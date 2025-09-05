হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: বাংলাকে ছাড়াই মুক্তি পেল বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ৷ আসলে, এই সিনেমার গল্প 1946 সালের 16 অগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'-র উপর ভিত্তি করে তৈরি। ছবিটি বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর সত্য-উদ্ঘাটনের ত্রয়ী-র শেষ অংশ, যার মধ্যে 'দ্য তাসখন্দ ফাইলস' এবং 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর নাম রয়েছে। ছবিটির টিজার মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশকে নাড়া দিয়েছে ৷ প্রথম দিনের শো দেখে নেটপাড়ায় উঠে এসেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ৷ কী বলছে দর্শকরা ?
প্রথমে এই সিনেমা মুক্তির তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল ৷ কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত মতোই 5 তারিখ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ৷ এদিন এক্স হ্যান্ডেলে বিবেক রঞ্জন লেখেন, "আমি মনের মধ্যে এক যন্ত্রণা নিয়ে বানিয়েছি এই সিনেমা ৷ সেই সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের কাঁদিয়েছে ৷ আমি জানি আমার বুকে যে যন্ত্রণা ছিল তা দর্শকদের আত্মাকেও ছুঁয়েছে ৷ এখন থেকে এই সিনেমা আপনাদের ৷" এরপরেই তিনি লেখেন পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্তান ছাড়া সব জায়গাতেই দ্য বেঙ্গল ফাইলস মুক্তি পেয়েছে ৷ পরিচালকের শেষ কথায় যে খোঁচা রয়েছে, তা নেটিজেনরা ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছেন ৷
PRESENTING THE BENGAL FILES— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) September 5, 2025
I made this film with pain in my heart. Seeing people cry in theatres, I know that pain has touched their souls. It’s your film now. #TheBengalFiles is in cinemas now. (except W. BENGAL & Pakistan).
Please bless us. pic.twitter.com/v5Dg3scC5N
নেটপাড়ায় হৈ-চৈ
এই সিনেমা দেখে অনেকেই পরিচালকের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন ৷ আবার অনেকে 'প্রোপাগান্ডা' বলেছেন ৷ তবে নেতিবাচকের থেকে সিনেমার ইতিবাচক ইঙ্গিত নেটপাড়ায় বেশি নজরে এসেছে ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "কিছু ঘা থাকে যার ক্ষত শুকোয় না ৷ দ্য বেঙ্গল ফাইলস তেমনই এক হৃদয় বিদারক সিনেমা ৷ যেখানে ডায়রেক্ট অ্যাকশন ডে-র কথা উঠে এসেছে ৷ গল্প বলার ধরন অসাধারন ৷"
Watched first half of #TheBengalFiles. Intense, disturbing. You feel ironical that #DirectAction & #KashmirExodus, Bengal of today, nothing has changed. We avoid looking at bitter truth but dare not face it. But truth we must face. That's it. Go watch & learn what was hidden… pic.twitter.com/fZdoWJEabS— Ratan Sharda 🇮🇳 रतन शारदा (@RatanSharda55) September 4, 2025
'THE BENGAL FILES' OPENS TO PHENOMENAL REVIEWS OVERSEAS – ADVANCE BOOKINGS NOW OPEN – ARRIVING THIS FRIDAY... #VivekRanjanAgnihotri's #TheBengalFiles | #AbhishekAgarwal | #PallaviJoshi | #ZeeStudios@vivekagnihotri | @AbhishekOfficl | @ZeeStudios_ pic.twitter.com/Vz80nWdU1r— taran adarsh (@taran_adarsh) September 3, 2025
