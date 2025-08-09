Essay Contest 2025

বন্ধ সাপ-বেজির লড়াই ! সম্প্রীতির বন্ধন রাখি উৎসবে মেতে টলিপাড়া - RAKHI CELEBRATION 2025

সিরিয়ালের প্রযোজকদের সঙ্গে ফেডারেশনের সাপ-বেজির সম্পর্ক ছিল, রাখি বন্ধনে সবাই একসঙ্গে আজ। বলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করার বার্তা তাঁর।

রাখি উৎসবে মেতে টলিপাড়া
কলকাতা, 9 অগস্ট: 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হল কলকাতার বিভিন্ন শুটিং ফ্লোরে। উৎসবের শুভ সূচণা হয় ভারতলক্ষ্মী স্টুডিয়ো থেকে। এরপর একে একে দাসানি 1, মুভিটন, ইন্দ্রপুরী, ভিলাইন স্টুডিয়ো-সহ আরও নানা স্টুডিয়োতে ঘুরে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়।

ফেডারেশনের আমন্ত্রণপত্রে দেওয়া সময় অনুযায়ী ঠিক সকাল এগারোটায় একে একে ভারতলক্ষ্মী স্টুডিয়োতে হাজির অভিনেতা থেকে পরিচালক, প্রযোজক, কলাকুশলী। শুভ দিনে একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করাই ছিল উদ্দেশ্য।
হাজির ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, ইমপার সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত, প্রযোজক নিসপাল সিং রানে, পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, পরিচালক পারমিতা মুন্সী, অভিনেত্রী দিব্যানী মণ্ডল, অভিনেতা গৌরব চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক-প্রযোজক সৃজিত রায়, অভিনেতা দিগন্ত বাগচী, অভিনেতা অভিষেক বসু, ঋদ্ধিশ চৌধুরী-সহ আরও অনেকে ৷ দাসানি 1-এ গিয়ে দেখা মিলল অভিনেত্রী অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণা রায়, অদিতি চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক সৌমেন হালদার সহ আরও অনেকের ৷

উল্লেখ্য, ভারতলক্ষ্মীতে জুনিয়র মহিলা আর্টিস্টদের জন্য আলাদা ঘরে সুব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। রাখি বন্ধন উৎসবে এই ঘরের দরজা খোলেন স্বরূপ বিশ্বাস। রাখি বন্ধন উৎসবের পাশাপাশি এদিন উঠে আসে বাংলা ভাষাকে নানাভাবে অপমান করার প্রসঙ্গও ৷ স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, "একটা ইউনিটে আমরা 6 মাস, এক বছর ধরে অনেকে মিলে কাজ করি। সেখানে যদি একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য তৈরি না হয় তা হলে কাজ করব কীভাবে? ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ঘটনার কথা আপনারা শোনেন, সেগুলো যদি একেবারে না হয় তা হলে তো ভালো হয়। শুধু ভালো কাজ করলেই চলবে না ৷ কাজ করার পরিবেশ সুস্থ হতে হবে ৷"

তিনি বলেন, "ভারতলক্ষ্মীতে জুনিয়র মহিলা আর্টিস্টদের জন্য ভালো ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে ঘরে। এটাই দরকার। একটা সময় সিরিয়ালের প্রযোজকদের সঙ্গে আমাদের সাপ-বেজির লড়াই ছিল। আজ আমরা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ জায়গায় এসেছি। সেই জন্যই আজ ভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন। আগে স্টুডিওর মালিকেরা দূরে দূরে ছিল। আজ তারাও কাছে এলো। চ্যানেলের সঙ্গে আগে ফেডারেশনের কোনও সম্পর্কই ছিল না। তারাও আজ এসেছে রাখি বন্ধনে। এই যে মেলবন্ধন সেটা তৈরি করার জন্যই আজ রাখি বন্ধন।"

বাংলা ভাষা নিয়ে যে আন্দোলন চলছে সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বাংলা আমার মাতৃভাষা, বাংলা আমার গর্ব। বাংলায় খাই, স্বপ্ন দেখি। কারা বাংলা ভাষা নিয়ে কথা বলছে? যাদের ন্যুনতম কমিটমেন্ট নেই। এখানে বাংলা ভাষায় সিরিয়াল চলে। বাংলা ভাষায় আজ লক্ষ লক্ষ, কোনো কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে এখানে। যারা বাংলা এবং মাতৃভাষাকে অপমান করবে তাদের ক্ষমা করব না৷ ফেডারেশন, ইন্ডাস্ট্রি কেউ ক্ষমা করবে না। জ্যোতি চোখান, নিসপাল সিং রানে বাঙালি না হয়েও বাঙালি। কখনও ওরা বাংলায় বলে আমি হিন্দিতে বলি।"

