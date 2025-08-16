ETV Bharat / entertainment

কলকাতায় 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ট্রেলার লঞ্চে তুলকালাম ! সরব বিবেক অগ্নিহোত্রী - THE BENGAL FILES TRAILER LAUNCH

পরিচালক বিবেক ভিডিয়ো বার্তায় জানান, রাজনৈতিক চাপের কারণে নাকি ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে ৷ এই তো বাংলার অবস্থা !

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2025 at 1:38 PM IST

হায়দরাবাদ, 16 অগস্ট: ফের বিতর্কে বিবেক অগ্নিহোত্রীর (Vivek Agnihotri) সিনেমা ৷ এবার খাস কলকাতায় তাঁর আপকামিং সিনেমা 'দ্য বেঙ্গস ফাইলস' ট্রেলার (The Bengal Files Trailer) লঞ্চ অনুষ্ঠান ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত ৷ পরিচালকের অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণে ট্রেলার দেখানো হয়নি ৷ কলকাতায় আসন্ন ছবি 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর ট্রেলার লঞ্চ বাতিল হওয়ার পর পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

পরিচালকের অভিযোগ, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস ট্রেলার' লঞ্চের সময় বাধা দেওয়া হয় ৷ চলতে চলতে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে ট্রেলার ৷ এতবড় সেটআপ করা হয়েছে ৷ বিপুল খরচা হয়েছে ৷ মঞ্চে পরিচালক মাইক হাতে অভিযোগ করেন, "লাস্ট মিনিটে তাঁরা বলছে, এই ট্রেলার চালানো যাবে না ৷ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কী হচ্ছে এখানে ৷ আমরা সবরকম অনুমতি নিয়েই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ আপনাদের চোখের সামনে সবকিছু হচ্ছে ৷ প্রথমে থিয়েটারে ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়, এরপর হোটেলে ৷ বুঝতেই পারছেন বাংলার কী অবস্থা ৷ শাসক দল কী ভয় পাচ্ছে ভোটের আগে এমন ট্রেলার আসলে তাদের সমস্যা হবে ?"

মূলত, ই এম বাইপাসের ধারে এক পাঁচতারা হোটেল ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ অভিযোগ অনুষ্ঠানের সময় কন্ট্রোল প্যানেলে হোটেলের দুই আধিকারিক উপস্থিত হন ৷ তারপর আচমকাই ট্রেলার চলতে চলতে সেই ভিডিয়ো বন্ধ হয়ে যায় ৷ এরপর সমস্যা সমাধানে বিবেক-পল্লবী হোটেল আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ৷ পরিচালকের অভিযোগ, জায়েন্ট স্ক্রিনের তার কেটে দেওয়া হয়েছিল ৷ হোটেল আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেলার লঞ্চে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি ৷

ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশ পৌঁছায় ঘটনাস্থলে ৷ সেখানে যে ল্যাপটপ থেকে ট্রেলার চালানো হচ্ছিল তা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ এদিন পুলিশ আধিকারিকদের সামনে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিচালক বিবেক ৷ তিনি প্রশ্ন তোলেন, "এত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এখানে ৷ আমরা কি চোর ? কেন অনুষ্ঠান সকালে বন্ধ করা হয়নি ? কেন একজন পরিচালকের কণ্ঠস্বর রোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ? শো চলাকালীন কেন তা বন্ধ করা হয়েছে ?" এরপরেই তিনি জোর গলায় জানান, রাজনৈতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে পুলিশ এই কাজ করেছে ৷ যদিও পুলিশ আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে তাঁরা কথা বলবেন না ৷ সিনিয়র আধিকারিকরা কথা বলবেন ৷

আসলে, কলকাতায় এই সিনেমার ট্রেলার লঞ্চকে ঘিরে গতকাল থেকেই সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷ শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে বিবেক একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন ৷ যেখানে তিনি তাঁর ভক্ত এবং অনুরাগীদের সঙ্গে এই খবর শেয়ার করেছেন। তিনি বলেছেন যে কলকাতায় নির্ধারিত অনুষ্ঠানের একদিন আগে একটি শীর্ষস্থানীয় সিনেমা থিয়েটার অনুষ্ঠানটি বাতিল করেছে।

ভিডিয়ো বার্তায় তিনি বলেছেন, কলকাতায় এই ট্রেলার লঞ্চ করার জন্য আদর্শ জায়গা ছিল ৷ কিন্তু যখন তিনি কলকাতায় পৌঁছান একটা খারাপ খবর আসে তাঁর কাছে ৷ তিনি বলেন, "একটা সিনেমা হলে এই ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠান ছিল ৷ আমাদের কাছে সবরকম অনুমতি ছিল ৷ সেই কারণে পুরো টিম কলকাতায় আসি ৷ তারপর কানে আসে ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে ৷ আনঅফিসিয়ালি কারণ হিসাবে বলা হয়েছে তাদের ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে ৷"

এরপর, মাল্টিপ্লেক্সে ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান হওয়ার বিষয় ঠিক হলেও পরে তা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এক পাঁচতারা হোটেলে ব্যবস্থা করা হয় ৷ কিন্তু সেখানেও ট্রেলারের ঝলক দেখানোয় বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ এদিন পরিচালক অভিযোগ করে জানান, কোনও কারণ ছাড়াই প্রদর্শন ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় ৷ সত্যজিৎ রায়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে এমন পরিস্থিতি তিনি আশা করেননি ৷ তিনি বাংলায় একনায়কতন্ত্র শাসন নিয়ে সরব হন ৷ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছবির প্রযোজক ও অভিনেত্রী, বিবেকের স্ত্রী পল্লবী জোশিও ৷

