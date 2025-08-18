ETV Bharat / entertainment

'সেদিন দাদুকে মাংস কাটার ছুরি দিয়ে...' 'বেঙ্গল ফাইলস' তরজায় কোন ঘটনা সামনে আনলেন শুভ্রজিৎ ? - SUBHRAJIT MITRA

বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' (The Bengal Files) নিয়ে তরজা ৷ এর মাঝেই শুভ্রজিৎ মিত্রের পোস্ট চমকে দেওয়ার মতো ৷

the-bengal-files-controversy-subhrajit-mitra-shares-a-story-on-the-great-calcutta-killing
'বেঙ্গল ফাইলস' তরজায় কোন ঘটনা সামনে আনলেন শুভ্রজিৎ ? (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 11:07 AM IST

3 Min Read

কলকাতা, 18 অগস্ট: "এক যুবক মুসলমান ছেলে দাদু কে মাংস কাটার ছুরি দিয়ে কোপ মারে। দাদুর হাতে ছোট পিসির জন্য কেনা দুধের বড় কৌটো ছিল। সেটা দিয়ে আঘাত প্রতিহত করলে কোপ টা হাতে পড়ে। গলা, বুক বেঁচে যায়। ছেলেটি পালায়।" বিবেক অগ্নিহোত্রীর (Vivek Agnihotri) 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' (The Bengal Files) নিয়ে বাংলায় তরজা তুঙ্গে ৷ সত্য-অসত্যের দোলাচলে নানা মুনির নানা মত ৷ এমনকী, অনেক তারকা পরিচালকের 'প্রোপাগান্ডা' বিষয় নিয়ে তোগ দেগেছেন ৷ সোমবার সাত সকালে দাদুর কাছে শোনা সেই আতঙ্কের সময়ের একটা মুহূর্ত সোশাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন পরিচালিক শুভ্রজিৎ মিত্র (Subhrajit Mitra) ৷

শনিবার কলকাতায় দ্য বেঙ্গল ফাইলস ট্রেলার লঞ্চ ঘিরে বেঁধে যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড ৷ ট্রেলার চলতে চলতে তা থামিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগে সরব পরিচালক ৷ বাংলার অবস্থা নিয়ে সরব হন অভিনেত্রী পল্লবী জোশীও ৷ এই ঘটনায় সোশাল মিডিয়ায় অনেক তারকা বিবেকের বিরুদ্ধে কথাও বলেছেন ৷ এরই মাঝে 'দেবী চৌধুরানী' সিনেমার পরিচালকের পোস্ট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ৷

কী লিখেছেন তিনি ?

পরিচালকের লেখায় উঠে এসেছে, "The Great Calcutta Killing নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। সৌভাগ্য বসত গোপাল দাদুকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি ছোটবেলায়। এক পাড়াতেই বাস। আমার ঠাকুরদা-কে গোপাল দাদু 'দাদা' বলে সম্মান করতেন। আমাদের বাড়ির সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের যোগাযোগ ওতপ্রোত। শ্রীশ চন্দ্র মিত্র, আমার বড় দাদু, Rhoda কম্পানি থেকে বাঘা যতীন এর জন্য যে মাউজার পিস্তল গুলো লুণ্ঠন করেছিলেন তা প্রথমে আমাদের বৌবাজার এর বাড়িতেই লুকিয়ে রাখা হয়, পরে স্থানান্তরিত করা হয় মলঙ্গা পার্কে।"

তিনি লেখেন, "ছোটবেলায় গোপাল দাদুর কোলে বসে খেলাও করেছি। উনি খুব বড় করে দুর্গা পুজো করতেন। যেখানে অকাল বোধনের মূর্তি তৈরী হতো প্রতি বছর। বড় করে নেতাজি জয়ন্তী পালিত হতো 23 বার তোপধ্বনি করে। দাদুর কাছেই আমার সেই ভয়াবহ দিনগুলোর গল্প শোনা। আমার দাদু ছিলেন Remington Company-র labour officer। সাহেবি কম্পানি। নোনাপুকুরে অফিস। সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে দাদু আক্রান্ত হন।

এরপরেই পরিচালক ভয়াবহ সেই দিনের কথা বলেন যেদিন মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁর দাদু ৷ শুভ্রজিৎ মিত্র লেখেন "এক যুবক মুসলমান ছেলে দাদুকে মাংস কাটার ছুরি দিয়ে কোপ মারে। দাদুর হাতে ছোট পিসির জন্য কেনা দুধের বড় কৌটো ছিল। সেটা দিয়ে আঘাত প্রতিহত করলে কোপ টা হাতে পড়ে। গলা, বুক বেঁচে যায়। ছেলেটি পালায়। হাতের দাগ শেষ দিন পর্যন্ত ছিল দাদুভাই এর। আগের দিন মনুমেন্টের সামনে মুসলিম লীগ-এর বিশাল জমায়েতে সুরাবর্দি মুসলিম দের উস্কানি দেয়। সুরাবর্দির ডান হাত ছিল শেখ মুজিবর রহমান। যার কাজ ছিল বিহার থেকে মুসলমান এনে কলকাতা তে দাঙ্গা করা। যাতে কলকাতা কে কোনোভাবে পূর্ব পাকিস্থান এর মধ্যে ঢোকানো যায়। "

পরিচালক জানান মনুমেন্টে জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতি বসুও সুরাবর্দির পক্ষ নিয়ে। পরে অবস্থা অন্য দিকে গড়াচ্ছে বুঝতে পেরে সেখান থেকে পালান। এরপরেই তিনি জানান, কোনও সম্প্রদায়কে অসম্মান করার জন্য এই পোস্ট করেননি ৷ এটা ইতিহাস যা তিনি তাঁর দাদুর কাছ থেকে জেনেছেন ৷ এমন অনেক ইতিহাস রয়েছে যা তিনি পরবর্তী সময়ে অনুরাগীদের সঙ্গে ফের একবার ভাগ করে নেবেন ৷

