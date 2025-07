ETV Bharat / entertainment

হায়দরাবাদ, 19 জুলাই: সিনেমা চলতি মাসে সিনেমা জগতে একের পর এক খারাপ খবর ৷ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন দক্ষিণী সিনেমা জগতের অন্যতম অভিনেতা ফিশ ভেঙ্কট (Fish Venkat passes away) ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 53 বছর ৷ শুক্রবার রাতে হায়দরাবাদের এক হাসপাতালে এই অভিনেতার মৃত্যু হয় ৷ জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই অভিনেতা কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। আচমকাই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তড়িঘড়ি অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্য়র্থ হয় ৷ ফিশ ভেঙ্কটের মৃত্যুতে শোকের ছায়া সিনেমা জগতে ৷ ফিশ ভেঙ্কটের কেরিয়ার সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে ভেঙ্কট তার অসাধারণ কমেডির জন্য পরিচিত। তার আসল নাম মঙ্গলমপল্লি ভেঙ্কটেশ। দুই দশকের দীর্ঘ চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে, অভিনেতা 'গব্বর সিং', 'ডিজে টিল্লু', 'বানি', 'খুশি'র মতো সিনেমায় কাজ করেছিলেন। ভেঙ্কট 'আদি' ছবিতে 'থোডাগোট্টু চিন্না' সংলাপের মাধ্যমে তার কমেডি এবং খলনায়ক চরিত্রের জন্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

প্রয়াত অভিনেতাকে সাহায্য নিয়ে বিতর্ক এর আগে, অভিনেতার মেয়ে শ্রাবন্তী তাঁর বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আপডেট শেয়ার করেছিলেন ৷ শ্রাবন্তী জানিয়ে ছিলেন, তাঁর বাবার স্বাস্থ্য ভালো নেই ৷ তিনি আইসিইউতে আছেন ৷ অবস্থা গুরুতর ৷ কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন ছিল ৷ 50 লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে জানিয়ে ছিলেন চিকিৎসকরা ৷ এই সঙ্গেই খবর ভাসতে থাকে যে দক্ষিণী তারকা প্রভাসের দল ফিশ ভেঙ্কটের চিকিৎসকার জন্য সহায়তা করেছে ৷ অন্যদিকে এই কথা অস্বীকার করেছে ভেঙ্কটের পরিবার একটি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে তাঁরা প্রভাসের নামে একটি ভুয়া কল পেয়েছেন ৷ অভিনেতা প্রভাসের কাছ থেকে তাঁরা কোনও সাহায্য পায়নি। তিনি বলেন, "আসলে, এরকম কিছুই ঘটেনি ৷ আমরা প্রতিটি ফোন কলের উত্তর দিচ্ছি ৷ কেউ একজন প্রভাসের সহকারী বলে আমাদের সাহায্য করার জন্য ফোন করেছিলেন ৷ পরে আমরা জানতে পারি যে এটি একটি ভুয়া কল ছিল ৷ আমরা কোনও আর্থিক সাহায্য পাইনি।"

