LAXMI PUJALAXMI PUJA AT TOLLYWOODতারকাদের লক্ষ্মী পুজোLAKSHMI PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.