'এরাই পোটেনশিয়াল রেপিস্ট...', কুণাল-দেবাংশুকে পালটা আক্রমণ শ্রীলেখার - Sreelekha Mitra

ETV Bharat / entertainment

'এরাই পোটেনশিয়াল রেপিস্ট...', কুণাল-দেবাংশুকে পালটা আক্রমণ শ্রীলেখার - Sreelekha Mitra

By ETV Bharat Entertainment Team

হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: আরজি কর কাণ্ডে প্রথম থেকে প্রতিবাদে সরব অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র ৷ আন্দোলন-বিক্ষোভে সামিল হওয়া থেকে সোশাল মিডিয়া, সবজায়গাতেই আওয়াজ তুলেছেন অভিনেত্রী ৷ এবার তিনি পাশে দাঁড়ালেন মৌসুমী ভট্টাচার্যের ৷ অভিনেত্রীকে নিয়ে নোংরা ভাষায় সোশাল মিডিয়ায় কথা বলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ও দেবাংশু ভট্টাচার্য ৷ তারই পালটা উত্তর দেন শ্রীলেখা ৷

এদিন দেবাংশু-কুণালের পোস্ট সোশাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন অভিনেত্রী ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "এই কুণাল ঘোষদের কথায় না নেচে এঁদের চিনে রাখুন ৷ এরাই পোটেনশিয়াল রেপিস্ট (They are the potential RAPISTS) ৷ আপনাদের ধিক্কার ৷ পটির এপিঠ-ওপিঠ দুটোই ৷ কথা বলার ধরণ দেখুন ৷ 'বদন' হ্যায়!কত বড় আস্পর্ধা ৷ ওর বাবা-মায়ের লজ্জা হয় না এমন ছেলের জন্ম দিয়ে?"