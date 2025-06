ETV Bharat / entertainment

'বাংলা দ্বিতীয় কাশ্মীরে পরিণত হচ্ছে !'- বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'The Bengal Files' কোন ঘটনা সামনে আনছে ? - THE BENGAL FILES TEASER

হায়দরাবাদ, 12 জুন : কাশ্মীরে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের দুর্বিসহ জীবনের একটা অংশ পর্দায় তুলে ধরেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী (Vivek Ranjan Agnihotri) ৷ কাশ্মীরের পর এবার বাংলা থেকে পর্দা ওঠানোর পালা ৷ তেমনটাই টিজারে তুলে ধরেছেন 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' (The Kashmir Files) খ্যাত পরিচালক ৷ খুলতে চলেছে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' (THE BENGAL FILES) ৷ টিজার সামনে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় ধেয়ে আসছে মন্তব্য ৷ কেউ পরিচালকের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন আবার কেউ আরও এক বিতর্কের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ৷

পরিচালক বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী সোশাল মিডিয়ায় টিজারের লিঙ্ক শেয়ার করে লেখেন, "দ্য কাশ্মীর ফাইলস, দ্য তশখন্ত ফাইলস-এর পর এবার দ্য বেঙ্গল ফাইলস ৷ যদি কাশ্মীর তোমাকে দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে বাংলা তোমাকে ভয় পাইয়ে দেবে ৷ (If Kashmir hurt you, Bengal will haunt you) সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে চলতি বছর 5 সেপ্টেম্বর ৷"

ফের একবার এই সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty), অনুপম খের (Anupam Kher), পল্লবী জোশি (Pallavi Joshi), দর্শন কুমার (Darshan Kumaar), সিমরত কৌর, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেককে ৷ টিজার আসার পরেই অভিনেতা অনুপম খের জানিয়েছেন, "আউটস্ট্যান্ডিং ৷"

নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া

টিজার দেখে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে সামনে ৷ কেউ কেউ পরিচালকের প্রশংসা করেছেন ৷ কারোর মতে, "আশা করি এই সিনেমা জনগণকে সচেতন করবে ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "এই সিনেমা অবশ্যই দেখা উচিত ৷ অনেকের মুখোশ খুলে যাবে ৷" আবার কেউ কেউ এই সিনেমা যে বিতর্ক তৈরি করবে বা বাংলাতে নিষিদ্ধ হতে পারে সেই নিয়ে কথা বলেছেন ৷ এক নেটিজেনের মতে, "পশ্চিমবঙ্গে ও কলকাতায় এই ছবি নিষিদ্ধ করার জন্য দিদি (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রস্তুত ৷ যাঁরা এই সিনেমা দেখবে বা রিভিউ করবে তাদেরও নোটিস পাঠানো হতে পারে ৷"