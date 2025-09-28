বেহালার পুজো মণ্ডপে ঢাক বাজালেন সৃজিত-টোটা, নাচলেন সুস্মিতা
78তম বর্ষে জয়রামপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের পুজো ৷ দেবী এখানে অন্যরকম । তাঁর হাতে ত্রিশূলটি যেন অনিচ্ছাকৃতভাবে নিয়েছেন তিনি ।
Published : September 28, 2025 at 4:19 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: ষষ্ঠীর দুপুরে জয়রামপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের পুজো মণ্ডপে হাজির হলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী এবং সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় । মণ্ডপ পরিদর্শনে এসে ঢাক বাজান সৃজিত এবং টোটা । কোমর দোলান সুস্মিতা ।
প্যান্ডেল হপিং পিপাসুদের কাছে বেহালা অন্যতম একটা ডেস্টিনেশন । বেহালা নূতন দল থেকে শুরু করে বেহালা ক্লাব, বেহালা ফ্রেন্ডস, বড়িশা ক্লাব কিংবা বড়িশা সর্বজনীন এবং শেষ পাতে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার 'মাস্ট ওয়াচ'-এর তালিকায় থাকেই থাকে । তার থেকেও এগোলে সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের সাবেকি পুজো এবং ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক মিস করতে চান না কেউই । কিন্তু বেহালার অলিতে গলিতেও ছড়িয়ে আছে এমন সব পুজো মণ্ডপ যা দেখে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যেতে বাধ্য ।
তেমনই একটি পুজো জয়রামপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব । এই বছর 78তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই পুজো । পুজোর থিম 'দয়াময়ী' ৷ সত্যজিতের 'দেবী' ছবির চরিত্র এটি । এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন সত্যজিৎ পুত্র তথা চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায় ।
উল্লেখ্য, সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় 'দেবী' মুক্তি পায় 1960 সালে । শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায় মুখ্য চরিত্রে । সিনেমার প্রেক্ষাপট চাঁদপুর । গল্পের নায়িকা দয়াময়ী । যখন দয়াময়ীর স্বামী কলকাতায় চলে যায় লেখাপড়া করার জন্য, তখন দয়াময়ী তার বৃদ্ধ শ্বশুরকে দেখাশোনা করতে শুরু করে । খোকার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয় । সেই খোকা স্বপ্নে দয়াময়ীকে মা কালীর রূপে দেখে । তিনি বলেন যে, সে পুজো করার যোগ্য । এই খবর প্রচার হতেই দয়াময়ীর কাছে অনেকে সাহায্য চায় ।
দয়াময়ীর স্বামী ফিরে এসে এসব শুনে সকলের এই ভ্রান্তি ভাঙাতে চায় । সে দয়াময়ীকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করে । এরই মাঝে খোকা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায় দয়াময়ীর হাতে । শেষ দৃশ্যে দয়াময়ী দৌড়াতে দৌড়াতে একটি মাঠে অদৃশ্য হয়ে যায় । গোটা বিষয়টিকে শিল্পী সাজিয়েছেন মূর্তি, ইনস্টলেশনের মোড়কে । দেবী এখানে অন্যরকম । তাঁর হাতে ত্রিশূলটি যেন অনিচ্ছাকৃতভাবে নেওয়া । চলছে লাইভ পারফরম্যান্সও । যা দেখতে সকাল থেকে রাত ঢল নামছে জয়রামপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের পুজো প্রাঙ্গণে ।