কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর:নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। অভিনেত্রীর অভিযোগ, তাঁকে সামাজিক বয়কটের ডাক দিয়ে পোস্টার দেওয়া হয়েছে বাড়ির সামনে। এভাবে তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে আদালতে জানান তাঁর আইনজীবী। উল্লেখ্য, প্রথমে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ না হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্ট মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত কোথা থেকে ?
দক্ষিণ কলকাতার 122 নম্বর ওয়ার্ডের বেহালা সোদপুরের মতিলাল গুপ্ত রোডের বাসিন্দা অভিনেত্রী। গত 9 অগস্ট তিনি আরজি করের ঘটনার এক বছর পার হওয়ার দিন হাজরায় অভয়া মঞ্চের এক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। নদিয়ার কালীগঞ্জে উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিন বোমার আঘাতে নিহত তমন্না খাতুনের মাও সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এ রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শ্রীলেখা। অভিযোগ তারপর থেকেই অভিনেত্রীর কাছে অচেনা সব নম্বর থেকে ফোন আসতে শুরু করে ৷ তাঁকে কুরুচিকর সব কথাবার্তা বলা হয় ফোনের ওপার থেকে।
এরপর 11-12 অগস্ট নাগাদ শ্রীলেখার নামে বাড়ির সামনে পোস্টার পড়ে। পোস্টারে লেখা- "অসভ্য শ্রীলেখা মিত্রকে সামাজিক ভাবে বয়কট করুন। এখান থেকে দূর হঠাও।" এরপরেই স্থানীয় হরিদেবপুর থানা, কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল, সর্বত্র অভিযোগ জানালেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ শ্রীলেখার। পোস্টার এখনও একই জায়গায় একইভাবে বহাল। সেই পোস্ট ঘিরেই জনৈক শ্রীলেখার শুভাকাঙ্খী প্রতিবাদ করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷
প্রতিক্রিয়া শ্রীলেখার
অভিনেত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত। তিনি বলেন, "আমার হয়ে লোকজন বলছে, লড়ছে। এই ঘটনার সঙ্গে আমার আশপাশের লোকজন জড়িত। যার জন্যই পল্লীবাসীবৃন্দ লেখা আছে। আমি অনেকদিন ধরেই টার্গেট। গত বছর রাত দখলের ডাকে বেরিয়েছিলাম তখন থেকেই আমি টার্গেট। আমার পুরনো জন্মদিনে পার্টির ছবি পোস্ট করে বলা হয় আমি রাত দখল করে মদ্যপ অবস্থায় নাচ গান করছি। আমার চরিত্র নিয়েও নানা রকমের কুমন্তব্য করা হয়েছে। আমি স্রোতের বিপরীতে হাঁটছি বলেই আমি টার্গেট হয়ে গিয়েছি। আমি যদি সরকারের দলে নাম লেখাতাম তা হলে আমার জীবনটাও সহজ হত। চকচকে সানগ্লাস পরে 'দিদি দাদা কত ভালো' বললে কাজ পেতাম। কাজের অভাবও হত না। কিন্তু আমি তো এগুলো কিছুই করি না। আমি সেলেব্রিটি নই। আমি একজন আর্টিস্ট। একজন আর্টিস্টের কাজ শুধু সিনেমা করলাম বা টাকা করলাম তা নয়। তার সমাজের প্রতি অনেক দায়বদ্ধতা থাকে।..."
তিনি আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি ভালো? আরজিকর ঘটনার পর আরও কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল। পরপর ঘটনাগুলো নিয়ে বললে আরও ব্যানার পড়বে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন কিছু বলবে না ৷ মানুষকে বুঝতে হবে এটা আজ আমার সঙ্গে হলে কাল আপনার সঙ্গেও হবে। আমাকে পাঁচজন লোক চেনে। তারা আমার পাশে থাকছে। আপনারা পাশে পাবেন কাকে?"
