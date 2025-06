ETV Bharat / entertainment

'বাহুবলি' প্রভাস এবার 'রাজা সাব', হরর-কমেডি টিজারে মাত অভিনেতার - PRABHAS RAJA SAAB TEASER OUT

'বাহুবলি' প্রভাস এবার 'রাজা সাব' ( ফাইল ছবি )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 16, 2025 at 11:19 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 11:54 AM IST 2 Min Read

হায়দরাবাদ, 16 জুন: রোমান্টিক হিরো থেকে দমদার অ্যাকশন ছবিতে দক্ষিণী তারকা প্রভাসের (prabhas) অভিনয়ে মুগ্ধ আট থেকে আশি সকলেই ৷ এবার তাঁকে দেখা যাবে হরর-কমেডি সিনেমায় ৷ মুক্তি পেয়েছে রাজা সাব (Raja Saab Teaser) সিনেমার টিজার ৷ সোমবার অফিসিয়াল টিজার প্রকাশ্যে এসেছে ৷ মারুথি পরিচালিত রাজা সাব মুক্তি পাবে 2025 সালের 5 ডিসেম্বর ৷ অর্থাৎ বড়দিনের উৎসবে প্রভাসের এই সিনেমা ফের একবার বক্সঅফিস তুফান তুলতে পারে অনুমান অনুরাগীদের ৷ পোঙ্গল ও সংক্রান্তির আনন্দ উৎসবের সময়'বাহুবলি' প্রভাস তাঁর নতুন ছবির 'দ্য রাজা সাব'- এর ঘোষণা করেন ৷ নির্মাতারা জানিয়েছেন, এই ছবি হতে চলেছে রোম্যান্টিক -হরর এন্টারটেইনার, যা পরিচালনা করেছেন মারুথি ৷ প্রযোজনা করছে প্যান-ইন্ডিয়া প্রোডাকশন পিপল মিডিয়া ফ্যাক্টরি আমব্রেলা ৷ এই সংস্থার প্রধান টিজি বিশ্বপ্রসাদ ৷ লাইভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টিজার সামনে আনা হয় ৷ প্রভাসের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নজর কাড়লেন সঞ্জয় দত্তও (Sanjay Dutt) ৷

পরিচালক মারুথি জানিয়েছেন, 'দ্য রাজা সাব' এই ছবিটি তার অন্যতম প্রতীক্ষীত ছবি ৷ তিনি বলেন, "প্রভাস ও পিপল মিডিয়া ফ্যাক্টরির সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি সম্মানিত ৷ একজন পরিচালক হিসাবে এই সুযোগ পাওয়া বড় ব্যাপার ৷ আমরা এই ছবির মধ্য দিয়ে দর্শকদের চমক দিতে চলেছি ৷ শুধু তাই নয়, প্রভাসের এই ছবিতে থাকা আমাদের কাছে দারুণ বিষয় ৷ রোমান্টিকতার সঙ্গে থাকছে ভৌতিক বিষয়, যা দর্শকদের অনাবিল আনন্দ দেবে ৷" ছবিটি মুক্তি পাবে তেলুগু, তামিল, কন্নড়, মালয়ালম ও হিন্দি ভাষায় ৷ সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে থামান এস ৷

