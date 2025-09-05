ETV Bharat / entertainment

শিক্ষক দিবসে (Teachers' Day 2025) সিনেমার পর্দায় মন কেড়ে নেওয়া সেই 'টিচার'দের না দেখলেই নয়, যারা জীবনের পাঠ পড়ানোর সঙ্গে আনন্দে বাঁচতে শিখিয়েছেন ৷

জীবনে একজন নিকুম্ভ স্যার বা জাহাঙ্গীর স্যারও থাকা উচিত (পোস্টার)
হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: জীবনে একজন নিকুম্ভ স্যার, একজন আনন্দ কুমার কিংবা জাহাঙ্গীর স্যার হাত ধরলে চলার পথটা যেন অনেক সহজ মনে হয় ৷ বেঁচে থাকার জন্য যে জীবন বোধ অক্সিজেনের মতো কাজ করে তা বাবা-মায়ের পরে শিক্ষকেরাই বুঝিয়ে দেন ৷ বিনোদনের ভাষায় সেই শিক্ষা আরও কিছুটা সহজ হয়ে যায় ৷ শিক্ষক দিবসে (Teachers' Day 2025) সিনেমার পর্দায় মন কেড়ে নেওয়া সেই 'টিচার'দের কথা থাক, যাঁরা জীবনদর্শনের ধারনা পাল্টে দিতে সাহায্য করেছেন ৷

তারে জমিন পর (Taare Zameen Par)

এক ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত ছেলের জীবন একজন সহানুভূতিশীল শিক্ষকের দ্বারা কীভাবে পরিবর্তিত হয়, বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের প্রতি সহানুভূতি কীভাবে দেখাতে হয়, কীভাবে তাদের মধ্যে ভয়কে সরিয়ে সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে হয় এই ছবি তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হতে পারে ৷ ইশানের চরিত্রে দর্শিল সাফারি ও রাম শঙ্কর নিকুম্ভের চরিত্রে আমির খান 'তারে জমিন পর' সিনেমায় শিক্ষক-ছাত্রের মধুর সম্পর্ককে ব্যক্ত করেছেন ৷

সুপার 30 (Super 30)

বিকাশ বহেল পরিচালিত এই সিনেমা সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ৷ আনন্দ কুমার এমন একজন অঙ্কের টিচার যিনি হাজারো ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের জটিল অঙ্কের সমাধান করে দিতে সক্ষম ৷ তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করেই তৈরি 'সুপার 30' ৷ হৃতিক রোশনকে এই ভূমিকায় দেখে চমকে গিয়েছিলেন দর্শকও ৷ বাস্তব জীবনে আনন্দ কুমার সম্মানিত হয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মানে ৷ 1992 সালে শুরু হওয়া তাঁর শিক্ষার কর্মশালা আজও একই ভাবে চলছে ৷

হিচকি (Hichki)

প্রতিবন্ধকতা কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে থাকে না, অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও থাকে ৷ সেই বাধা অতিক্রম তিনি যদি না করতে পারেন তাহলে ছাত্রদের শেখাবেন কী করে জীবনের পাঠ ? তেমনই এক কমেডি ড্রামা সিনেমা 'হিচকি' ৷ রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত, সিদ্ধার্থ পি মালহোত্রা পরিচালিত এই সিনেমাও অনুপ্রাণিত আমেরিকার প্রেরণাদায়ক বক্তা ব্র্যাড কোহেনের আত্মজীবনী 'ফ্রন্ট অফ দ্য় ক্লাস' থেকে ৷

3 ইডিয়টস (3 Idiots)

'লাইফ ইজ আ রেস ৷ আগর তুম তেজ নেহি ভাগোগে, তো কোই তুমহে কুচল কর আগে নিকল জায়েগা…' ৷ আলাদা করে বলে দিতে হবে না এই সংলাপ কোন সিনেমায়, কে দিয়েছিলেন ৷ রাজকুমার হিরানির অন্যতম সিনেমার মধ্যে একটি '3 ইডিয়টস' ৷ যেখানে বীরু সাহাস্ত্রবুদ্ধের (বমন ইরানি) মতো যেমন শিক্ষক ছিল তেমনই ছিল ব়্যাঞ্চোর (আমির খান) মতো ছাত্রও ৷ কলেজ জীবন, যেখান থেকে ভবিষ্যৎ নির্ধারনের পথ তৈরি হয় সেখানে দাঁড়িয়ে এই সিনেমা জীবনের কত রকম পাঠ যে শিখিয়েছে তা একবাক্যে স্বীকার করা যায় ৷

ডিয়ার জিন্দেগী (Dear Zindagi)

শিক্ষক শুধু স্কুল-কলেজেই থাকেন না, যিনি সঠিক পথ দেখান জীবনের, যিনি বেঁচে থাকার আনন্দকে খুঁজে নিতে শেখান, যিনি নিজেকে ভালোবাসতে শেখান তিনিও তো একজন শিক্ষকই বটে ৷ ঠিক যেমন আলিয়া ভাটকে শিখিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় 'জাগ' অর্থাৎ ডক্টর জাহাঙ্গির (শাহরুখ খান) স্যার ৷ আসলে এই ধরনের সিনেমা দেখলে মনে হয়, বাস্তবে একজন নিকুম্ভ স্যার বা জাহাঙ্গীর স্যার না থাকলেও সিনেমার মধ্য দিয়ে তো জীবনের নানা রঙিন পাঠ শেখাই যায় ৷