বৃহস্পতিবার প্রতিবাদী পোস্ট শেয়ার অভিনেত্রীর
বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে শাশ্বত লাহিড়ী নামে জনৈক ব্যক্তি পাশে দাঁড়িয়েছেন শ্রীলেখার ৷ করেছেন প্রতিবাদও । পোস্টের লেখায় উঠে আসে, "তিনি কী করেছেন? কেন তাকে বয়কট করা হবে? ইডির শমন পেয়েছেন? রেশন দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে? চিটফান্ড কাণ্ডে নোটিশ পেয়েছেন? না, তিনি একজন সচেতন শিল্পী তথা নাগরিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানুষের মতো রাজ্যে লাগাতার ঘটে চলা সীমাহীন চুরি, দুর্নীতি, ধর্ষণ জাতীয় সামান্য অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি 21 জুলাই মঞ্চে সানগ্লাস চোখে হাত নাড়তে নাড়তে নাচতে নাচতে ওঠেননি। কার্নিভাল মঞ্চে চকোলেট খেতে যাননি। তৃণমূল থেকে বিজেপি/বিজেপি থেকে তৃণমূল দৌড়াদৌড়ি করে বছর বছর যোগদান করেননি।... তৃণমূলের দালালি করলে তুমি কাজ করতে পারবে, প্রশাসনিক নিরাপত্তা পাবে, সবকিছু পাবে।... কোন পর্যায়ে থ্রেট কালচারের বিষবৃক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে এই রাজ্যের প্রতি কোণে।"
এই শহরে কি নিরাপদ শ্রীলেখা মিত্র ?
সামনেই দুর্গাপুজো ৷ মাতৃদেবীর আরাধানায় মেতে উঠবে শহর তিলোত্তমা ৷ অথচ সেই শহরেই কি নিরাপদ শ্রীলেখা মিত্র ? শাসক দলের 'কাছের' না হওয়ার মাসুলই কি গুনতে হচ্ছে অভিনেত্রীকে ? শ্রীলেখার কথায়, "আমি যদি ওনাকে (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) দেবী দুর্গা কিংবা মা সারদার সঙ্গে তুলনা করতাম তা হলে এটা হত না। ন্যায়ের পথটা খুব জটিল। কিন্তু শেষ হাসি আমি হাসব। আমি সৎ আর্টিস্ট। আমার কাছে ইডি আসে না, সিবিআই ডাকে না। রেশন দুর্নীতি, চাকরি চুরি, ইনকাম ট্যাক্সে ফাঁকি, রোজভ্যালি কাণ্ডতে আমার নাম নেই। যাদের নাম আছে তারা মহান। তাদের কত কাজ। যারা শাঁখ বাজাল, একুশের মঞ্চে চকলেট নিল তারা কোথায়?"
একজন শিল্পীর পরিচয় তাঁর কাজ ৷ শ্রীলেখা মিত্র নিজের কাজ দিয়ে সেই স্বত্তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ৷ অথচ তার সিনেমা পায় না হল ৷ অভিনেত্রী বলেন, "মায়ানগরের মতো আন্তর্জাতিক ছবি মাত্র চারটে হল পায়! আমি এটুকুই বলব, আমি ঠিক পথে আছি । আমি অন্যায় করিনি কোনও। স্রোতের বিরুদ্ধে কথা বললেই এরকম হবে? ইতিহাস বলবে কে ঠিক একে ভুল। আমি অন্যায় করিনি। গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি আমরা। বিরোধিতা করতে পারব না? তাসের দেশের মতো অলিখিত নিয়ম চলবে! মানুষকে বুঝতে হবে ঠিক ভুলটা। দেখেও না দেখার ভান করলে হবে? বয়কট সংবিধান বিরোধী কাজ। আমাকে দূর হটাবে কে আমি দেখে নেব। এই ঘটনার পরে একটাও ফোন মেসেজ পাইনি আমার সতীর্থদের কাছ থেকে। তাদের তো কাজ করতে হবে। শ্রীলেখার কাজ যাক। আমাদের যেন থাকে।"