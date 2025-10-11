সংশোধনাগারে গর্ভবতী একের এক মহিলা ! রহস্যের 'অনুসন্ধান' শুভশ্রীর
শানের কনসার্টে উপস্থিত হন শুভশ্রী ৷ বড়পর্দায় দু'দুটো বিগ হিটের পর ফের তাঁকে দেখা যাবে ওটিটিতে ৷ কবে-কোথায় মুক্তি পাচ্ছে শুভশ্রীর নতুন ওয়েব সিরিজ ?
হায়দরাবাদ, 11 অক্টোবর: নয়ের দশকে অনেকের স্কুল বেলা কেটেছে টেলিভিশনের পর্দায় তনহা দিল গানটা শুনে ৷ সেই কন্ঠস্বর 'চার কদম' এগিয়ে কখন যে 'হে সোনা'র জায়গা নিয়ে নিয়েছে তা মনে করা মুশকিল ৷ গানের জগতে দেখতে দেখতে 25টা বছর পূর্ণ করে ফেললেন সঙ্গীতশিল্পী শান (Shaan) ৷
টলিউড হোক বা বলিউড, শ্রোতাদের মনে বিশেষ জায়গা দখল করে রয়েছেন এই সঙ্গীতশিল্পী। গানের জগতে 25 বছরের উদযাপনে কলকাতায় এসে মঞ্চ মাতালেন জনপ্রিয় গায়ক (Shaan Infinity Tour 2025)। চমক রয়েছে আরও ৷ এদিন শানের অনুষ্ঠানে নিজের নতুন সিরিজের প্রচারে হাজির হয়েছিলেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ও (Subhashree Ganguly)। মঞ্চে উঠে শানকে জড়িয়ে ধরেন অভিনেত্রী। এরপরেই সামনে আসে অভিনেত্রীর নতুন সিরিজের কাজের কথাও ৷
অদিতি রায় পরিচালিত ও শুভশ্রী অভিনীত 'অনুসন্ধান' সিরিজের পোস্টার উন্মোচিত হয় কলকাতায় শানের ইনফিনিটি ট্যুর 2025-এর মিউজিক কনসার্টে ৷ উঠে আসে সিরিজের প্রথম ঝলকও ৷ সিরিজে শুভশ্রীকে দেখা যাবে একজন সাংবাদিকের চরিত্রে ৷ যে একটি মহিলাদের জেলে ঘটে যাওয়া রহস্যের খোঁজে নামে। সেখানে কোনও পুরুষ না থাকলেও মহিলা বন্দিরা অজানা কারণে গর্ভবতী হয়ে যাচ্ছে। কেন ? কীভাবেই বা এমনটা সম্ভব হচ্ছে ? তা-ই অনুসন্ধান করতে চলেছেন নায়িকা।
ইতিমধ্যেই 'গৃহপ্রবেশ' এবং 'ধূমকেতু'র মতো সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন শুভশ্রী, যা বক্সঅফিসে সফলও বটে ৷ এর আগে দেবালয় ভট্টাচার্যের ওয়েব সিরিজ 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এ সকলকে চমকে দিয়েছিলেন শুভশ্রী ৷ এবার তাঁর অনুসন্ধান কোন সত্যের সামনে গিয়ে থামে, তা জানতে হলে চোখে রাখতবে হবে হইচইতে 7 নভেম্বর ৷
প্রসঙ্গত, এদিন শুভশ্রীকে দেখে শান নস্ট্যালজিক হয়ে পড়েন ৷ মনে পড়ে যায়, শুভশ্রী-দেবের জন্য গাওয়া জনপ্রিয় গান 'দেখেছি তোমাকে শ্রাবণে...'র কথা ৷ এরপরেই শান গাইতে শুরু করেন এই গান ৷ তাঁর সঙ্গে গলা মেলার শুভশ্রীও ৷ রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত চ্যালেঞ্জ সিনেমার এই গান দেব-শুভশ্রী অনুরাগীদের আরও একবার ফিরিয়ে নিয়ে যায় ফেলে আসা স্মৃতির পথে ৷