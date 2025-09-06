ETV Bharat / entertainment

Exclusive: আমি নারীবাদী নই, মানুষবাদী- সুদীপ্তা চক্রবর্তী

'অহনা' নিয়ে আড্ডায় সুদীপ্তা বলেন, "আসলে এরকম চরিত্রে আমাকে কাস্ট করে না। সবসময়ই হয় ঝগড়া করছি, নয়তো প্রতিবাদ করছি এরকম চরিত্রেই দর্শক দেখে।"

সুদীপ্তা চক্রবর্তী (Special Arrangemrnt)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 6, 2025 at 10:14 AM IST

কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর : প্রমিতা ভৌমিক পরিচালিত 'অহনা' ছবিতে অহনা এক অনুভবী চরিত্র। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। অহনা লেখিকা। কলমের ধার তাকে খ্যাতি এনে দেয়। সহ্য হয় না প্রফেসর স্বামী রুদ্রনীলের। স্বামীর সঙ্গে তার মাইলের পর মাইল দূরত্ব। অহনার স্বামী ইনফার্টাইল, তাই স্বাভাবিক নিয়মে সন্তান ধারণে সমস্যা রয়েছে এই দম্পতির। তাদের জীবনের গতিপথ কোনদিকে যায় সেটা জানার জন্য দেখতে হবে ছবিটা। তবে, পর্দার অহনা থুড়ি সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রিয়া সিনেমা হলেরই ক্যাফেতে বসে ইটিভি ভারতের জমল আড্ডা।

প্রমিতা পরিচালিত শর্ট ফিল্ম 'পরিচয়'-এ অভিনয় করেছেন সুদীপ্তা। এবার নিয়ে তাই প্রমিতার সঙ্গে এটা তাঁর দ্বিতীয় কাজ। তিনি বলেন, "প্রমিতা অহনা বানানোর আগে আমাকে বলেছিলেন, 'এই ছবিটা আমি করব আপনি করলে।' কেননা আমাকে ভেবেই নাকি ব্যাপারটা তৈরি হয়েছে। প্রথমবার পরিচালনা করছেন এমন অনেক পরিচালকের সঙ্গেই কাজ করেছি আমি। যাঁরা প্রথমবার পরিচালনা করেন তাঁদের মধ্যে একটা উন্মাদনা থাকে। প্রমাণ করার তাগিদ থাকে নিজেকে। অভিজ্ঞতার অভাব থাকলেও একটা চেষ্টা থাকে। প্রমিতা নিজে স্ক্রিপ্ট লিখেছেন। নিজেই টাকাপয়সা জোগাড় করে কাজ শুরু করেছিলেন। পরে সহ প্রযোজক পেয়েছেন।"

সুদীপ্তার কথায়, "অহনা চরিত্রটা খুব ঠান্ডা লয়ের একটা চরিত্র। যে চরিত্রতে সচরাচর আমাকে কেউ দেখে না। আসলে এরকম চরিত্রে কেউ আমাকে কাস্ট করে না। সবসময়ই হয় ঝগড়া করছি, নয়তো প্রতিবাদ করছি এরকম চরিত্রেই আমাকে দেখে লোকে। ভাবলাম দেখি না অহনার চরিত্রটা পারি কিনা। তাই করলাম।" তিনি আরও বলেন, "শহুরে জীবনে প্রচুর মহিলা ও পুরুষ এই গল্পের সঙ্গে নিজের জীবনের মিল পাবেন। শুধু যে কবি বা লেখকরা মিল পাবেন অহনার সঙ্গে তেমনটা নয়। যে কোনও কর্মরতা মহিলা পাবেন মিল। আমি নারীবাদী নই। মানুষবাদী। সবাই নিজের প্রাপ্য সম্মানটুকু পাক এটুকুই আমি চাই। "

