হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: বর্ষার আবহে নতুন মৌলিক গান নিয়ে হাজির গায়িকা, গীতিকার ও সুরকার সৌমিতা সাহা। তাঁর ‘মেঘবালিকা’ গানটি প্রকাশিত হতে চলেছে 19 অগস্ট 2025, রাগা মিউজিকের ব্যানারে। রবি ঠাকুরের গান, ও রাগাশ্রয়ী গানের পাশাপশি সৌমিতার মৌলিক গানও একাধিকবার উঠে এসেছে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে। পপ তারকা এনরিকে ইগলেসিয়াসকে উৎসর্গ করে রচিত গান 'স্বপ্ন', ও মৌলিক প্রেমের গান ' গল্প ' আশানুরূপ প্রশংসা পাওয়ার পর গায়িকা বেঁধেছেন নতুন গান 'মেঘবালিকা'।
সাম্প্রতিককালে বাংলার আকাশ যেন রীতিমতো বৃষ্টির সুরে সুর মিলিয়েছে। একের পর এক বর্ষণমুখর দিন যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে হৃদয়ের প্রতিটি অনুভূতিকে। সৌমিতা নিজেও স্বীকার করেছেন, তিনি একজন পরিপূর্ণ ‘প্লুভিওফাইল’, অর্থাৎ বৃষ্টিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। তাঁর কথায়, "এই মনভোলানো আবহাওয়া আমাকে এক অপূর্ব রোমান্টিক অনুভবের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মরশুমের প্রথম বৃষ্টির সপ্তাহ জুড়ে যেমন ছিল দাবদাহ থেকে রেহাইয়ের শান্তি, তেমনই ব্যক্তিগত কারণে মনের আকাশও ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সেই সমস্ত অনুভূতি, কিছু প্রকৃতি প্রেমের রোমান্টিকতা, কিছুটা মেঘলা মনের না বলা কথা এসব থেকেই জন্ম নিয়েছে ‘মেঘবালিকা’।"
গানটির শিরোনামেই লুকিয়ে আছে বৃষ্টিভেজা এক কাব্যিক সৌন্দর্য। ‘মেঘবালিকা’ যেন এক কাল্পনিক নারী, যিনি মেঘের গহনতা আর বৃষ্টির কোমলতায় মিশে রয়েছেন। সৌমিতার কণ্ঠের মাধুরী মিশে এই গানটি যে শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে, তা বলাই বাহুল্য। শিল্পী আরও বলেন, "আমি যখন যে গান লিখি বা সুর করি কোনওদিন কিছু পাওয়ার আশায় করি না। একটা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থেকে করি। এটা আমার সৌভাগ্য যে আমার ভালোবাসা ভালোলাগার জায়গাটা কিছু শ্রোতার সঙ্গে মিলে মিশে যায়। তবুও বলবো যে টুকু ভালোবাসা আমি পেয়েছি আমার কাছে তা ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো।"
রাগা মিউজিকের সঙ্গে সৌমিতার এই নতুন যাত্রা নিঃসন্দেহে সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এক বিশেষ উপহার হতে চলেছে বর্ষার মরসুমে। শীঘ্রই সমস্ত মিউজিক স্ট্রিমিং প্লাটফর্মে গানটি প্রকাশ পেতে চলেছে। গানটি রেকর্ড করেছেন রানা মণ্ডল।