আবার কেউ লিখেছেন, "সিনেমার প্রথম হাফ দেখলাম ৷ ভীষণ ডিস্টার্বিং ৷ বিরক্তিকর ৷ কী মনে হচ্ছে, নেতিবাচক কথা বলছি ৷ আসলে বাংলায় কিছু পরিবর্তন হয়নি ৷ আমরা কঠিন সত্যের দিকে তাকাতে ভয় পাই ৷ কিন্তু সত্যের মুখোমুখি আমাদের হতেই হয় ৷ প্রেক্ষাগৃহে যান আর দেখুন আমাদের থেকে কোন ইতিহাস গোপন করা হয়েছিল ৷"
Just watched premiere of #TheBengalFiles. Mind simply blew away about the horrors of the #DirectActionDay. Realised how naïve Indians are. We can kill, rape, murder and brutalize our own people, own DNA, gene pool with no consideration. Only for ideas, ideals, thoughts that… pic.twitter.com/xfyWPjWvNZ— Devendra Pratap Pandey (@LtGenDPPandey) September 2, 2025
আবার অনেকে স্বীকার করেছেন সিনেমা এতটাই ভয়াবহ যা মনের মধ্যে হল থেকে বেরিয়ে আসার পরেও ছাপ ধরে রাখে ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "জাস্ট বেঙ্গল ফাইলস দেখলাম ৷ ডায়রেক্ট অ্যাকশন ডে-র ভয়াবহতা গায়ে কাঁটা দেয় ৷ বুঝতে পেরেছি ভারতীয়রা কতটা নির্বোধ। আমরা আমাদের নিজস্ব মানুষকে হত্যা, ধর্ষণ, খুন এবং নৃশংসতা করতে পারি, বিনা বিবেচনায় ৷ বর্তমান প্রজন্মকে অবশ্যই এই সিনেমা দেখা উচিত ৷"
Calling #TheBengalFiles an 'important film' is nothing but a joke. 🎭— 𝖅𝖆𝖒𝖆𝖓, 𝕾. 𝕸𝖔𝖟𝖓𝖊𝖇𝖎𝖓 (@iamsmzaman) September 5, 2025
It is NOT history, it is propaganda. Selective storytelling, distorted facts, and communal spin can never represent truth.
Real history of Bengal is documented in archives, not in politically funded cinema.
ইতিহাস নয়, উপহাস
কিন্তু সকলেই এই সিনেমার বিষয় নিয়ে এক মতামত প্রকাশ করেননি ৷ কেউ লিখেছেন, "The Bengal Files-কে 'গুরুত্বপূর্ণ ছবি' বলা একটি রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি ইতিহাস নয়, এটি প্রচারণা। নির্বাচনী গল্প বলা, বিকৃত তথ্য এবং সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি কখনও সত্যকে উপস্থাপন করতে পারে না।"
#TheBengalFiles isn’t just a film, it’s a mirror.— निष्कर्ष (Nishh) (@Nishkarsh1108) September 5, 2025
A mirror that shows how Bengal’s blood-soaked past was buried not by chance, but by design.
Congress thrived on selective history.
Intellectuals romanticized tyranny.
Media sold silence as “secularism.”@vivekagnihotri pic.twitter.com/Zadc15xC95
পশ্চিমবঙ্গে এই সিনেমা মুক্তি না পাওয়ায় বিতর্ক আরও বেড়েছে ৷ হল কর্তৃপক্ষ এই সিনেমা প্রদর্শনে রাজি হয়নি ৷ সেই অভিযোগ তুলে অভিনেত্রী-প্রযোজক পল্লবী জোশী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে আবেদনও করেছেন। জোশী একটি খোলা চিঠিতে দাবি করেছেন যে, কোনও সরকারি নিষেধাজ্ঞা না থাকা সত্ত্বেও থিয়েটার মালিকদের ভয় দেখানো হচ্ছে এবং প্রদর্শন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। তিনি লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে সত্য অবরুদ্ধ... আমার পরিবারকে প্রতিদিন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা হুমকি দিচ্ছে। এখন থিয়েটার মালিকরা আমাদের জানিয়েছেন যে তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং সহিংসতার ভয়ে এই সিনেমা প্রদর্শন করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।"