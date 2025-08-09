Essay Contest 2025

'পরের নিঃশ্বাসে যন্ত্রণা...' রাখির দিনে সুশান্তকে নিয়ে আবেগী দিদি শ্বেতা

শ্বেতা ভাইকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, "তুমি যেন এখানেই আছো ৷ পর্দার ঠিক পিছনে ৷ চুপচাপ দেখছ সব কিছু ৷"

রাখির দিনে সুশান্তকে নিয়ে আবেগী দিদি শ্বেতা (ফাইল ছবি)
Published : August 9, 2025 at 1:02 PM IST

হায়দরাবাদ, 9 অগস্ট: প্রতিবছর এই দিনটা আসলেই আবেগঘন হয় পড়েন শ্বেতা সিং কীর্তি (Shweta Singh Kirti) ৷ আজ যখন ভাইয়ের হাতে রাখি পরানোর দিন (Raksha Bandhan) তখন এক পলকে ভাইয়ের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় তাঁকে ৷ ভাই সুশান্ত সিং রাজুপতকে (late actor Sushant Singh Rajput) আজ যেন বড্ড বেশি মিস করছেন তাঁর দিদি শ্বেতা ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই আবেগ ধরা পড়েছে স্পষ্টভাবে ৷

সোশাল মিডিয়ায় ভাই-বোনেদের রাখি বন্ধন উৎসবকে ঘিরে ছেয়ে গিয়েছে শুভেচ্ছা বার্তা ৷ সেই দিনই মন খারাপ সুশান্তের দিদি শ্বেতার ৷ তিনি ইন্সটাগ্রামে একটি ভিডিয়ো মনতাজ শেয়ার করেন ৷ যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, তাঁর পরিবার ও ভাইয়ের সঙ্গে কাটানো নানা মুহূর্তের কথা ৷ ভিডিয়োর পাশাপাশি তিনি ক্যাপশনে তুলে ধরেন মনের কথা ৷ তিনি লেখেন, "মাঝে মধ্যে মনে হয় তুমি কখনই আমাদের ছেড়ে যাওনি ৷ তুমি যেন এখানেই আছো ৷ পর্দার ঠিক পিছনে ৷ চুপচাপ দেখছ সব কিছু ৷"

এরপর শ্বেতা লেখেন, "পরের নিঃশ্বাসে, যন্ত্রণা অনুভব হয়। আমি কি সত্যিই তোমাকে আর কখনও দেখতে পাব না? তোমার হাসি কি কেবল প্রতিধ্বনি হয়ে থাকবে? তোমার কণ্ঠস্বর, একটি ম্লান স্মৃতি যা আমি বুঝতে পারছি না?" এরপর শ্বেতার লেখায় ভাইকে হারানোর যন্ত্রণার কথা ফুটে ওঠে ৷ তিনি লেখেন, "তোমাকে হারানোর কষ্ট এতটাই যে আজও তা সমান ভাবে অনুভূত হয় ৷ সমসয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষত যেন আরও গভীর হচ্ছে ৷ না, কোন তিক্ততায় ভরা নয় ৷ বরং স্পষ্টভাবে মনে হচ্ছে এই বিশ্বের জাগতিক সবকিছু কত ঠুনকো ৷ বন্ধন কত ভঙ্গুর ৷"

এরপর তিনি আশা প্রকাশ করে জানান, একদিন না একদিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবেই তাঁর ৷ তিনি লেখেন, "অন্যদিকে, গল্পের ওপারে, সময়ের ওপারে, যেখানে আত্মারা একে অপরকে নামের মাধ্যমে নয়, বরং ভালোবাসার নীরব ভাষার মাধ্যমে চিনতে পারে। তখন দেখা হবে আমাদের ৷ ততক্ষণ পর্যন্ত, আমি এখানেই আছি ৷ এখনও আমি মনে মনে তোমার হাতে রাখি পড়াই ৷ এখনও প্রার্থনা করি যে তুমি যেখানেই থাকো না কেন, আনন্দে, শান্তিতে, আলোয় মোড়ানো থাকো।"

2020 সালের 14 জুন সুশান্ত সিং রাজপুত মারা যান। তাঁর বয়স ছিল 34 বছর। তাঁকে মুম্বইয়ের তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃত্যুর আনুষ্ঠানিক কারণ আত্মহত্যা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ গলায় ফাঁস লেগে শ্বাসরোধ বলে উল্লেখ করা হয়।

