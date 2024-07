ETV Bharat / entertainment

'ন'বছর আগে নির্বাক দেখে হেসেছিলেন, টিটকিরি দিয়েছিলেন'- কার কাছে হার স্বীকার সৃজিতের ? - Manikbabur Megh

By ETV Bharat Entertainment Team

হায়দরাবাদ, 29 জুলাই: প্রথম ছবিতেই আলোড়ন ফেলেছেন নবাগত পরিচালক অভিনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সিনেমার 'শিল্প'কে তিনি যেভাবে বড়পর্দায় মেলে ধরেছেন তা দেখে সাধু সাধু করেছেন দর্শকরা ৷ চন্দন সেন অভিনীত 'মানিক বাবুর মেঘ' (THE CLOUD AND THE MAN) সিনেমার পরিভাষায় বদল এনেছে ৷ এহেন ছবি দেখে মুগ্ধ সিনেপ্রেমী-পরিচালকদের তালিকায় নাম লেখালেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়ও ৷ রবিবার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে জানালেন, অভিনন্দনের কাছে হেরে গিয়েছেন তিনি ৷

এদিন পরিচালক সৃজিত লেখেন, "যাঁরা ন'বছর আগে নির্বাক দেখে হেসেছিলেন, টিটকিরি দিয়েছিলেন, তাঁরা আজ মানিকবাবুর মেঘ দেখে কাঁদছেন, হল ভরছেন। ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে। এভাবেই জিতে যাক প্রতিবিম্বের নরম স্পর্শ, গাছের শ্বেতশুভ্র উত্তেজনা, সারমেয়ের সারাংশ, মৃতদেহের ঠান্ডা অভিমান। এভাবেই জিতে যাক মেঘের তীক্ষ্ণ বর্ষার মত চুম্বন, জলের ফোঁটায় বোনা ছায়ার আদর, ঝোড়ো সঙ্গমে তড়িৎস্পৃস্ট, মোক্ষম মোক্ষলাভ। অভিনন্দন, বৌদ্ধায়ন। আমি হেরে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা জিতে গিয়েছ !"