ফিল্মফেয়ারে সিনেমা উদযাপনের নামে তামাশা ! নাম না করে কেন সুদীপ্তর নিশানায় 'লাপাতা লেডিস' ?

ফিল্মফেয়ারে সিনেমা উদযাপনের নামে তামাশা ! নাম না করে কেন সুদীপ্তর নিশানায় 'লাপাতা লেডিস' ?
ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক সুদীপ্ত সেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 4:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 অক্টোবর: চলতি বছর একাধিক ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস (Filmfare Awards) গিয়েছে 'লাপাতা লেডিস' সিনেমার ঝুলিতে ৷ প্রায় 12টি ট্রফি জিতেছে এই সিনেমা ৷ আর তাতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক সুদীপ্ত সেন (Sudipto Sen) ৷ অভিযোগ করে বলেন, সিনেমার উদযাপনের নামে ফিল্মফেয়ার 'তামাশা' করেছে এই সন্ধ্যায় ৷
গত সপ্তাহে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হওয়া ফিল্মফেয়ার পুরস্কার বিতরণের রাত যেন 'লাপাতা লেডিস' (Laapataa Ladies) সিনেমার জন্যই ছিল ৷ এদিন সন্ধ্যায় সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন অভিষেক বচ্চন (Abhishek Bachchan) ও কার্তিক আরিয়ান ৷ সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেঠেন আলিয়া ভাট ৷ কেন এই অনুষ্ঠান ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন 'দ্য কেরালা স্টোরি' সিনেমার পরিচালক ?
কী বলেছেন সুদীপ্ত সেন ?
ইন্সটাগ্রামে পরিচালক ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসকে উদ্দেশ্য করে একচি পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি নাম না করে লাপাতা লেডিস সিনেমার পুরস্কার পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ তিনি লেখেন, "একটা প্ল্যাগারাইজড সিনেমা, একটা সিনেমা যা 72 ঘণ্টাও বক্সঅফিসে থাকতে পারেনি, সেই সিনেমা 2024 সালের সেরা কাজের তকমা পেয়েছে ৷ এখন বুঝতে পারছি কেন ফিল্মফেয়ার দ্য কেরালা স্টোরি জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পর এই সিনেমার বিপরীতে আওয়াজ তুলেছিল ৷ আমি খুশি এই উড (Wood) কমিউনিটির আমাদের আমন্ত্রণ জানায় না, আমাদের পছন্দ করে না ৷"
তিনি আরও লেখেন, "আমরা হাসির ভান, বন্ধুত্বের ভান, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, কোনও চাটুকারিতা থেকে রেহাই পেয়েছি। পরিশেষে - আমি খুশি যে আমরা মুম্বইতে সিনেমার নামে এই তামাশা নিয়ে খেলা এবং কানে সেলফি তোলা থেকে রক্ষা পেয়েছি। অন্তত আমরা সিনেমার নামে এই কুৎসিত ভণ্ডামি এবং জাল টেপেস্ট্রি থেকে রক্ষা পেয়েছি।"
প্রসঙ্গত, পরিচালক সুদীপ্ সেন সিনেমার নাম উল্লেখ না করলেও 'স্পষ্টভাবে চুরি করা' সিনেমা বলতে তিনি 'লাপাতা লেডিস', 'বর্বরতার টিউটোরিয়াল' বলতে 'কিল' সিনেমা এবং '72 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বক্স অফিসে টিকে থাকতে পারেনি' এমন সিনেমা বলতে তিনি অভিষেক বচ্চনের 'আই ওয়ান্ট টু টক' ছবির কথা বলেছেন ।
গত মাসে, সুদীপ্ত সেন 'দ্য কেরালা স্টোরি'র জন্য সেরা পরিচালক হিসেবে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ৷ সিনেমাটি সেরা চিত্রগ্রহণের জন্যও পুরস্কার জিতেছে ৷ 'দ্য কেরালা স্টোরি' কেরালার একদল মহিলার গল্প বলে, যাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে এবং আইসিসে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়।