'মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ান প্রিমিয়ার'-এ 'অহনা', তারপরেই মুক্তি প্রেক্ষাগৃহে

একাধিক আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রশংসিত হয়েছে প্রমিতা ভৌমিক পরিচালিত এই সিনেমা ৷

কবে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে 'অহনা' ? (Special Arrangement)
Published : August 18, 2025 at 10:40 AM IST

কলকাতা, 18 অগস্ট: বহু ফেস্টিভ্যাল ঘোরার পর প্রমিতা ভৌমিক পরিচালিত 'অহনা' এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পথে। পরিচালক প্রমিতা ভৌমিক জানিয়েছেন সব ঠিক থাকলে আগামী 5 সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে এই ছবি। এর ঠিক পরদিন 6 সেপ্টেম্বর 'ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ আয়ারল্যান্ড'-এ দুপুর 1:30 মিনিটে দেখানো হবে এই ছবি। তবে, তারও আগে আগামী 24 অগস্ট 'মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ান প্রিমিয়ার'-এ দেখানো হবে এই ছবি।

কখনও পুরস্কার তো কখনও নমিনেশন আবার কখনও অফিসিয়াল সিলেকশন পেয়েছে এই ছবি পৃথিবীর নানা প্রান্তের চলচ্চিত্র উৎসবে। বার্লিনে আয়োজিত 'ইন্দো জার্মান ফিল্ম উইক 2025'-এ এই ছবি স্পেশাল জুরি মেনশন পেয়েছে। এরপর 'দাদা সাহেব ফালকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল 2025'-এ জুরি মেনশন অ্যাওয়ার্ড পায় এই ছবি। এ ছাড়া অগণিত নমিনেশন এবং সিলেকশন তো আছেই ঝুলিতে।

পরিচালকের বক্তব্য
'অহনা' আমার প্রথম ফিচার ফিল্ম। ছবিটি ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশের নামী ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মনোনীত, পুরস্কৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। এটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম। খুবই কষ্ট করে বানানো আমার। আগামী 5 সেপ্টেম্বর 'অহনা' মুক্তি পাবে এখানে। দর্শক যদি হলে এসে ছবিটি দেখেন এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানান, তা হলে আমাদের সকলের পরিশ্রম সার্থক হবে।

কী আছে 'অহনা'তে ?
এই ছবি একজন স্বাধীনচেতা মেয়ের। যাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তথাকথিত ট্যাবুগুলি ভাঙার চেষ্টা করতে দেখা যায়।
এক লেখিকার জীবন এই ছবির কেন্দ্রে। যে চরিত্রে দেখা গিয়েছে সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে। তাঁর স্বামীর চরিত্রে জয় সেনগুপ্ত। পরিচালনার পাশাপাশি ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য এবং সংলাপ লিখেছেন প্রমিতা স্বয়ং।

কারা আছেন ছবিতে?
সুদীপ্তা চক্রবর্তী, জয় সেনগুপ্ত, সৌম্য সেনগুপ্ত, সেঁজুতি রায় মুখার্জি, প্রিয়ব্রত সেন সরকার, পায়েল রক্ষিত প্রমুখ। এ ছবির গল্প চিত্রনাট্য, সংলাপ সবই প্রমিতার।