ফেস্টিভ্যালের ছবি মানেই কি গুরুগম্ভীর? এই প্রশ্নের উত্তরে সুদীপ্তা বলেন, "সিনেমা অনেক ধরনের হয়। কিছু পরিচালক নিজে যা বলতে চান তা ছবির মাধ্যমে বলেন। কিছু পরিচালক দর্শক যে গল্পটা শুনতে চায় সেটা বলেন। এখানেই তো একটা পার্থক্য হয়ে যায়, এদিক ওদিক হয়ে যায়। তবে, ধরে নেওয়া হয় ফেস্টিভ্যালের ছবি সবার জন্য নয়। আসলে আমাদের দেশের সিনেমা দেখার যে অভিজ্ঞতা তা হল নাচ, গান, ফাইট সমৃদ্ধ। এটা আমাদের অনেকদিনের অভ্যাস। হঠাৎ পাল্টে যাবে না। আবার একটু অন্য ধরনের ছবি দেখারও দর্শক আছে। তবে, আমার মনে হয় যে ছবি সব মানুষ দেখেন, দেখতে চান তার মধ্যে হয়ত সূক্ষ্মতা কম আছে।"

অহনার মতো কখনও কি সুদীপ্তাও একাকীত্বে ভোগেন? অভিনেত্রী বলেন, "জীবনের নানা অধ্যায় থাকে। আমার জীবনের একটা অধ্যায়ে দশ বছর আমি একা থাকতাম। তখন অনেককিছু বলার থাকত। কিন্তু শোনার লোক ছিল না। বিয়ের পরে শোনার লোক এমন পেয়েছি, সে চুপ থাকে বলতে দেয়। তার কান মাথা আমি সবই খেয়ে ফেলেছি। তার মধ্যে মেয়ে এসেছে। সে যত কথা বলতে শিখেছে আমাদের বলার জায়গা কমে গেছে। কাজের চাপ আসলে বেড়ে গেছে আমার। এখন সারাক্ষণ মানুষ দ্বারা বেষ্টিত থাকি। কিন্তু নিজেরও সময় লাগে। আমার বরটা এত ভালো না! আমাকে সেই সময়টা দেয়। " কোনও ছবির বিপুল প্রচার কি সিনেমাহল পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে? সুদীপ্তা বলেন, "আমি তো হল মালিক নই। তবে, প্রচারের জন্য সিনেমা হল বেশি পাওয়া কম পাওয়ার ঘটনা না হওয়াই ভালো।"

প্রসঙ্গত, আরজিকর-এর ঘটনায় রাত দখল করেছিলেন সুদীপ্তা। প্রতিবাদে প্রায় প্রতিদিন নেমেছিলেন পথে। সঠিক বিচার এখনও পায়নি সেই তরুণী ডাক্তার। সুদীপ্তা বলেন, "ফলের আশায় তো কিছু করিনি। মন থেকে ডেকেছে তাই গিয়েছি। কিন্তু ফল হাতেনাতে পেয়েছি। গত এক বছরে আমার কোনও নাটক সরকারি হল পায়নি। আমার কোনও সিনেমাও সরকারি হলে রিলিজ করেনি। এগুলো হল যুদ্ধের ফলাফল, রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের ফলাফল। আমি একা নয়। ফল আমার মতো অনেকেই পেয়েছে।"

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, তাঁর সাম্প্রতিককালে দেখা কোন বাংলা ছবি বা ছবির অভিনেতা জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার দাবি রাখে? সুদীপ্তা বলেন, "এই রাত তোমার আমার ছবির জন্য অঞ্জন দত্ত আর মায়ানগর ছবির জন্য শ্রীলেখা মিত্র। আরও অনেক ভাষার ছবি তো প্রতিযোগিতায় থাকে। আমি তো সব ভাষার ছবি দেখিনি। তবে, বাংলা সিনেমার কথা বললে এই দুটো চরিত্র আমার সাম্প্রতিককালে দেখা দুটি অসাধারণ চরিত্র আর অসাধারণ এই দুটি চরিত্রের অভিনেতারা।"

