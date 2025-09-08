দ্য বেঙ্গল ফাইলসে গোপাল 'পাঁঠা'র চরিত্র বিকৃত, মামলা খারিজ হাইকোর্টের
গোপাল পাঁঠার চরিত্রকে বিকৃত করা হয়েছে অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা ৷ সোমবার খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 4:39 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমায় স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপাল পাঁঠার চরিত্রকে বিকৃত করা হয়েছে ৷ এই দাবিতে দায়ের হওয়া মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। মামলাকারী গোপাল চন্দ্র মুখার্জি ওরফে গোপাল 'পাঁঠা'র নাতি এই বিষয়ে আরটিআই করে তথ্য জানতে চেয়েছিলেন সিবিএফসি (সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিলম সার্টিফিকেসনের) কাছে। কিন্তু সেই তথ্য না পেয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। বিচারপতি অমৃতা সিনহা সোমবার এই মামলা খারিজ করে দিয়েছেন।
বিচারপতির বক্তব্য, মামলাকারী আরটিআই করে কিছু তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। যে সময়ের মধ্যে এই তথ্য দেওয়ার কথা ছিল সেই সময় পেরিয়ে গিয়েছে। তার জন্য মামলাকারী চাইলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারেন। কিন্তু সেই কারণে এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। সেই জন্য মামলা খারিজ করে দিচ্ছে আদালত। তবে মামলাকারী চাইলে তিনি যথাযথ জায়গায় আবেদন জানাতে পারেন।
এই মামলার শুনানিতে দ্য বেঙ্গল ফাইলস সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকের পক্ষ থেকে আইনজীবী জানান, গত শনিবার তাঁদেরকে এই মামলার কপি দেওয়া হয়েছে। গতকাল তিনি সবে এই মামলায় নিযুক্ত হয়েছেন। মামলা সম্পর্কে এখনও তিনি কিছুই জানেন না। একটু সময় দেওয়া হোক তারপর এই মামলার শুনানি করা হোক। পাশাপাশি তিনি এও জানান যে যেহেতু ইতিমধ্যেই সিনেমা দেশজুড়ে মুক্তি পেয়ে গিয়েছে (বাংলা ছাড়া) ফলে এই মামলার প্রাসঙ্গিকতা নেই ৷ অন্যদিকে, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের পক্ষ থেকে আইনজীবী জানান, "আরিটিআই করে কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছিল। সেই সময় ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোন রকম আপিল করেননি মামলাকারী। মামলার বিষয়বস্তু অনুযায়ী এটা অবমাননা মামলা হতে পারে।"
মামলাকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়, তিনি বিভিন্ন ফোরামে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হন। তাঁর আইনজীবী বলেন, "সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেসন কিসের ভিত্তিতে গোপাল পাঁঠার যে চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে সিনেমায় তার অনুমতি বা ছাড়পত্র দিল?" তাঁর বক্তব্য, এই চরিত্র চিত্রায়নের ক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয় সংশোধন বা পরিমার্জন করা প্রয়োজন ছিল। এর পরেই বিচারপতি জানতে চান, এই বিষয়ে মামলাকারী সিবিএফসির কাছে কি কোন স্মারকলিপি বা আবেদন জানিয়েছিলেন? মামলাকারী জানান তিনি একটি মেইল পাঠিয়েছিলেন।
কিন্তু বিচারপতি অমৃতা সিনহার বক্তব্য, "আপনি আরটিআই করে যদি কোন তথ্য না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার উচিত আপিল করা। আপনি সেগুলোই করুন।"
মামলাকারী শান্তনু মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে গোপাল মুখোপাধ্যায় বা গোপাল পাঁঠার নাতি। তার দাবি "দ্য বেঙ্গল ফাইলস" সিনেমাতে গোপাল পাঁঠা চরিত্রকে কলুষিত করেছেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী ৷ আর তাতে ছাড়পত্র দিয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সার্টিফিকেশন। এই মর্মে পরিচালককে মামলাকারি একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন ৷ কিন্তু কোন উত্তর তিনি পাননি। এরপর মামলাকারী বউবাজার থানায় গত 18 জুলাই অভিযোগ দায়ের করেন। পরে 23 অগস্ট ফের দ্বিতীয় অভিযোগ দায়ের করেন কোন পদক্ষেপ না হওয়ায়। পাশাপাশি তিনি আরটিআই করে তথ্য জানতে চেয়েছিলেন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেসনের- এর কাছে। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন।