ETV Bharat / entertainment

অরিন্দম শীলের কাছে অবিলম্বে নাম প্রকাশের দাবি সুদীপ্তার, কী বলছেন বাকিরা ? - CELEB ON ARINDAM SIL

Published : April 22, 2025 at 10:21 AM IST

By ETV Bharat Entertainment Team

কলকাতা, 22 এপ্রিল: আরজি কর আন্দোলনে পথে নামতে ও মুখ দেখাতে টাকা-ফোন নিয়েছেন টলিপাড়ার বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী ৷ পরিচালকের এমন দাবিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন তারকারা ৷ নিজের বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রমাণস্বরূপ কোনও নাম দেখাতে পারেননি পরিচালক । টলিপাড়ার দাবি, "নাম সামনে আনুন।" সময় যত এগোচ্ছে তাঁর প্রতি তাঁরই সহকর্মীদের ক্ষোভ বাড়ছে। কেউ কেউ বলছেন, "পাত্তা দিচ্ছি না"। তবু মনের কোণে দানা বেঁধেছে সহকর্মীর প্রতি একরাশ ধিক্কার।

অরিন্দম শীলকে অবিলম্বে সেই সব অভিনেত্রীর নাম প্রকাশ্যে আনার দাবি সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। নাহলে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে এই মিথ্যাচারের জন্য। এর মাঝামাঝি কিছু মেনে নেবো না। সুদীপ্তা লিখেছেন, '' 'কান পাতলে শোনা যাচ্ছে' গোছের বাজে যুক্তি দিয়ে নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করা চলবে না। সাংবাদিককে যখন উনি জানিয়েছেন, প্রমাণ করার দায়িত্বও ওনাকেই নিতে হবে। I won't settle for any less."