মায়ের শাড়ি পরেই মহালয়ায় পুজো করি, বাকি দিনগুলিতে নতুন: স্বস্তিকা

মায়ের শাড়ি পরেই মহালয়ায় পুজো করি, বাকি দিনগুলিতে নতুন: স্বস্তিকা
সাবেকি সাজে পুজো মণ্ডপে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় । গাঢ় বেগুনি শাড়ি, হালকা বেগুনি ব্লাউজ, রুপোর গয়নায় সেজেছিলেন অভিনেত্রী । খোঁপায় ছিল জুঁই ফুলের মালা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2025 at 4:27 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: উপচে পড়া ভিড় বাগবাজার সর্বজনীনে । চতুর্থীতে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই নামে মানুষের ঢল । সাবেকি প্রতিমায় প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরেও নজর কাড়ছে বাগবাজার সর্বজনীন । চতুর্থীর বিকেলে এই পুজো মণ্ডপে হাজির হন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় । দেবী দর্শনের পাশাপাশি একটি ব্র্যান্ডের কাঁচের প্রতিমা 'জ্যোতির্ময়ী' মায়ের মূর্তির পর্দা উন্মোচন করেন তিনি । রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে জ্বালান আলো । আর সঙ্গে সঙ্গেই আলোকিত হয় মায়ের মূর্তি ।
সাবেকি সাজে এদিন পুজো মণ্ডপে হাজির হন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় । গাঢ় বেগুনি শাড়ি, হালকা বেগুনি রঙের ব্লাউজ, রুপোর গয়নায় এদিন সেজেছিলেন অভিনেত্রী । আর খোঁপায় ছিল জুঁই ফুলের মালা ।
স্বস্তিকা বলেন, "আমার পুজো আজ থেকেই শুরু হয়ে গেল । আগামিকাল একটা শুটিং আছে । তা ছাড়া মায়ের চালু করা দুর্গাপুজোটা তো বাড়িতেই হয় । ওটা প্রথমা থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে । মায়ের শাড়ি পরেই আমি পুজো করি । মহালয়ার দিনও মায়ের শাড়িই পরেছি । পুজোর বাকিটা সময় আমি নতুন শাড়িই পরি । নতুন পোশাক ছাড়া পুজো হয় না ।"
স্বস্তিকা আরও বলেন, "বাগবাজার সর্বজনীনের পুজো আমার খুব পছন্দের বরাবরই । প্রতিবারই আসার প্ল্যান থাকে । এরপর আহিরীটোলা, কুমোরটুলিও দেখার প্ল্যান আছে । পুজোর মধ্যে সকাল সকাল বেরিয়ে সাউথ ক্যালকাটার কিছু পুজো দেখে নেব । ভিড়টা তখন কম থাকে ।"
বাগবাজার সর্বজনীনে প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরেও বড় মেলা বসেছে । সেটি ঘিরেও মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো ।
প্রসঙ্গত, বিশ্বকর্মা পুজোয় অভিনেত্রী ঘোষণা করেছেন যে, আগামী বছরের 27 ফেব্রুয়ারি, দর্শকের দরবারে আসছে তাঁর নতুন বাংলা ছবি 'প্রোমোটার বউদি'। তাঁর কথায়, এটি একটি মিষ্টি ঘরোয়া ছবি ৷ নাচে, গানে, অ্যাকশনে - মন মাতানো ছবি, যা পরিবারের সবার সঙ্গে হই হই করে দেখা যাবে । স্বস্তিকা বলেন, "সিনেমা দেখতে দলে দলে, দেখা হবে হলে হলে ।" এই ছবির কাহিনি লিখেছেন এবং বানিয়েছেন শৌর্য দেব ।
এদিকে, মমতা শঙ্কর ও স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় অভিনীত ছবি 'বিজয়ার পরে' প্রথম বাংলা সিনেমা হিসেবে জাপানের মর্যাদাপূর্ণ ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জায়গা করে নিয়েছে ৷ সুজিত রাহা প্রযোজিত এই ছবির পরিচালক অভিজিৎ শ্রীদাস ৷