শৈশবের সরলতায় বেঁচে থাক কল্পনা, আসছে সুমন অধিকারীর 'মিশমি'

শৈশবের সরলতায় বেঁচে থাক কল্পনা, আসছে সুমন অধিকারীর 'মিশমি'
কল্পনার জল রঙ যখন বাস্তাবের মাটিতে মেশে... 10 বছরের শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে সরলতা-আবেগের অন্যরকম যাত্রার কথা বলে 'মিশমি' ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2025 at 3:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 অক্টোবর: একটা কথা বড়দের সবসময় বলতে শোনা যায়, স্বপ্ন না দেখলে তা সত্যি করার সাহস তৈরি হয় না ৷ আবার অনেক সময় কল্পনার জগতে রঙিন আঁকিবুঁকি বাস্তবের মাঠিতে সজোরে আছড়েও ফেলে ৷ ঠিক তেমনই কল্পনা আর বাস্তবের মাঝখানে আটকে পড়া 'মিশমি'র (MISHMI) গল্প নিয়ে হাজির পরিচালক সুমন অধিকারী (Suman Adhikary) ৷ এর আগে পরিচালকের উইডোস শ্যাডোস (Widow's Shadow) প্রশংসিত হয়েছে দর্শক দরবারে ৷ এবার তিনি নিয়ে আসছেন মন ছুঁয়ে যাওয়া এক অন্য রকম গল্প ৷ প্রকাশ্যে এসেছে সিনেমার চরিত্রদের প্রথম ঝলক ৷
প্রেক্ষাপট
সিনেমার চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে অসমের অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা মাজুলি দ্বীপে 10 বছরের এক ছোট্ট মেয়ের জার্নিকে কেন্দ্র করে ৷ যাঁর এই সফরে কল্পনা ও বাস্তবতার সুক্ষ্ম বা ধূসর রেখা ধরা পড়েছে পরিচালকের ক্যামেরার লেন্সে ৷ দশ বছর বয়সী মিশমি, মেধাবী, সৃজনশীল, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ ৷ সে তার স্বপ্নের জগতে লাল-নীল-সবুজের মোড়কে খেলতে পছন্দ করে ৷ তার জীবনে প্রিয় মানুষ দিদা ৷ যার কাছে রয়েছে তার ভালোবাসার আশ্রয় ৷ তার প্রত্য়েকটা দিন বাহারি গল্প ও তার স্বপ্নের রাজপুত্রের সঙ্গে নীরব ফিসফিসানির মধ্যে কেটে যায় ৷ আচমকাই শান্ত পুকুরে ঢিল পড়লে ঠিক যেমন হয় তেমন মিশমির স্বপ্নের বাড়িতে পড়ে পাথর ৷ কল্পনার বাইরের জীবনের কঠিন সত্যকে কীভাবে মেনে নেবে ছোট্ট মিশমি ? উত্তর দেবে এই সিনেমা ৷
পরিচালক সুমনের কথায়, "এই সিনেমার মাধ্যমে আমি সরলতা ও উন্মেষের বিকাশকে তুলে ধরতে চেয়েছি ৷ সিনেম্যাটিক আকারে বলতে চেয়েছি কীভাবে কল্পনা আমাদের বাস্তবতাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে ৷ মাজুলির শান্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যকে প্রেক্ষাপট করে এই সিনেমা এক শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে সরলতা-আবেগের অন্যরকম যাত্রাকে বর্ণনা করে ৷"
মুখ্যচরিত্রে রয়েছেন কারা?
সিনেমার গল্প, স্ক্রিনপ্লে ও সংলাপ লিখেছেন সংকলিতা রায় ৷ প্রযোজনা করেছে সুবির দত্ত প্রোডাকশনস ও ব়্য়াট রেস ফ্রেমস ৷ মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফ্লোরিনা গগৈ, সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়, অথর্ব বিশ্বকর্মা, পার্থ দত্ত, মানোস বোর্থাকুর, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ও সংকলিতা রায় ৷ 'মিশমি' মুক্তি পাবে আগামী বছর ৷ তারিখ এখনও ঠিক হয়নি ৷ তবে তার আগে পরিচালকের কথায় এই সিনেমাকে বেশ কিছু চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানো হবে ৷