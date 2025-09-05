ETV Bharat / entertainment

বাংলাতে ব্রাত্য 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ! যাঁরা দেখলেন তাঁরা আঁতকে উঠলেন- পড়ুন এক্স রিভিউ - THE BENGAL FILES X REACTIONS

বাংলায় মুক্তি পায়নি 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ৷ কিন্তু বাংলার বাইরে যে সকল দর্শকরা দেখেছেন প্রত্যেকেই মুখে প্রশংসার ঝড় ৷

বাংলাতে ব্রাত্য 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ! (পোস্টার)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2025 at 1:20 PM IST

হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: বাংলাকে ছাড়াই মুক্তি পেল বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ৷ আসলে, এই সিনেমার গল্প 1946 সালের 16 অগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'-র উপর ভিত্তি করে তৈরি। ছবিটি বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর সত্য-উদ্ঘাটনের ত্রয়ী-র শেষ অংশ, যার মধ্যে 'দ্য তাসখন্দ ফাইলস' এবং 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর নাম রয়েছে। ছবিটির টিজার মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশকে নাড়া দিয়েছে ৷ প্রথম দিনের শো দেখে নেটপাড়ায় উঠে এসেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ৷ কী বলছে দর্শকরা ?

প্রথমে এই সিনেমা মুক্তির তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল ৷ কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত মতোই 5 তারিখ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ৷ এদিন এক্স হ্যান্ডেলে বিবেক রঞ্জন লেখেন, "আমি মনের মধ্যে এক যন্ত্রণা নিয়ে বানিয়েছি এই সিনেমা ৷ সেই সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের কাঁদিয়েছে ৷ আমি জানি আমার বুকে যে যন্ত্রণা ছিল তা দর্শকদের আত্মাকেও ছুঁয়েছে ৷ এখন থেকে এই সিনেমা আপনাদের ৷" এরপরেই তিনি লেখেন পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্তান ছাড়া সব জায়গাতেই দ্য বেঙ্গল ফাইলস মুক্তি পেয়েছে ৷ পরিচালকের শেষ কথায় যে খোঁচা রয়েছে, তা নেটিজেনরা ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছেন ৷

নেটপাড়ায় হৈ-চৈ

এই সিনেমা দেখে অনেকেই পরিচালকের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন ৷ আবার অনেকে 'প্রোপাগান্ডা' বলেছেন ৷ তবে নেতিবাচকের থেকে সিনেমার ইতিবাচক ইঙ্গিত নেটপাড়ায় বেশি নজরে এসেছে ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "কিছু ঘা থাকে যার ক্ষত শুকোয় না ৷ দ্য বেঙ্গল ফাইলস তেমনই এক হৃদয় বিদারক সিনেমা ৷ যেখানে ডায়রেক্ট অ্যাকশন ডে-র কথা উঠে এসেছে ৷ গল্প বলার ধরন অসাধারন ৷"

আবার কেউ লিখেছেন, "সিনেমার প্রথম হাফ দেখলাম ৷ ভীষণ ডিস্টার্বিং ৷ বিরক্তিকর ৷ কী মনে হচ্ছে, নেতিবাচক কথা বলছি ৷ আসলে বাংলায় কিছু পরিবর্তন হয়নি ৷ আমরা কঠিন সত্যের দিকে তাকাতে ভয় পাই ৷ কিন্তু সত্যের মুখোমুখি আমাদের হতেই হয় ৷ প্রেক্ষাগৃহে যান আর দেখুন আমাদের থেকে কোন ইতিহাস গোপন করা হয়েছিল ৷"

আবার অনেকে স্বীকার করেছেন সিনেমা এতটাই ভয়াবহ যা মনের মধ্যে হল থেকে বেরিয়ে আসার পরেও ছাপ ধরে রাখে ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "জাস্ট বেঙ্গল ফাইলস দেখলাম ৷ ডায়রেক্ট অ্যাকশন ডে-র ভয়াবহতা গায়ে কাঁটা দেয় ৷ বুঝতে পেরেছি ভারতীয়রা কতটা নির্বোধ। আমরা আমাদের নিজস্ব মানুষকে হত্যা, ধর্ষণ, খুন এবং নৃশংসতা করতে পারি, বিনা বিবেচনায় ৷ বর্তমান প্রজন্মকে অবশ্যই এই সিনেমা দেখা উচিত ৷"

ইতিহাস নয়, উপহাস

কিন্তু সকলেই এই সিনেমার বিষয় নিয়ে এক মতামত প্রকাশ করেননি ৷ কেউ লিখেছেন, "The Bengal Files-কে 'গুরুত্বপূর্ণ ছবি' বলা একটি রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি ইতিহাস নয়, এটি প্রচারণা। নির্বাচনী গল্প বলা, বিকৃত তথ্য এবং সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি কখনও সত্যকে উপস্থাপন করতে পারে না।"

পশ্চিমবঙ্গে এই সিনেমা মুক্তি না পাওয়ায় বিতর্ক আরও বেড়েছে ৷ হল কর্তৃপক্ষ এই সিনেমা প্রদর্শনে রাজি হয়নি ৷ সেই অভিযোগ তুলে অভিনেত্রী-প্রযোজক পল্লবী জোশী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে আবেদনও করেছেন। জোশী একটি খোলা চিঠিতে দাবি করেছেন যে, কোনও সরকারি নিষেধাজ্ঞা না থাকা সত্ত্বেও থিয়েটার মালিকদের ভয় দেখানো হচ্ছে এবং প্রদর্শন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। তিনি লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে সত্য অবরুদ্ধ... আমার পরিবারকে প্রতিদিন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা হুমকি দিচ্ছে। এখন থিয়েটার মালিকরা আমাদের জানিয়েছেন যে তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং সহিংসতার ভয়ে এই সিনেমা প্রদর্শন করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।"

